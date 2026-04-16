Közeleg az év esküvője: Taylor Swift és Travis Kelce nagy napjáról még a szüleik sem tudnak részleteket

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az egész világ Travis Kelce és Taylor Swift esküvőjéről beszél. A sztárpár kapcsolata már a kezdetektől fogva mesébe illőnek tűnt, most azonban úgy fest, hogy a pár a saját szabályai szerint készül életük egyik legfontosabb napjára. Még akkor is, ha ezzel a saját családjukat is meglepik.
- Taylor Swift és Travis Kelce július elején házasodhatnak össze
- Az esküvőt New Yorkban tarthatják, szigorú biztonsági intézkedések mellett
- A pár a családot is kihagyta a szervezésből
- A legtöbb döntést Taylor Swift és Travis Kelce közösen hozza meg
- A részleteket szinte teljes titok övezi, még a rokonok sem tudnak sokat
Egyre több részlet lát napvilágot Taylor Swift esküvője kapcsán
A történet kezdete már-már filmszerű: amikor Travis Kelce 2023-ban megjelent Taylor Swift egyik koncertjén, és egy barátságkarkötővel próbálta felhívni magára a figyelmet, a popsztár édesanyja, Andrea Swift azonnal felfigyelt rá. A beszámolók szerint annyira szimpatikusnak találta az NFL-játékos próbálkozását, hogy azon kezdett gondolkodni, miként hozhatná össze őket. A többi pedig, ahogy mondani szokás, már történelem.
Éppen ezért sokan természetesnek gondolnák, hogy Andrea Swift kulcsszerepet kap a közelgő esküvő szervezésében. A valóság azonban egészen más. Bennfentesek szerint Taylor Swift és Travis Kelce úgy döntöttek, hogy kizárják a szülőket a szervezési folyamatból, és a nagy napot szinte teljes egészében maguk, illetve egy profi esküvőszervező segítségével alakítják.
A családot kihagyták a szervezésből
A források szerint mindkét család örül a kapcsolatnak és támogatja a házasságot, ugyanakkor meglepetésként érte őket, hogy ilyen kevés beleszólásuk van az előkészületekbe. A döntés mögött azonban nem feszültség áll: Swift és Kelce egyszerűen szeretnék kézben tartani az eseményt. Úgy tudni, az énekesnő nem hivatalosan ugyan, de gyakorlatilag a kreatív irányítója az esküvőnek, és a legtöbb ötlet tőle származik. A pár minden részletet együtt vitat meg, és ha valamiben nem értenek egyet, inkább elvetik az adott elképzelést.
A két sztár családja egyébként szorosan kötődik egymáshoz. Andrea és Scott Swift évtizedekkel ezelőtt Nashville-be költöztek, hogy támogassák lányuk zenei karrierjét, és hosszú ideig aktívan részt vettek a menedzsmentjében is.
Travis Kelce szülei, Donna és Ed szintén mindent megtettek fiaikért: még a válásuk után is csapatként működtek, hogy támogassák Travist és testvérét, Jasont. Donna például egyszer több mint 2000 kilométert utazott, hogy ugyanazon a napon mindkét fiát láthassa a rájátszásban.
A két család a kapcsolat kezdete óta rendszeresen együtt tölt időt, különösen ünnepek idején vagy mérkőzések után. A bennfentesek szerint kifejezetten jó a viszony közöttük, és a leendő anyósok is szoros kapcsolatot ápolnak, és közös programokat szerveznek.
Titokban szervezik az esküvőt: még a család sem ismeri a részleteket
Mindezek ellenére az esküvő részleteit szigorú titok övezi. A hírek szerint a ceremóniát július elején tartják, még az NFL-szezon kezdete előtt, méghozzá New Yorkban. Ezzel véget vetettek azoknak a találgatásoknak, amelyek szerint Swift Rhode Island-i birtokán mondanák ki az igent. A helyszín kiválasztásánál a biztonság is kulcsszerepet játszott: a popsztár állítólag kifejezetten zárt, kontrollált környezetet szeretett volna.
A vendéglista is impozánsnak ígérkezik: a meghívottak között szerepelhet Travis csapattársa, Patrick Mahomes és felesége, Brittany, valamint Taylor Swift közeli barátja, Selena Gomez és férje, Benny Blanco is. A részletek azonban még a családtagok előtt sem teljesen ismertek. Jason Kelce felesége, Kylie például nyíltan kijelentette, hogy semmilyen információval nem rendelkezik, és ha lenne is, akkor sem osztaná meg.
A nyilvánosság részéről ugyanakkor nem marad el a találgatás. Donna Kelce reakciói például kisebb vitákat váltottak ki az interneten, amikor újságírók az esküvői tervekről kérdezték. A válaszai visszafogottak voltak, és hangsúlyozta, hogy örül a fiának, de nem vesz részt az előkészületekben.
A Kelce család életét is alaposan felforgatta Taylor Swift ismertsége
A Swift–Kelce kapcsolat egyébként a családok életét is alaposan felforgatta. Bár Travis korábban is ismert sportoló volt, a popsztárral való kapcsolata új szintre emelte a hírnevét – és ezzel együtt a családját is a reflektorfénybe helyezte. Donna Kelce például eleinte nehezen viselte a fokozott figyelmet, mára azonban megszokta a helyzetet, sőt, a családon belül már azzal viccelődnek, hogy ő lett az igazi sztár.
Bár a részletek továbbra is titokban maradnak, egy dolog biztos: Taylor Swift és Travis Kelce esküvője minden bizonnyal éppolyan különleges lesz, mint a kapcsolatuk.
