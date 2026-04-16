Victoria Beckham megtörte a csendet: ezt mondta fiával, Brooklynnal való kapcsolatáról

Victoria Beckham ritkán beszél nyilvánosan a családi konfliktusokról, most azonban egy friss interjúban mégis megszólalt a fiával, Brooklynnal kapcsolatos hírek kapcsán. Bár a divattervező finoman fogalmazott, szavai így is sokat elárultak arról, hogyan látja a kialakult helyzetet.

Victoria Beckham egy interjúban reagált a családi viszályra

Nem nevezte meg fiát, de hangsúlyozta: mindig a legjobb szülők akartak lenni

Brooklyn Beckham korábban nyíltan kritizálta szüleit a közösségi médiában

David és Victoria békülni próbálnak

A botrány nem befolyásolja Victoria divatmárkájának sikerét

Victoria Beckham sejtelmesen beszélt a családi konfliktusról

Az egykori Spice Girlt a The Wall Street Journal kérdezte a családi feszültségről, amely azután került reflektorfénybe, hogy Brooklyn Beckham januárban egy hosszú közösségi médiás bejegyzésben súlyos állításokat fogalmazott meg szüleivel szemben. Victoria azonban válaszában kerülte a konkrétumokat, sőt, fia nevét sem ejtette ki.

„Mindig is nagyon szerettük a gyerekeinket, és arra törekedtünk, hogy a lehető legjobb szülők legyünk”

– mondta. Hozzátette: több mint három évtizede élnek a nyilvánosság előtt, és ez idő alatt mindig az volt a céljuk, hogy megvédjék és támogassák a gyermekeiket. „És ez minden, amit igazán el szeretnék mondani erről” – zárta rövidre a témát.

Brooklyn Beckham továbra sem kíváncsi a családjára

A háttérben azonban komoly feszültségek húzódnak. Brooklyn Beckham januárban egy nyílt Instagram-bejegyzésben azt írta, hogy nem kíván kibékülni a családjával. Állítása szerint évekig próbálta magánügyként kezelni a problémákat, ám egy ponton besokallt, így végül ő is megszólalt.

A 27 éves Brooklyn több súlyos vádat is megfogalmazott. Azt állította, hogy szülei megpróbálták rávenni, hogy mondjon le a nevéhez fűződő üzleti jogokról, és azt is sérelmezte, hogy szerintük meg akarták nehezíteni a kapcsolatát feleségével, Nicola Peltz Beckhammel. Egy különösen személyes emlék is előkerült: Brooklyn szerint édesanyja ellopta az első táncukat a 2022-es esküvőjén, amit rendkívül kellemetlen és megalázó élményként élt meg.