Hollywood

Szinte felismerhetetlen a 90-es évek ikonja: így néz ki a 70 éves Geena Davis

Archive Photos - Vinnie Zuffante
Hollywood Geena Davis születésnap
Nagy Kata
2026.01.21.
Geena Davisbe egy generáció volt szerelmes a 80-as és 90-es években, épp ezért megdöbbentő látni, hogy milyen változásokon ment keresztül az utóbbi időben.

A gyönyörű Geena Davis egy csapásra belopta magát az emberek szívébe a Thelma és Louise című film főszereplőjeként, hiszen egyszerre hozta hitelesen a bájos szomszédlány és a dögös femme fatale karaktert, ami miatt a férfiak első számú vágyálmává lépett elő.

Geena Davis egy nyilvános rendezvényen
Geena Davis ma ünnepli a 70. születésnapját. 
Forrás: Getty Images North America

Szinte teljesen felismerhetetlen lett a szülinapot Geena Davis 

  • Geena Davis a 80-as 90-es évek egyik A-listás színésznője volt. 
  • A Thelma és Louise című film egy csapásra meghozta a hírnevet számára. 
  • Ma már csak kisebb szerepeket vállal, a külseje pedig a plasztikai beavatkozásoknak köszönhetően jelentősen megváltozott.  

Bár a fiatalabbak számára már nem feltétlenül cseng ismerően Geena Davis neve, egy generáció számára igazi példakép volt a január 21-én születésnapot ünneplő, 70 éves színésznő.

 Bár manapság már szinte kizárólag azzal hívja fel magára a figyelmet, hogy látszólag képtelen méltósággal megöregedni és egyre inkább felismerhetetlenül néz ki a plasztikai beavatkozásoknak hála, egykor Hollywood egyik legígéretesebb csillaga volt.

Geena Davis karrierje 1986-ban Ridley Scott A légy című filmjével indult, ám az igazi áttörést egyértelműen az 1988-as Alkalmi turista hozta meg számára, amiért még Oscar-díjat is kapott a legjobb női mellékszereplő kategóriában. Az A-listás hollywoodi sztárok körébe azonban egyértelműen az 1991-es Thelma és Louise című film repítette, ahol olyan forró ágyjelenetet produkált Brad Pitt-tel, hogy azon még a stábtagok is elámultak.

1991.SCENE FROM THE FILM ''THELMA AND LOUISE''.GEENA DAVIS WITH SUSAN SARANDON .SUPPLIED BY (Credit Image: © Globe Photos/ZUMAPRESS.com) Geena Davis - Thelma and Louise 1991
A Thelma és Louise hozta meg számára a világsikert. 
Forrás: NORTHFOTO

A karrierje innentől kezdve meredeken ívelt felfelé és bizony Geena Davis magánélete sem volt kevésbé eseménydús: összesen négy alkalommal házasodott, legismertebb férje pedig egyértelműen Jeff Goldblum volt. 

(EXCLUSIVE, Premium Rates Apply) Geena Davis and Jeff Goldblum (Photo by Barry King/WireImage)
Geena és Jeff 1989-ben. 
Forrás: WireImage

A 90-es években a rendező Renny Harlinnal élt házasságban és sokak szerint a férfi volt az oka annak, hogy Geena karrierje megfeneklett: három közös filmjük mindegyike nagy bukás volt. 

Az utóbbi években leginkább aktivistaként tevékenykedik: megalapította a Geena Davis Institute on Gender in Media nevű szervezetet, ami a nemek kiegyensúlyozott megjelenéséért harcol a médiában, emellett pedig tehetséges sportoló is: 2000-ben íjászként majdnem kijutott még a sydney-i olimpiára is. 

Mindezek fényében különösen meglepő, hogy képtelen elviselni az öregedést, a lapoknak pedig állandó témát ad a durván megváltozott külseje.

Geena Davis at the "Oh, Hi!" Los Angeles Special Screening held at AMC The Grove on July 08, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by JC Olivera/Variety via Getty Images)
Geena bájos arca manapság inkább már megfagyott hatást kelt. 
Forrás: Variety

Olykor még most is vállal kisebb szerepeket, például a Grace Klinika-sorozatban 10 részen keresztül alakította Dr. Nicole Hermant. 

