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víz

Ekkor locsold a kerted, ha nem akarod, hogy a növényeid kiszáradjanak a nyári hőségben

víz nyári hőség növény kert
Life.hu
2026.06.23.
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Sokan azt hiszik, hogy a növényeket a nap folyamán bármikor meg lehet öntözni, ám ezzel a szakértők nem értenek egyet, szerintük az időzítés kulcsfontosságú. Ha a locsolást rossz időpontban végzed, nemcsak vizet pazarolhatsz, de akár a növényeidet is veszélybe sodorhatod. Mutatjuk, mikor érdemes elővenni a locsolókannát!

A nyári hőségben különösen fontos, hogy gondoskodjunk a növényeink vízellátásáról. Bár sokan ösztönösen a legmelegebb órákban nyúlnak a slaghoz, amikor látják, hogy a növények lankadni kezdenek, a kertészeti szakemberek szerint ez az egyik leggyakoribb locsolási hiba.

locsolás
Nem mindegy, mikorra időzíted a locsolást.
Forrás: 123rf

A kora reggeli órák a legideálisabbak a locsoláshoz

A szakemberek egyetértenek abban, hogy a növények öntözésére a legjobb időpont a kora reggel, lehetőleg napkelte után. Ilyenkor a levegő és a talaj még viszonylag hűvös, ezért a víznek sokkal nagyobb esélye van arra, hogy eljusson a gyökerekhez, mielőtt elpárologna.

A reggeli öntözés ráadásul segít abban is, hogy a növények felkészüljenek a nap folyamán rájuk váró hőségre. Mire a legmelegebb órák elérkeznek, már elegendő nedvességet tudnak felvenni a talajból.

Ezért ne locsolj délben

Bármennyire is csábító lehet a déli órákban vizet adni a szomjazó növényeknek, a szakértők szerint ez a legrosszabb időpont az öntözésre. A tűző napsütésben a víz jelentős része egyszerűen elpárolog, mielőtt a gyökerekhez jutna.

Ennek eredményeként nemcsak feleslegesen használod el a vizet, de a növények sem jutnak elegendő nedvességhez. Különösen hőhullám idején fontos, hogy a locsolást ne a nap legforróbb szakaszára időzítsd.

Mi a helyzet az esti locsolással?

Ha a reggeli öntözés nem fér bele a napirendedbe, a késő délutáni vagy kora esti órák jelenthetik a második legjobb megoldást. Ilyenkor a hőmérséklet már csökkenni kezd, így kevesebb víz vész kárba párolgás miatt.

Arra azonban érdemes figyelni, hogy ne túl későn locsolj. Ha a növények levelei egész éjszakán át nedvesek maradnak, az kedvezhet a gombás betegségek kialakulásának.

Néhány egyszerű locsolási szabály, amit érdemes betartani

  • Lehetőleg kora reggel öntözz.
  • Kerüld a déli, kora délutáni locsolást.
  • Ha este öntözöl, tedd ezt még sötétedés előtt.
  • Inkább ritkábban, de alaposabban locsolj, hogy a víz a gyökerekhez is eljusson.
  • A vizet lehetőleg közvetlenül a növény tövéhez juttasd.

Ezekkel az egyszerű trükkökkel nemcsak vizet spórolsz, hanem a növényeid is pompásak lesznek, hiszen, ha jókor végzed a locsolást, a kerted a legnagyobb nyári hőségben is egészséges és üde marad.

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