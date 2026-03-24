Zsófia hercegné meztelenruhája új szintre emelte az eleganciát a Jane Goodall-gálán – Fotó

III. Károly király sógornője ezúttal egy merészebb, mégis kifinomult megjelenéssel hívta fel magára a figyelmet Londonban. Zsófia hercegné a Jane Goodall tiszteletére rendezett gálán jelent meg, ahol eleganciája és stílusérzéke ismét sokakat lenyűgözött.

Forrás: Dave Benett Collection

Zsófia hercegné egyszerre volt merész és elegáns

A hercegnét általában visszafogott, klasszikus darabokban láthatjuk, most azonban egy finoman áttetsző, légies hatású Zimmerman maxi ruhát választott az alkalomra. A lágy, neutrális árnyalatú öltözék különösen jól állt neki, miközben megőrizte azt az elegáns megjelenést, amelyről ismert. A derekán elhelyezett öv szépen kiemelte az alakját, és harmonikusan egészítette ki a modern, nőies összhatást.

Kiegészítői is tökéletesen illeszkedtek a megjelenéséhez: egy fényes clutch táskát és karakteres fülbevalókat viselt. Az összkép egyszerre volt letisztult és friss, jól tükrözve a hercegné stílusának könnyed eleganciáját.

Jane Goodall mukássága előtt tisztelegtek

Az esemény helyszíne a londoni Peninsula Hotel volt, ahol a Reasons for Hope elnevezésű gálát rendezték meg. Az est nemcsak a csillogásról szólt: a vendégek Jane Goodall munkássága előtt tisztelegtek, és az állatvédelem, valamint a környezetmegóvás fontosságára hívták fel a figyelmet. A Jane Goodall Institute UK tevékenysége révén világszerte támogatja a csimpánzok védelmét, az élőhelyek megőrzését és a fenntartható életmód elterjedését – írja az Express magazin.

Zsófia hercegné nemcsak elegáns, elkötelezett is

Zsófia hercegné hosszú évek óta elkötelezetten támogat jótékonysági ügyeket: több mint hetven szervezet védnökeként aktívan részt vesz olyan kezdeményezésekben, amelyek valódi társadalmi hatást gyakorolnak. Emiatt a brit királyi család egyik legszorgalmasabb tagjaként tartják számon.

Ahogy ő maga is fogalmazott korábban, elsődleges feladata a király és a monarchia támogatása, ugyanakkor fontos számára, hogy olyan ügyek mellé álljon, amelyek személyesen is közel állnak hozzá. Ez a kettősség jól tükröződik abban is, ahogyan a nyilvános eseményeken megjelenik: egyszerre képviseli a hagyományt és a modern női eleganciát.