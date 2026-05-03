Meghalt a Nagymenők és a Halloween sztárja: megható szavakkal búcsúznak tőle

A színész április 24-én, pénteken hunyt el. Beau Starr pályafutása során olyan ismert alkotók és színészek mellett dolgozott, mint Gene Hackman és Christopher Serrone.

81 éves korában elhunyt Beau Starr, a Nagymenők és a Halloween színésze.

Forrás: Instagram

Beau Starr legismertebb szerepét a Scorsese Nagymenők filmjében játszotta

A halálhírt Beau Starr öccse, a szintén színész Mike Starr erősítette meg a TMZ-nek. Arról beszélt, hogy aki ismerte testvérét, mind szerette és nagyon egyedinek és különlegesnek nevezte őt. Hozzátette, hogy Beau óriási hatással volt az életére, aki a szüleik mellett részt vett az ő felnevelésében is.

Beau Starr legismertebb szerepei közé tartozik Henry Hill apjának megformálása Martin Scorsese Nagymenők című filmjében.

A filmben a fiatal Henry Hillt alakító Christopher Serrone szintén megemlékezett róla.

Sportpályáról érkezett a színpadra és a vászonra

A színész karrierje nem a filmiparban indult: az 1960-as évek végén több évet töltött a New York Jets edzőcsapatában, majd két szezont játszott a Kanadai Labdarúgó Ligában.

Ezt követően fordult a szórakoztatóipar felé, ahol a Bizarre című félórás szkeccskomédia-műsorban kezdte pályafutását.

A produkcióban Bob Einstein játszott, és olyan humoristák is szerepeltek benne, mint Howie Mandel.

