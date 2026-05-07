Ez a gyönyörű nő Gérard Depardieu 28 évvel fiatalabb szerelme: Magda évek óta a színész támasza

Gérard Depardieu több napot töltött a cseh fővárosban. Eredetileg Jiřina Bohdalová színésznő születésnapi ünnepségére érkezett Prágába - párja, Magda kicsit később csatlakozott hozzá.

Gérard Depardieu és szerelme, Magda.

Ki Gérard Depardieu szerelme, Magda?

A 49 éves Magda Vavrusova színésznőként és producerként is ismert, hosszú ideje Franciaországban él. Depardieu-vel 2007-ben találkozott először, együtt dolgoztak. Kapcsolatuk csak később mélyült szerelemmé. A bennfentesek szerint Magda az idős színész legfőbb támasza. Kitart mellette jóban, rosszba, az elmúlt évek botrányai sem tántorították el. Gérard Depardieu-t több nő is zaklatással és bántalmazással vádolta meg. A színész a bíróság bűnösnek találta, felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték.