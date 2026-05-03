„A legjobb barátnőm férjébe szerettem bele – Hónapokig titkoltam, aztán minden kiderült”

Vannak árulások, amikre nincs mentség, és vannak sebek, amik soha nem gyógyulnak be teljesen. Lisa története nem egy romantikus lányregény, hanem egy barátság kivégzésének drámája. A 34 éves nő vallomása arról a vékony jégről szól, ami a hűség és a pusztító szenvedély között feszül. Íme a párkapcsolati és baráti válság részletei!

Összetört párkapcsolatokról és egy barátnői árulásról hangos a Reddit.

A legjobb barátnője férjével folytatott titkos viszonyt Lisa és Jemma gyerekkoruk óta legjobb barátnők voltak.

Lisa egy buli alkalmával került közelebb Jemma férjéhez, Tomhoz, ezután hónapokon keresztül titkos viszonyt folytattak.

Végül fény derült a viszonyra, ami a feje tetejére állította Lisa életét.

Két párkapcsolat, két barátnő és négy összetört szív

A Reddit közösségét sokkolta egy 34 éves nő hosszú vallomása, miszerint beleszeretett legjobb barátnője férjébe. Lisa története teljesen megosztotta a közösséget és nem véletlenül. Lisa és Jemma tizenkét éves koruk óta elválaszthatatlanok voltak. „Olyanok voltunk, mint a testvérek” – emlékszik vissza Lisa.

Mégis, egy végzetes éjszaka mindent megváltoztatott.

A dráma egy 2009-es partin kezdődött, amikor Tom (Jemma férje) táncolni hívta Lisát. Ami egy baráti gesztusnak indult, egy váratlan csókba fajult. „Tudtam, hogy el kellene löknöm magamtól, de nem akartam. Nem egy részeg botlás volt. Éreztem a vonzalmat, ami azonnal bűntudattal párosult.”

Lisa eleinte próbálta meggyőzni magát, hogy a dolog nem jelent semmit, de Tom vallomása, miszerint évek óta szerelmes belé, mindent felborított. Lisa saját házassága épp romokban hevert Nickkel, így a férfi figyelme vágyott menedékké vált. Hónapokig tartó titkos viszony következett. Lisa ott ült Jemma konyhájában, nézte, ahogy a legjobb barátnője szendvicset készít a gyerekeknek, miközben előző este még a férjével volt.

Függővé váltam. A lelkem egyik fele boldog volt, a másik fele pedig folyamatosan emlékeztetett rá, mit művelek a legjobb barátnőmmel és a saját férjemmel.

A kártyavár végül egy hazugsággal dőlt össze: Lisa jógázni indult, de Nick, a férje, rájött az igazságra. A szembesítés pillanata kíméletlen volt. Lisa bevallotta az igazat, remélve, hogy Tommal végre új életet kezdhetnek, de a sors és a lelkiismeret közbeszólt. Amikor Lisa arra kérte Tomot, hogy válassza őt, a férfi visszakozott. A sorozatos megcsalás után, Tom elmondta Jemmának az igazat, és látta a felesége összeomlását, rájött: nem tudja elhagyni őt.