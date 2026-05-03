Hatalmas döntés vár Sarolta hercegnőre

Katalin hercegné és Vilmos herceg lánya, Sarolta hercegnő május 2-án lett 11 éves. A hercegi pár eddig nem látott fotót osztott meg róla, amit Matt Porteous készített még a cornwalli húsvéti pihenés idején. Egyelőre Sarolta évente csupán néhány alkalommal jelenik meg hivatalos eseményn, már most nagyon népszerű, és sokan kíváncsiak arra, milyen szerepet tölt majd be a jövőben a családon belül.
Sarolta hercegnőnek lesz választása
Már most sokan azt találgatják, milyen szerepet szánnak szülei Sarolta hercegnőnek, ha felnő, mikor lehet dolgozó királyi családtag. Már ha az lesz egyáltalán. Jennie Bond, a BBC korábbi királyi tudósítója nyilatkozatában így fogalmazott: „Gyanítom, hogy a fiatal hercegnőre végül királyi szolgálat vár – tekintve, hogy egyre kevesebb a dolgozó királyi családtag. De nem hiszem, hogy a szülei olyanra kényszerítik, amit nem akar. Ez már a monarchiának egy új korszaka, ami egy kicsit több választási lehetőséget kínál majd a fiatal királyi családtagok közül sokaknak.”
Már most magabiztos a nyilvánosság előtt
Noha Sarolta hercegnő még csak 11 éves, már most magabiztosan viselkedik a nyivánosság előtt. Láthatóan otthonosan mozog a hivatalos eseményeken, és jól kommunikál. „Ahogy az édesanyja, ő is könnyed és elegáns” − nyilatkozta Bond.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: