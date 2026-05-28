„Komoly tervei voltak még” – megrendítő részletek derültek ki Scherer Péter utolsó forgatásáról

Május a hólyagrák elleni figyelemfelhívás hónapja, Scherer Péter pedig halála előtt még egy fontos prevenciós kampányban vállalt szerepet. Az orvos, aki együtt dolgozott vele az utolsó forgatásán, megható szavakkal emlékezett a színészre.

Scherer Péter egy prevenciós kampányban is szerepet vállalt

Scherer Péter még betegen is fontos ügyért küzdött

Scherer Péter betegsége és halála az egész országot megrázta. A Jászai Mari-díjas színész a nyilvánosság előtt ritkán beszélt az állapotáról, közeli ismerősei és kollégái azonban tudták, hogy súlyos betegséggel küzd. Utolsó interjúiban már arról beszélt, nem biztos benne, hogy öt év múlva is élni fog. Sokan úgy vélik, ekkor már tisztában volt vele, milyen komoly a helyzet.

A színész halálának pontos oka továbbra sem ismert, neve azonban most egy olyan kampány kapcsán került ismét előtérbe, amely a hólyagrák korai felismerésének fontosságára hívja fel a figyelmet. A Magyar Urológusok Társasága részvételével, európai uniós támogatással indult el a BClear nevű hároméves program, amelynek célja, hogy minél többen felismerjék a betegség korai jeleit. A kampány egyik legfontosabb üzenete, hogy már egyetlen csepp vér megjelenése a vizeletben is figyelmeztető jel lehet.

Kapa és Pepe a prevenciós kampányban is együtt dolgoztak

A projekthez több ismert művész is csatlakozott, köztük Scherer Péter és Mucsi Zoltán. A két színész egy humoros jelenetben szerepelt együtt: Kapa és Pepe egy rendelőben várják az orvost, miközben Scherer Péter arról próbálja meggyőzni partnerét, hogy már előre letolt nadrággal készüljenek a vizsgálatra. A jelenet végén az orvos mosolyogva közli velük, hogy erre valójában nincs szükség.

A kampányeseményen Mucsi Zoltán is megszólalt, láthatóan megrendülten beszélt barátjáról. „Szűrővizsgálattal remélhetőleg jó néhány ember életében megelőzhető lesz ez a betegség, mondom ezt most úgy, hogy Péter barátom nincs itt. A mi részvételünk csak annyi volt, hogy ha két emberrel több megy el a szűrővizsgálatra, akkor már nem ártottunk az ügynek. Nem szeretnék többet mondani, köszönöm a felkérést... – fogalmazott röviden a színész a Borsnak.