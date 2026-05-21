Kis híján belehalt a szülésbe a Sikoly-filmek színésznője: „Azonnal képes lettem volna feláldozni magam"

Hayden Panettiere őszintén beszélt arról a megrázó pillanatról, amikor majdnem életét vesztette lánya, Kaya születésekor. A 36 éves színésznő elárulta: úgy érezte, szó szerint a halál küszöbén állt a 2014-es császármetszése közben.

Hayden Panettiere és Wladimir Klitschko közös lánya, Kaya 2014-ben született.

Hayden Panettiere élete legmegrázóbb élményéről beszélt

A Nashville, a Sikoly-filmek és a Hősök sztárja az E! Newsnak adott interjúban idézte fel a drámai órákat, amikor exvőlegényével, a bokszoló Wladimir Klitschkóval közös gyermekük világra jött.

„Ott feküdtem a császármetszés közben, és tudtam, hogy nagyon közel vagyok a halálhoz” – mondta Panettiere, aki közben egyetlen dologra tudott gondolni. „Azt kértem Istentől, hadd halljam a lányom sírását. Csak tudni akartam, hogy jól van. És ha nekem mennem kell, azzal már megbékéltem.”

A színésznő végül túlélte a komplikációkat, de ehhez hét vérátömlesztésre és komoly orvosi beavatkozásokra volt szükség egy fertőzés miatt. Elmondása szerint a történtek ellenére nem félt, sőt, a traumatikus élmény rádöbbentette arra, hogy készen áll az anyaságra.

„Azonnal képes lettem volna feláldozni magam azért, hogy a gyermekem biztonságban legyen”

– fogalmazott.

A színésznő szülés utáni depresszióval és függőségekkel küzdött

Hayden Panettiere később hosszú ideig küzdött szülés utáni depresszióval, valamint alkohol- és szerhasználati problémákkal is. Amikor Kaya négyéves lett, a színésznő úgy döntött, hogy lánya Európában éljen az édesapjával. Új könyvében, a This Is Me: A Reckoning című memoárban is részletesen ír a nehéz időszakról. Azt szeretné, ha lánya egyszer megértené: a depresszió nem miatta alakult ki.

„Nem akarom, hogy azt higgye, a szülés utáni depresszió az ő hibája volt. Azt szeretném, hogy tudja: nem baj, ha valaki nem tökéletes, és nincs egyedül a problémáival” – mondta.

A színésznő a múlt héten Jay Shetty On Purpose című podcastjében arról is beszélt, mennyire fájdalmas számára, amikor azzal vádolták, hogy elhagyta a lányát. Elmondása szerint éveken át ördögi körben vergődött a depresszió, a szorongás, az alkoholizmus és a függőségek miatt, miközben próbálta újra megtalálni önmagát.