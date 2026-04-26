Plasztikai beavatkozás, ami tönkreteheti a párkapcsolatodat

A plasztikai műtéteket éles viták kísérik, sokszor a celebek – gyakran látványosan félresikerült –plasztikáit hozzák fel példának azok, akik ellenzik a szépészeti beavatkozásokat. Ezúttal egy kutatás állapította meg, hogy a botox nincs jó hatással a párkapcsolatra. Mutatjuk, miért!

Plasztikai beavatkozás: a botox tényleg rontja a párkapcsolatokat?

Forrás: Getty Images

A botox nemcsak esztétikai hatással bírhat, hanem befolyásolhatja az érzelemfelismerést is.

Kutatások szerint a mimika részleges blokkolása gyengítheti az empátiás reakciókat.

Ez finom szinten nehezítheti a párkapcsolati érzelmek kifejezését.

Plasztikai beavatkozások: így árt a botox a párkapcsolatnak

A botox ma már szinte teljesen beépült a szépségipar mindennapjaiba, és sokan rutinjelleggel választják a ráncok ellen. Ugyanakkor több kutatás is arra utal, hogy a beavatkozás nemcsak a külsőt, hanem bizonyos kognitív és érzelmi folyamatokat is befolyásolhat – ez pedig hosszabb távon a párkapcsolatra is hatással lehet.

Egy 2011-ben publikált kutatás szerint a botoxot használó személyek gyengébben teljesíthetnek az érzelmek felismerését mérő feladatokban. A vizsgálat alapja az úgynevezett „testi kogníció” elmélete, amely szerint az ember nemcsak gondolatban, hanem a test visszajelzései alapján is értelmezi mások érzelmeit. Íme egy példa: ha valakit lát egy szomorú arcot, az agy automatikusan leképezi ezt a mimikát a saját arcizmain keresztül, ami segíti az empátia kialakítását. A botox azonban részben gátolja ezt a mimikai visszacsatolást.

Így végezték a kutatást

A kutatók összehasonlították a botoxolt nők és azoknak a hölgyeknek a teljesítményét egy érzelemfelismerő tesztben, akik nem estek át ilyen beavatkozáson. A résztvevőknek emberi szemekről készült képeken kellett felismerniük az érzelmeket. Az eredmények szerint a botoxot kapó csoport kissé, de mérhetően gyengébben teljesített. Átlagosan néhány feladattal többet hibáztak, mint a kontrollcsoport tagjai. Bár a különbség nem drámai, a kutatók szerint statisztikailag jelentős.

Egy későbbi, 2016-os kutatás szintén megerősítette ezt az összefüggést. A vizsgálat készítői hangsúlyozták, hogy az eredmények nem azt jelentik, hogy a botox önmagában rontja a párkapcsolatokat, hanem azt, hogy a beavatkozás hatással lehet az érzelmek kifejezésére a mimikén keresztül.