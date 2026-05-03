Hatalmas döntés vár Sarolta hercegnőre

Katalin hercegné és Vilmos herceg lánya, Sarolta hercegnő május 2-án lett 11 éves. A hercegi pár eddig nem látott fotót osztott meg róla, amit Matt Porteous készített még a cornwalli húsvéti pihenés idején. Egyelőre Sarolta évente csupán néhány alkalommal jelenik meg hivatalos eseményn, már most nagyon népszerű, és sokan kíváncsiak arra, milyen szerepet tölt majd be a jövőben a családon belül.

Forrás: princeandprincessofwales/Instagram

Sarolta hercegnőnek lesz választása

Már most sokan azt találgatják, milyen szerepet szánnak szülei Sarolta hercegnőnek, ha felnő, mikor lehet dolgozó királyi családtag. Már ha az lesz egyáltalán. Jennie Bond, a BBC korábbi királyi tudósítója nyilatkozatában így fogalmazott: „Gyanítom, hogy a fiatal hercegnőre végül királyi szolgálat vár – tekintve, hogy egyre kevesebb a dolgozó királyi családtag. De nem hiszem, hogy a szülei olyanra kényszerítik, amit nem akar. Ez már a monarchiának egy új korszaka, ami egy kicsit több választási lehetőséget kínál majd a fiatal királyi családtagok közül sokaknak.”