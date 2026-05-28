2026. máj. 28., csütörtök

„Komoly tervei voltak még” – megrendítő részletek derültek ki Scherer Péter utolsó forgatásáról

prevenció hólyagrák Scherer Péter halála Scherer Péter betegsége Scherer Péter
Rideg Léna
2026.05.28.
A színész halála az egész országot megrázta. Scherer Péter nem sokkal a halála előtt még Mucsi Zoltánnal együtt dolgozott egy fontos prevenciós kampányon, amelynek célja az volt, hogy minél több ember figyelmét felhívják a korai szűrővizsgálatok életmentő szerepére.

Május a hólyagrák elleni figyelemfelhívás hónapja, Scherer Péter pedig halála előtt még egy fontos prevenciós kampányban vállalt szerepet. Az orvos, aki együtt dolgozott vele az utolsó forgatásán, megható szavakkal emlékezett a színészre.

Scherer Péter egy prevenciós kampányban is szerepet vállalt
Forrás: Veszprém Megyei Napló

Scherer Péter még betegen is fontos ügyért küzdött

Scherer Péter betegsége és halála az egész országot megrázta. A Jászai Mari-díjas színész a nyilvánosság előtt ritkán beszélt az állapotáról, közeli ismerősei és kollégái azonban tudták, hogy súlyos betegséggel küzd. Utolsó interjúiban már arról beszélt, nem biztos benne, hogy öt év múlva is élni fog. Sokan úgy vélik, ekkor már tisztában volt vele, milyen komoly a helyzet.

A színész halálának pontos oka továbbra sem ismert, neve azonban most egy olyan kampány kapcsán került ismét előtérbe, amely a hólyagrák korai felismerésének fontosságára hívja fel a figyelmet. A Magyar Urológusok Társasága részvételével, európai uniós támogatással indult el a BClear nevű hároméves program, amelynek célja, hogy minél többen felismerjék a betegség korai jeleit. A kampány egyik legfontosabb üzenete, hogy már egyetlen csepp vér megjelenése a vizeletben is figyelmeztető jel lehet.

Kapa és Pepe a prevenciós kampányban is együtt dolgoztak

A projekthez több ismert művész is csatlakozott, köztük Scherer Péter és Mucsi Zoltán. A két színész egy humoros jelenetben szerepelt együtt: Kapa és Pepe egy rendelőben várják az orvost, miközben Scherer Péter arról próbálja meggyőzni partnerét, hogy már előre letolt nadrággal készüljenek a vizsgálatra. A jelenet végén az orvos mosolyogva közli velük, hogy erre valójában nincs szükség.

A kampányeseményen Mucsi Zoltán is megszólalt, láthatóan megrendülten beszélt barátjáról. „Szűrővizsgálattal remélhetőleg jó néhány ember életében megelőzhető lesz ez a betegség, mondom ezt most úgy, hogy Péter barátom nincs itt. A mi részvételünk csak annyi volt, hogy ha két emberrel több megy el a szűrővizsgálatra, akkor már nem ártottunk az ügynek. Nem szeretnék többet mondani, köszönöm a felkérést... – fogalmazott röviden a színész a Borsnak.

Scherer Péternek komoly tervei voltak a halála előtt

Dr. Nyirády Péter, a Magyar Urológusok Társaságának elnöke és a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának igazgatója szerint Scherer Péter szerepvállalása különösen fontos volt, mert sok emberhez eljutott az üzenete.

 „Scherer Péter példamutató volt, minden edukációban részt vett. Fontosnak tartotta, hogy felhívja a figyelmet a betegségre” 

– mondta az orvos. Hozzátette: Magyarországon még mindig sokan nehezen beszélnek a betegségeikről, miközben a korai felismerés sok esetben életet menthet.

Dr. Nyirády Péter arról is beszélt, milyen érzés volt visszanézni a közös forgatást, amelyről akkor még senki sem gondolta, hogy Scherer Péter utolsó szereplése lesz. „Egyáltalán nem gondoltuk, hogy ez lesz az utolsó forgatása. Régi jó barátja vagyok, sokat beszélgettünk és komoly tervei voltak még. Minket nagyon megérintett az egész, ugyanakkor ha ő most egy felhő tetejéről lenézne, lógatná a lábát és azt mondaná, hogy nyomjuk fiúk, csináljuk. Amikor felmerült a kérdés, hogy levetíthetjük-e ezt a kis videót, a felesége, Viktória asszony kérdés nélkül engedélyezte. Biztos vagyok benne, hogy ha Scherer Péter itt lenne most és látná, hogy mi történik, nagyon örülne” – fogalmazott meghatottan.

