Ekkor locsold a kerted, ha nem akarod, hogy a növényeid kiszáradjanak a nyári hőségben

A nyári hőségben különösen fontos, hogy gondoskodjunk a növényeink vízellátásáról. Bár sokan ösztönösen a legmelegebb órákban nyúlnak a slaghoz, amikor látják, hogy a növények lankadni kezdenek, a kertészeti szakemberek szerint ez az egyik leggyakoribb locsolási hiba.

Nem mindegy, mikorra időzíted a locsolást.

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A kora reggeli órák a legideálisabbak a locsoláshoz

A szakemberek egyetértenek abban, hogy a növények öntözésére a legjobb időpont a kora reggel, lehetőleg napkelte után. Ilyenkor a levegő és a talaj még viszonylag hűvös, ezért a víznek sokkal nagyobb esélye van arra, hogy eljusson a gyökerekhez, mielőtt elpárologna.

A reggeli öntözés ráadásul segít abban is, hogy a növények felkészüljenek a nap folyamán rájuk váró hőségre. Mire a legmelegebb órák elérkeznek, már elegendő nedvességet tudnak felvenni a talajból.

Ezért ne locsolj délben

Bármennyire is csábító lehet a déli órákban vizet adni a szomjazó növényeknek, a szakértők szerint ez a legrosszabb időpont az öntözésre. A tűző napsütésben a víz jelentős része egyszerűen elpárolog, mielőtt a gyökerekhez jutna.

Ennek eredményeként nemcsak feleslegesen használod el a vizet, de a növények sem jutnak elegendő nedvességhez. Különösen hőhullám idején fontos, hogy a locsolást ne a nap legforróbb szakaszára időzítsd.

Mi a helyzet az esti locsolással?

Ha a reggeli öntözés nem fér bele a napirendedbe, a késő délutáni vagy kora esti órák jelenthetik a második legjobb megoldást. Ilyenkor a hőmérséklet már csökkenni kezd, így kevesebb víz vész kárba párolgás miatt.

Arra azonban érdemes figyelni, hogy ne túl későn locsolj. Ha a növények levelei egész éjszakán át nedvesek maradnak, az kedvezhet a gombás betegségek kialakulásának.

Néhány egyszerű locsolási szabály, amit érdemes betartani

Lehetőleg kora reggel öntözz.

Kerüld a déli, kora délutáni locsolást.

Ha este öntözöl, tedd ezt még sötétedés előtt.

Inkább ritkábban, de alaposabban locsolj, hogy a víz a gyökerekhez is eljusson.

A vizet lehetőleg közvetlenül a növény tövéhez juttasd.

Ezekkel az egyszerű trükkökkel nemcsak vizet spórolsz, hanem a növényeid is pompásak lesznek, hiszen, ha jókor végzed a locsolást, a kerted a legnagyobb nyári hőségben is egészséges és üde marad.

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