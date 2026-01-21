Szinte felismerhetetlen a 90-es évek ikonja: így néz ki a 70 éves Geena Davis

A gyönyörű Geena Davis egy csapásra belopta magát az emberek szívébe a Thelma és Louise című film főszereplőjeként, hiszen egyszerre hozta hitelesen a bájos szomszédlány és a dögös femme fatale karaktert, ami miatt a férfiak első számú vágyálmává lépett elő.

Geena Davis ma ünnepli a 70. születésnapját.

Forrás: Getty Images North America

Szinte teljesen felismerhetetlen lett a szülinapot Geena Davis Geena Davis a 80-as 90-es évek egyik A-listás színésznője volt.

A Thelma és Louise című film egy csapásra meghozta a hírnevet számára.

Ma már csak kisebb szerepeket vállal, a külseje pedig a plasztikai beavatkozásoknak köszönhetően jelentősen megváltozott.

Bár a fiatalabbak számára már nem feltétlenül cseng ismerően Geena Davis neve, egy generáció számára igazi példakép volt a január 21-én születésnapot ünneplő, 70 éves színésznő.

Bár manapság már szinte kizárólag azzal hívja fel magára a figyelmet, hogy látszólag képtelen méltósággal megöregedni és egyre inkább felismerhetetlenül néz ki a plasztikai beavatkozásoknak hála, egykor Hollywood egyik legígéretesebb csillaga volt.

Geena Davis karrierje 1986-ban Ridley Scott A légy című filmjével indult, ám az igazi áttörést egyértelműen az 1988-as Alkalmi turista hozta meg számára, amiért még Oscar-díjat is kapott a legjobb női mellékszereplő kategóriában. Az A-listás hollywoodi sztárok körébe azonban egyértelműen az 1991-es Thelma és Louise című film repítette, ahol olyan forró ágyjelenetet produkált Brad Pitt-tel, hogy azon még a stábtagok is elámultak.

A Thelma és Louise hozta meg számára a világsikert.

Forrás: NORTHFOTO

A karrierje innentől kezdve meredeken ívelt felfelé és bizony Geena Davis magánélete sem volt kevésbé eseménydús: összesen négy alkalommal házasodott, legismertebb férje pedig egyértelműen Jeff Goldblum volt.

Geena és Jeff 1989-ben.

Forrás: WireImage

A 90-es években a rendező Renny Harlinnal élt házasságban és sokak szerint a férfi volt az oka annak, hogy Geena karrierje megfeneklett: három közös filmjük mindegyike nagy bukás volt.

Az utóbbi években leginkább aktivistaként tevékenykedik: megalapította a Geena Davis Institute on Gender in Media nevű szervezetet, ami a nemek kiegyensúlyozott megjelenéséért harcol a médiában, emellett pedig tehetséges sportoló is: 2000-ben íjászként majdnem kijutott még a sydney-i olimpiára is.

Mindezek fényében különösen meglepő, hogy képtelen elviselni az öregedést, a lapoknak pedig állandó témát ad a durván megváltozott külseje.