2026. máj. 11., hétfő

Romlott a kóházban fekvő Bonnie Tyler állapota: újra kellett éleszteni az énekesnőt

2026.05.11.
Portugál lapértesülések szerint súlyosra fordult Bonnie Tyler állapota, miután sürgősségi bélműtéten esett át Faróban. A 74 éves walesi énekesnőt mesterséges kómában tartják, és a helyi sajtó szerint leállt a szíve, amikor az orvosok megpróbálták felébreszteni.

A Total Eclipse of the Heart világhírű előadója nem sokkal a kórházba kerülése előtt érkezett vissza Portugáliába. Úgy tudni, már Londonban is kivizsgálták Bonnie Tylert, de az orvosok nem találtak semmit. Faróban aztán erős hasfájás miatt került kórházba. 

Bonnie Tylert újra kellett éleszteni, amikor fel akarták ébreszteni a mesterséges kómából
Forrás: Redferns

Bonnie Tylert újra kellett éleszteni

Az énekesnő egészségi állapotáról május 6-án kezdtek cikkezni külföldi lapok. Arról írtak, hogy Bonnie Tyler sürgősségi bélműtéten esett át, miután perforált bél és megrepedt vakbél miatt súlyos fertőzés alakult ki nála. Most a farói kórház intenzív osztályán kezelik, és addig tartják kómában, amíg az orvosok nem tudják megfékezni a fertőzést – nagy dózisú antibiotikummal kezelik, a vakbelét április 30-án távolították el. Az énekesnő április 28-án lett roszul algarvei otthonában, két napig feküdt, majd aggódó férje, Robert Sullivan vitte be egy magánklinikára. Onnan később átszállították a farói kórházba.

A friss beszámolók szerint Bonnie Tyler állapota eleinte stabil volt, később azonban át kellett vinni az intenzív osztályra. Amikor megpróbálták felébreszteni a mestersége kómából, leállt a szíve, újra kellett éleszteni. 

Az énekesnő 1973 óta él házasságban Robert Sullivan ingatlanfejlesztővel. Idejét az Egyesült Királyság és Dél-Portugália között osztja meg, Faro a második otthona. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
