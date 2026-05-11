„Elmondhatatlanul hiányzol" – Diane Keaton lánya szívszorító posztot tett közzé

Komáromi Bence
2026.05.11.
Dexter Keaton érzelemdús bejegyzésben emlékezett meg a néhány hónapja elhunyt édesanyjáról. Diane Keaton lánya korábban soha nem látott közös képeket is megosztott közösségi oldalán.

Fél év telt el azóta, hogy elvesztettük az egyik legsokoldalúbb és legtehetségesebb hollywoodi színésznőt, Diane Keatont. Az Oscar-díjas filmsztár halála váratlanul érte a világot, ugyanis korábban semmi sem utalt arra, hogy komoly betegséggel küzd. A halála után derült csak ki, hogy súlyos egészségi problémák nehezítették az életét.

Diane Keaton lánya, Dexter Keaton szívszorító anyák napi posztot tett közzé
Forrás: Variety

Diana Keaton halála

  • A színésznő titokban súlyos egészségi gondokkal küzdött az elmúlt években. A halála előtt néhány hónappal pedig több munkáját is lemondta az állapota miatt.
  • Diane Keaton bőrrákkal küzdött, több műtéten is átesett az elmúlt években.
  • Diane Keaton 2025. október 11-én halt meg, rohamot kapott az otthonában. A gyermekei azonnal értesítették a mentőszolgálatot, azonban már nem tudták megmenteni az életét. A halál okaként bakteriális tüdőgyulladást jelöltek meg az orvosai.

Diane Keaton már nem tudta magához ölelni a gyermekeit anyák napján

Diane Keaton két örökbefogadott gyermek büszke édesanyja volt. Dextert 1996-ban, az öccsét, Duke-ot pedig 2001-ben vette magához. Az ötvenes éveiben járt már, amikor anyává vált, többször beszélt róla, hogy sokáig tartott, mire megért arra, hogy a szülő legyen. Ennek ellenére a gyermekeivel rendkívül szoros viszonyt ápolt, vele voltak az utolsó napjaiban is. Most, fél évvel a tragédia után Dexter szívszorító anyák napi posztot osztott meg: 

„Ez az első anyák napja nélküled. Elmondhatatlanul hiányzol, szavakkal nem is tudom kifejezni, hogy mennyire. Hiányzik a hangod, az ölelésed, a jelenléted és minden, amivel otthonná tetted a házunkat. Szeretlek, anya" – olvasható a bejegyzésében, amelyben közös képeket is mutatott,. A fotókat ide kattintva tudjátok megtekinteni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
