Victoria Beckham megtörte a csendet: ezt mondta fiával, Brooklynnal való kapcsolatáról

Victoria Beckham ritkán beszél nyilvánosan a családi konfliktusokról, most azonban egy friss interjúban mégis megszólalt a fiával, Brooklynnal kapcsolatos hírek kapcsán. Bár a divattervező finoman fogalmazott, szavai így is sokat elárultak arról, hogyan látja a kialakult helyzetet.
- Victoria Beckham egy interjúban reagált a családi viszályra
- Nem nevezte meg fiát, de hangsúlyozta: mindig a legjobb szülők akartak lenni
- Brooklyn Beckham korábban nyíltan kritizálta szüleit a közösségi médiában
- David és Victoria békülni próbálnak
- A botrány nem befolyásolja Victoria divatmárkájának sikerét
Victoria Beckham sejtelmesen beszélt a családi konfliktusról
Az egykori Spice Girlt a The Wall Street Journal kérdezte a családi feszültségről, amely azután került reflektorfénybe, hogy Brooklyn Beckham januárban egy hosszú közösségi médiás bejegyzésben súlyos állításokat fogalmazott meg szüleivel szemben. Victoria azonban válaszában kerülte a konkrétumokat, sőt, fia nevét sem ejtette ki.
„Mindig is nagyon szerettük a gyerekeinket, és arra törekedtünk, hogy a lehető legjobb szülők legyünk”
– mondta. Hozzátette: több mint három évtizede élnek a nyilvánosság előtt, és ez idő alatt mindig az volt a céljuk, hogy megvédjék és támogassák a gyermekeiket. „És ez minden, amit igazán el szeretnék mondani erről” – zárta rövidre a témát.
Brooklyn Beckham továbra sem kíváncsi a családjára
A háttérben azonban komoly feszültségek húzódnak. Brooklyn Beckham januárban egy nyílt Instagram-bejegyzésben azt írta, hogy nem kíván kibékülni a családjával. Állítása szerint évekig próbálta magánügyként kezelni a problémákat, ám egy ponton besokallt, így végül ő is megszólalt.
A 27 éves Brooklyn több súlyos vádat is megfogalmazott. Azt állította, hogy szülei megpróbálták rávenni, hogy mondjon le a nevéhez fűződő üzleti jogokról, és azt is sérelmezte, hogy szerintük meg akarták nehezíteni a kapcsolatát feleségével, Nicola Peltz Beckhammel. Egy különösen személyes emlék is előkerült: Brooklyn szerint édesanyja ellopta az első táncukat a 2022-es esküvőjén, amit rendkívül kellemetlen és megalázó élményként élt meg.
A Beckham család konfliktusa körül óriási a felhajtás
A feszültség ellenére David Beckham és Victoria Beckham nem mondtak le a közeledésről. Márciusban, Brooklyn születésnapján egyértelmű gesztust tettek felé: régi családi fotókat osztottak meg az Instagramon, szeretetteljes üzenetek kíséretében. Victoria például egy közös, medencés képet posztolt, amelyhez annyit írt: „Boldog születésnapot, Brooklyn. Nagyon szeretlek.”
Victoria Beckham karrierje szárnyal
Miközben a családi dráma a címlapokra került, Victoria Beckham szakmai fronton tovább építi a márkáját. Az interjúban arról is beszélt, hogy együttműködésbe kezdett a Gap-pel, amelynek célja, hogy szélesebb közönséget érjen el. Elárulta, hogy számára különösen személyes ez a projekt, hiszen gyerekei kiskorukban gyakran viseltek babyGap ruhákat.
A divattervező hangsúlyozta, hogy a negatív sajtó nem befolyásolja az üzletét. Úgy véli, vásárlói elsősorban a termék minősége miatt választják a márkáját, nem pedig a körülötte zajló hírek miatt.
