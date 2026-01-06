Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Megható: Diane Keaton gyermekei örökre magukon viselik édesanyjuk emlékét – Fotó

Rideg Léna
2026.01.06.
A legendás színésznő január 5-én lett volna 80 éves. Ez alkalomból Diane Keaton gyermekei, Dexter és Duke különleges módon emlékeztek meg édesanyjukról.

Megható gesztussal emlékeztek meg elhunyt édesanyjukról Diane Keaton gyermekei, Dexter és Duke. A testvérek közös tetoválással tisztelegtek a legendás színésznő előtt azon a napon, amikor Diane Keaton a 80. születésnapját ünnepelte volna.

Így emlékeznek gyermekei Diane Keatonre

  • Diane Keaton két gyermeke, Dexter és Duke közös tetoválással emlékezett meg elhunyt édesanyjukról
  • A tisztelgés Diane Keaton 80. születésnapján történt, amelyet már nem érhetett meg
  • A színésznő 2025. október 11-én hunyt el, 79 éves korában, bakteriális tüdőgyulladás következtében
  • Dexter és Duke tetoválásai az Annie Hall című filmre utalnak
  • Diane Keaton közeli barátja, Sarah Paulson szintén tetoválással tisztelgett a színésznő előtt

Diane Keaton gyermekei tetoválással tisztelegnek édesanyjuk előtt

A filmsztár 2025. október 11-én hunyt el, 79 éves korában, bakteriális tüdőgyulladás következtében. Halála mélyen megrázta családját, barátait és rajongóit.

Lánya, Dexter az Instagramon osztotta meg a friss tetoválásokról készült fotókat. A bejegyzésben azt írta: hiányzik az édesanyja, és köszönetet mondott a tetoválást készítő művésznek, amiért maradandó emléket állított csodálatos anyjának. A képeken Dexter felkarján a „La Di Da” felirat látható, amely Diane Keaton ikonikus Annie Hall című filmjére és annak főszereplőjére utal. Testvére, Duke szintén egy, a filmhez kapcsolódó idézetet választott: az ő karjára a „Weird Old World”, magyarul furcsa régi világ felirat került, közvetlenül a könyökhajlat alá.

Dexter egy másik fotót is megosztott, amelyen édesanyját öleli, miközben háttal állnak a kamerának, és az óceánt nézik. Később egy ezüst karkötőről készült képet is közzétett, amelyen szív alakú medál látható, rajta a „DK” monogrammal. A képhez mindössze annyit írt: boldog születésnapot, anya.

Diane Keaton január 5-én lett volna 80 éves

Diane Keatonről nemcsak a családtagok, hanem közeli barátai is megemlékeztek. Sarah Paulson, a színésznő jó barátja és pályatársa szintén tetoválással tisztelgett előtte: ő is a „DK” betűket varratta magára. Közösségi oldalán megható sorokkal búcsúzott Keatontól, felidézve közös utazásaikat, a nevetéssel és könnyekkel teli pillanatokat, a közös filmnézéseket és az együtt eltöltött egyszerű, hétköznapi perceket. Úgy fogalmazott, élete végéig hiányozni fog neki Diane Keaton, aki egy nagyon különleges ember volt.

Diane Keaton két gyermeket fogadott örökbe

Diane Keaton 1996-ban fogadta örökbe Dextert, majd 2001-ben Duke-ot. Ötvenes éveiben járt, amikor anya lett, és korábban nyíltan beszélt arról, milyen hosszú út vezetett a döntésig. Egy 2008-as interjúban elmondta: nem érezte magában azt az ösztönös késztetést, amelynek nem lehet ellenállni, az anyaság gondolata inkább hosszú ideig érlelődött benne, míg végül belevágott.

Gyermekeivel rendkívül szoros kapcsolatot ápolt, amit Dexter korábbi, anyák napján közzétett bejegyzése is jól mutat. Akkor úgy fogalmazott: hálás azért, hogy egy erős, gyönyörű és tehetséges nő fogadta örökbe, és mindazért, amit érte tett, örökké hálás lesz neki.

A színésznő családja erre kérte a gyászolókat

Diane Keaton családja néhány nappal a színésznő halála után rövid közleményben törte meg a csendet. Megköszönték a rengeteg szeretetet és támogató üzenetet, és arra kérték a gyászolókat, hogy ha szeretnének tisztelegni előtte, jótékonysági célra adományozzanak.

Mint írták, Keaton különösen szerette az állatokat, és elkötelezett támogatója volt a hajléktalanokat segítő kezdeményezéseknek, ezért egy helyi élelmiszerbank vagy állatmenhely támogatása méltó módja lenne az emlékezésnek.

