Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 21., csütörtök Konstantin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
császármetszés

Kis híján belehalt a szülésbe a Sikoly-filmek színésznője: „Azonnal képes lettem volna feláldozni magam"

császármetszés hayden Panettiere szülés vallomás
Rideg Léna
2026.05.21.
A Sikoly-filmek sztárja megrázó részleteket árult el lánya születéséről. Hayden Panettiere elmondása szerint a császármetszés közben annyira súlyos komplikációk léptek fel, hogy úgy érezte, a halál küszöbére került: hét vérátömlesztésre volt szüksége, miközben egyetlen dolgot szeretett volna hallani – újszülött kislánya sírását.

Hayden Panettiere őszintén beszélt arról a megrázó pillanatról, amikor majdnem életét vesztette lánya, Kaya születésekor. A 36 éves színésznő elárulta: úgy érezte, szó szerint a halál küszöbén állt a 2014-es császármetszése közben.

Hayden Panettiere és Wladimir Klitschko közös lánya, Kaya 2014-ben született.
Hayden Panettiere és Wladimir Klitschko közös lánya, Kaya 2014-ben született.
 Forrás: Getty Images North America

Hayden Panettiere élete legmegrázóbb élményéről beszélt

A Nashville, a Sikoly-filmek és a Hősök sztárja az E! Newsnak adott interjúban idézte fel a drámai órákat, amikor exvőlegényével, a bokszoló Wladimir Klitschkóval közös gyermekük világra jött.

„Ott feküdtem a császármetszés közben, és tudtam, hogy nagyon közel vagyok a halálhoz” – mondta Panettiere, aki közben egyetlen dologra tudott gondolni. „Azt kértem Istentől, hadd halljam a lányom sírását. Csak tudni akartam, hogy jól van. És ha nekem mennem kell, azzal már megbékéltem.”

A színésznő végül túlélte a komplikációkat, de ehhez hét vérátömlesztésre és komoly orvosi beavatkozásokra volt szükség egy fertőzés miatt. Elmondása szerint a történtek ellenére nem félt, sőt, a traumatikus élmény rádöbbentette arra, hogy készen áll az anyaságra.

„Azonnal képes lettem volna feláldozni magam azért, hogy a gyermekem biztonságban legyen” 

– fogalmazott.

A színésznő szülés utáni depresszióval és függőségekkel küzdött

Hayden Panettiere később hosszú ideig küzdött szülés utáni depresszióval, valamint alkohol- és szerhasználati problémákkal is. Amikor Kaya négyéves lett, a színésznő úgy döntött, hogy lánya Európában éljen az édesapjával. Új könyvében, a This Is Me: A Reckoning című memoárban is részletesen ír a nehéz időszakról. Azt szeretné, ha lánya egyszer megértené: a depresszió nem miatta alakult ki.

„Nem akarom, hogy azt higgye, a szülés utáni depresszió az ő hibája volt. Azt szeretném, hogy tudja: nem baj, ha valaki nem tökéletes, és nincs egyedül a problémáival” – mondta.

A színésznő a múlt héten Jay Shetty On Purpose című podcastjében arról is beszélt, mennyire fájdalmas számára, amikor azzal vádolták, hogy elhagyta a lányát. Elmondása szerint éveken át ördögi körben vergődött a depresszió, a szorongás, az alkoholizmus és a függőségek miatt, miközben próbálta újra megtalálni önmagát.

Kaya évek óta Európában él az édesapjával

Bár Kaya jelenleg Európában él édesapjával, a színésznő szerint kapcsolatuk rendkívül szoros: gyakran utazik hozzá, és rendszeresen beszélnek videóhívásban is. „Tudom, hogy érzi a támogatásom. Hihetetlen kapcsolatunk van” – mondta lányáról, akit csodálatos kislánynak nevezett. A büszke édesanya azt is elárulta, hogy Kaya öt nyelven beszél és lovagolni is tanul. Szerinte a legfontosabb, hogy a gyermeke boldog és kiegyensúlyozott legyen.

„Két szülője van, akik nagyon szeretik őt. Boldog, egészséges mentálisan, érzelmileg és fizikailag is – hangsúlyozta a színésznő.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Meghalt a Star Wars legendája: Yoda életre keltője

Tom Kane, a Star Wars-univerzum ikonikus szinkronhangja 64 éves korában meghalt. A színész halálhírét hétfőn jelentette be gügynöksége, a Galactic Productions.

Hatalmas a baj: súlyos állapotban került vissza a kórházba Till Tamás édesanyja

Belebetegedett fia elvesztésébe Katalin. Till Tamás édesanyját a sürgősségire vitték, nem tudni, mikor mehet onnan haza.

Gyászba borult a palota: tragédia történt Károly király lovasbemutatóján

Az uralkodó személyesen vett részt a Windsori Királyi Lovasbemutatón, ahol szívszorító tragédia történt. A királyi lovasság egyik tagja ugyanis halálos balesetet szenvedett az esemény során.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu