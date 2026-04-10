2026. ápr. 10., péntek Zsolt

A Vészhelyzet Pittsburghben sztárja a sorozatnak köszönheti, hogy nem veszítette el mindenét

Komáromi Bence
2026.04.10.
Patrick Ball a könnyeivel küszködve árulta el egy interjúban, hogy a sorozat váratlan sikere megmentette az életét. A Vészhelyzet Pittsburghben fiatal színésze ugyanis egy hatalmas diákhitel miatt mindenét elvesztette volna, ha elkaszálják a szériát. Ehelyett azonban világsztár vált belőle.

A 2025-ös év egyik legnagyobb meglepetése mindenképpen a Vészhelyzet Pittsburghben című sorozat volt. Az orvosi drámasorozat ugyanis rövid időn belül hatalmas népszerűségre tett szert és a kritikusok, valamint az orvostársadalom is piedesztálra emelte. A sikerét később számtalan díjra és jelölésre tudta váltani, a főszereplő, Noah Wyle pedig újra Hollywood csúcsán találta magát. A szereplőgárda egy másik tagjának pedig megmentette az életét a HBO szériája. Mutatjuk, hogyan!

Patrick Ball és Noah Wyle a Vészhelyzet Pittsburghben sorozatban
Forrás: IMDb

Vészhelyzet Pittsburghben: Patrick Ball majdnem felhagyott a színészkedéssel a forgatások közben

Nemrég nyilvánosságra került, hogy a sorozatban Noah Wyle jobbkezét játszó rezidens, Patrick Ball nehéz helyzetben találta magát a forgatások közben. A feltörekvő színész ugyanis felszólítást kapott, hogy fizesse ki a 80 ezer dolláros diákhitelét. Mondanunk sem kell, hogy a fiatalember nem rendelkezett ekkora vagyonnal és felmerült benne, hogy maga mögött hagyja a színészkedést, amíg nem sikerül törlesztenie a tartozását. A pilot epizód azonban nagyon tetszett az HBO-nak később pedig az első évad akkora siker lett, hogy a cég szerződést hosszabbított vele és akkora fizetést ajánlottak neki, hogy egy összegben rendezni tudta a hitelét. Erről maga Patrick mesélt a legutóbbi interjújában:

„Nagyon megrázó pillanat volt, azt hittem, hogy vége az életemnek. Hatalmas teher volt ez, amit sokan cipelnek a vállukon. Azt hittem, hogy belehalok, amikor először meghallottam. Tudtam, hogy ha ez a sorozat nem jön be, akkor lehúzhatom a rolót. Mindenemet elvehetik" – nyilatkozta a könnyeivel küzdve a színész. A drámasorozat azonban az első perctől kezdve hatalmas sikert aratott, így búsás fizetést vihetett haza a fiatalember, három hónappal később pedig az utolsó centig kifizette a diákhitelét.

„Korábban azért fizettek, hogy minél többször kirúghassanak mások szeme láttára"

A Vészhelyzet Pittsburghben sztárja egy másik megdöbbentő részletet is megosztott az életéről. Kiderült, hogy mielőtt kiválasztottak a szerepre, négy munkahelyen dolgozott egyszerre New Yorkban. Egy kávézóban, egy étteremben, és ruhatári asszisztensként vállalt kisebb munkákat, valamint egy globális cégcsoportnál volt vállalati coach. Akármennyire is jónak hangzik ez a szakma, Patrick csupán egy boxzsák szerepét játszotta, akin bemutatták a cégvezetők, hogyan lehet diszkréten és etikailag elfogadhatóan kirúgni embereket.

„Az volt a dolgom, hogy eljátszam a munkavállalók szerepét, akivel a fiatal cégvezetők nehéz beszélgetéseket folytattak és megtanulták, hogyan rúgják ki őket. Színészeket alkalmaztak, hogy a kezdő vezetők megszokják ezt a stresszes helyzetet" - árulta el Patrick.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
