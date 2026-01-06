Megható: Diane Keaton gyermekei örökre magukon viselik édesanyjuk emlékét – Fotó

Megható gesztussal emlékeztek meg elhunyt édesanyjukról Diane Keaton gyermekei, Dexter és Duke. A testvérek közös tetoválással tisztelegtek a legendás színésznő előtt azon a napon, amikor Diane Keaton a 80. születésnapját ünnepelte volna.

Diane Keaton gyermekei örökké magukon viselik édesanyjuk emlékét

Forrás: FilmMagic

Így emlékeznek gyermekei Diane Keatonre Diane Keaton két gyermeke, Dexter és Duke közös tetoválással emlékezett meg elhunyt édesanyjukról

A tisztelgés Diane Keaton 80. születésnapján történt, amelyet már nem érhetett meg

A színésznő 2025. október 11-én hunyt el, 79 éves korában, bakteriális tüdőgyulladás következtében

Dexter és Duke tetoválásai az Annie Hall című filmre utalnak

Diane Keaton közeli barátja, Sarah Paulson szintén tetoválással tisztelgett a színésznő előtt

Diane Keaton gyermekei tetoválással tisztelegnek édesanyjuk előtt

A filmsztár 2025. október 11-én hunyt el, 79 éves korában, bakteriális tüdőgyulladás következtében. Halála mélyen megrázta családját, barátait és rajongóit.

Lánya, Dexter az Instagramon osztotta meg a friss tetoválásokról készült fotókat. A bejegyzésben azt írta: hiányzik az édesanyja, és köszönetet mondott a tetoválást készítő művésznek, amiért maradandó emléket állított csodálatos anyjának. A képeken Dexter felkarján a „La Di Da” felirat látható, amely Diane Keaton ikonikus Annie Hall című filmjére és annak főszereplőjére utal. Testvére, Duke szintén egy, a filmhez kapcsolódó idézetet választott: az ő karjára a „Weird Old World”, magyarul furcsa régi világ felirat került, közvetlenül a könyökhajlat alá.

Diane Keaton gyermekei megható tetoválást készíttettek

Forrás: Instagram

Dexter egy másik fotót is megosztott, amelyen édesanyját öleli, miközben háttal állnak a kamerának, és az óceánt nézik. Később egy ezüst karkötőről készült képet is közzétett, amelyen szív alakú medál látható, rajta a „DK” monogrammal. A képhez mindössze annyit írt: boldog születésnapot, anya.

Diane Keaton január 5-én lett volna 80 éves

Diane Keatonről nemcsak a családtagok, hanem közeli barátai is megemlékeztek. Sarah Paulson, a színésznő jó barátja és pályatársa szintén tetoválással tisztelgett előtte: ő is a „DK” betűket varratta magára. Közösségi oldalán megható sorokkal búcsúzott Keatontól, felidézve közös utazásaikat, a nevetéssel és könnyekkel teli pillanatokat, a közös filmnézéseket és az együtt eltöltött egyszerű, hétköznapi perceket. Úgy fogalmazott, élete végéig hiányozni fog neki Diane Keaton, aki egy nagyon különleges ember volt.