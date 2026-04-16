Közeleg az év esküvője: Taylor Swift és Travis Kelce nagy napjáról még a szüleik sem tudnak részleteket

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az egész világ Travis Kelce és Taylor Swift esküvőjéről beszél. A sztárpár kapcsolata már a kezdetektől fogva mesébe illőnek tűnt, most azonban úgy fest, hogy a pár a saját szabályai szerint készül életük egyik legfontosabb napjára. Még akkor is, ha ezzel a saját családjukat is meglepik.

Nagyon úgy fest, hogy még a párhoz legközelebb álló családtagok sem tudnak sok mindent Travis Kelce és Taylor Swift esküvőjéről.

Taylor Swift és Travis Kelce július elején házasodhatnak össze

Az esküvőt New Yorkban tarthatják, szigorú biztonsági intézkedések mellett

A pár a családot is kihagyta a szervezésből

A legtöbb döntést Taylor Swift és Travis Kelce közösen hozza meg

A részleteket szinte teljes titok övezi, még a rokonok sem tudnak sokat

Egyre több részlet lát napvilágot Taylor Swift esküvője kapcsán

A történet kezdete már-már filmszerű: amikor Travis Kelce 2023-ban megjelent Taylor Swift egyik koncertjén, és egy barátságkarkötővel próbálta felhívni magára a figyelmet, a popsztár édesanyja, Andrea Swift azonnal felfigyelt rá. A beszámolók szerint annyira szimpatikusnak találta az NFL-játékos próbálkozását, hogy azon kezdett gondolkodni, miként hozhatná össze őket. A többi pedig, ahogy mondani szokás, már történelem.

Éppen ezért sokan természetesnek gondolnák, hogy Andrea Swift kulcsszerepet kap a közelgő esküvő szervezésében. A valóság azonban egészen más. Bennfentesek szerint Taylor Swift és Travis Kelce úgy döntöttek, hogy kizárják a szülőket a szervezési folyamatból, és a nagy napot szinte teljes egészében maguk, illetve egy profi esküvőszervező segítségével alakítják.

A családot kihagyták a szervezésből

A források szerint mindkét család örül a kapcsolatnak és támogatja a házasságot, ugyanakkor meglepetésként érte őket, hogy ilyen kevés beleszólásuk van az előkészületekbe. A döntés mögött azonban nem feszültség áll: Swift és Kelce egyszerűen szeretnék kézben tartani az eseményt. Úgy tudni, az énekesnő nem hivatalosan ugyan, de gyakorlatilag a kreatív irányítója az esküvőnek, és a legtöbb ötlet tőle származik. A pár minden részletet együtt vitat meg, és ha valamiben nem értenek egyet, inkább elvetik az adott elképzelést.