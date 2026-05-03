Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 3., vasárnap Irma, Tímea

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
jövő

Hatalmas döntés vár Sarolta hercegnőre

jövő brit királyi család Sarolta hercegnő
Katalin és Vilmos lánya május 2-án 11 éves lett. Ugyan Sarolta hercegnő még gyerek, sokan már azt találgatják, mi lesz majd a szerepe a királyi családban, ha felnő.

Katalin hercegné és Vilmos herceg lánya, Sarolta hercegnő május 2-án lett 11 éves. A hercegi pár eddig nem látott fotót osztott meg róla, amit Matt Porteous készített még a cornwalli húsvéti pihenés idején. Egyelőre Sarolta évente csupán néhány alkalommal jelenik meg hivatalos eseményn, már most nagyon népszerű, és sokan kíváncsiak arra, milyen szerepet tölt majd be a jövőben a családon belül. 

Sarolta hercegnő 11 éves lett.
Sarolta hercegnő 11 éves lett.
Forrás: princeandprincessofwales/Instagram

Sarolta hercegnőnek lesz választása

Már most sokan azt találgatják, milyen szerepet szánnak szülei Sarolta hercegnőnek, ha felnő, mikor lehet dolgozó királyi családtag. Már ha az lesz egyáltalán.  Jennie Bond, a BBC korábbi királyi tudósítója nyilatkozatában így fogalmazott: „Gyanítom, hogy a fiatal hercegnőre végül királyi szolgálat vár – tekintve, hogy egyre kevesebb a dolgozó királyi családtag. De nem hiszem, hogy a szülei olyanra kényszerítik, amit nem akar. Ez már a monarchiának egy új korszaka, ami egy kicsit több választási lehetőséget kínál majd a fiatal királyi családtagok közül sokaknak.”

A királyi gyerekek tojáskeresésen vesznek rész húsvét vasárnap.
Katalin hercegné egy interjúban elmondta, hogy Lajos imádja az édességeket.
András volt herceg botránya vajon beárnyékolja az ünnepet?
Idén több királyi családtag sem fog részt venni az eseményen.
Kamilla királyné tavaly a király nélkül jelent meg az ünnepségen.
Húsvétkor az egész királyi dinasztia megjelenik a templomban.
Évek óta a kék szín dominál ezen a napon.
Lajos herceg egyik kedvenc ünnepet a húsvét.
A királyi család húsvét vasárnap együtt megy templomba.
1 / 9
A királyi gyerekek tojáskeresésen vesznek rész húsvét vasárnap.
Getty Images Europe

Már most magabiztos a nyilvánosság előtt

Noha Sarolta hercegnő még csak 11 éves, már most magabiztosan viselkedik a nyivánosság előtt. Láthatóan otthonosan mozog a hivatalos eseményeken, és jól kommunikál. „Ahogy az édesanyja, ő is könnyed és elegáns” − nyilatkozta Bond. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Katalin és Vilmos újraírják a királyi házasság szabályait: teljesen másképp élnek, mint a családtagjaik

Családcentrikusak és teljesen más a viszonyuk egymással és a gyerekeikkel, mint egykor Erzsébet királynőnek és Fülöp hercegnek.

A brit királyi család új portréja mindent elárul: egy szakértő szerint a monarchiát a legnagyobb veszély fenyegeti

A friss portrét II. Erzsébet centenáriumán tették közzé, ám az ünnepi kép váratlanul rávilágított a monarchia egyik legégetőbb problémájára.

"Sarolta és Lajos SOHA nem lesznek tartalékok" – Vilmos megvédené gyerekeit a monarchia legkegyetlenebb hagyományától

Vilmos herceg mindent megtesz annak érdekében, hogy fiatalabb gyermekei is kiegyensúlyozottan nőjenek fel. Fontos számára, hogy Sarolta hercegnő és Lajos herceg ne érezzék magukat „tartaléknak” a trónörökös György mellett. Ennek azonban az is a feltétele, hogy szabadon dönthessenek arról, mihez kezdenek az életükkel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu