A lakberendezők szerint ez a burkolat tarol most - Nem a parketta vagy a laminált padló az

Tóth Hédi
2026.05.28.
Egy új lakberendezési divat teljesen átírja a modern otthonok hangulatát. A trendi burkolat ma már nem a laminált padló vagy a parketta – helyette valami sokkal modernebb és karakteresebb hódít.

A minimalista enteriőrök térhódításával egyre többen keresnek időtálló és praktikus megoldásokat. A trendi ipari padló nemcsak modern látványt ad a lakásnak, hanem strapabíróbb és könnyebben karbantartható is, mint sok hagyományos burkolat.

A trendi burkolat, az ipari padló modern és letisztult hangulatot ad az otthonnak.
  • Az ipari padló modern, és egységesebb térhatást ad a lakásnak. 
  • Strapabíró, könnyen tisztítható és hosszú távú megoldás lehet. 
  • Padlófűtéssel és textilekkel otthonosabbá tehető a hideg felület. 

Egyre többen száműzik a parkettát: az ipari padló lett a trendi burkolat

Ami néhány éve még csak garázsokban, műhelyekben és ipari csarnokokban volt elképzelhető, ma már a legstílusosabb nappalikban hódít. Az ipari padló ugyanis kilépett a „nyers beton” szerepből, és a modern városi élet egyik legmenőbb lakberendezési trendjévé vált. Egyre többen döntenek úgy, hogy búcsút intenek a klasszikus parkettának vagy a laminált padlónak, és helyette ezt a letisztult, minimalista megoldást választják.

Miért lett ennyire népszerű?

Az indusztriális stílusú trend mögött jóval több áll, mint puszta divat. Az emberek ma már olyan otthont szeretnének, ami egyszerre praktikus, időtálló és könnyen fenntartható. 

Az ipari padló pontosan ezt kínálja: egységes felületet, modern megjelenést és minimális karbantartási igényt.

Az építészek szerint különösen jól működik nyitott terű lakásokban, mert vizuálisan nagyobbá és világosabbá teszi a tereket. Mivel nincsenek zavaró illesztések vagy eltérő burkolatok, az egész enteriőr rendezettebbnek és elegánsabbnak hat. És ami a legjobb: ma már nem csak a klasszikus szürke beton létezik. Az új generációs ipari padlók között találunk selyemfényű, melegebb tónusú vagy dekoratív felületű változatokat is, amelyek remekül kombinálhatók fával, puha textilekkel és modern bútorokkal. Így a korábban ridegnek tartott ipari stílus könnyedén válhat otthonossá és elegánssá.

Az építészek szerint különösen jól működik ez a burkolat a nyitott terű lakásokban, mert vizuálisan nagyobbá és világosabbá teszi a tereket.
A praktikum győzelme

Nem véletlen, hogy sokan végleg lecserélik a parkettát. Az ipari padló rendkívül strapabíró: nem nyikorog, nem érzékeny a nedvességre, és a mindennapi használatot is jól viseli. A kiömlő ital, a bútorok húzogatása vagy a folyamatos jövés-menés sem jelent számára problémát. Karbantartása is jóval egyszerűbb, mint a hagyományos fa burkolatoké. Nem kell rendszeresen csiszolni vagy különleges szerekkel kezelni, ezért a rohanó hétköznapokban igazi áldás lehet.

Azért vannak hátrányai is

Bár látványos és praktikus megoldás, nem tökéletes választás mindenki számára. Az ipari padló hidegebb tapintású, mint a parketta, ezért sokan padlófűtéssel vagy nagyméretű szőnyegekkel kombinálják. Kisgyerekes családoknál a kemény felület szintén szempont lehet, hiszen kevésbé megbocsátó, mint egy fa vagy parafa burkolat. Emellett kivitelezése nagy precizitást igényel: ha a lerakás során hiba történik, azt később nehéz és költséges javítani.

A minimalista enteriőrök rajongói szerint ez a trend azért működik ennyire jól, mert egyszerre esztétikus és funkcionális. 
Mennyibe kerül az új kedvenc?

Az ipari padló ára típustól és felületkezeléstől függően általában 30–60 euró között mozog négyzetméterenként, de az epoxi- vagy poliuretán bevonatok ennél drágábbak is lehetnek. Sokan mégis hosszútávú befektetésként tekintenek rá, hiszen nem olyan burkolat, amit tízévente cserélni kell. Tartóssága miatt évekig megőrzi modern megjelenését, miközben ellenáll a mindennapi használat okozta kopásnak.

Nem múló trend, hanem új életstílus

Az ipari padló ma már jóval több egyszerű burkolatnál: a kortárs design és a városi élet szimbóluma lett, a loft lakások elengedhetelen kelléke. Megjelent a nappalikban, a hálószobákban, sőt a fürdőszobákban is, ahol egyre népszerűbbek a gyantás és epoxi megoldások. A minimalista enteriőrök rajongói szerint ez a trend azért működik ennyire jól, mert egyszerre esztétikus és funkcionális. És úgy tűnik, az ipari padló nem csupán egy múló lakberendezési hullám, hanem a modern otthonok egyik új alapdarabja.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
