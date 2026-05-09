David Attenborough ezt az ételt száműzte az étrendjéből: szerinte ez a hosszú élet titka

Sir David Attenborough május 8-án ünnepelte 100. születésnapját, és a legendás természetfilmes ma is aktív: továbbra is dolgozik, narrál, dokumentumfilmekben szerepel. De mi a titka?

Sir David Attenborough több mint hetven éve mesél a nézőknek arról, milyen különleges és törékeny a földi élet. Most a saját életében is mérföldkőhöz érkezett. A természettudós 100 éves lett, és bár sokan valamilyen titkot sejtenek a háttérben, meglepően egyszerű a magyarázat arra, hogy ilyen jól tartja magát.

David Attenborough fiatalon akár modell is lehetett volna
Sir David Attenborough szerint ez a hosszú élet titka

David Attenborough sosem  emlegetett drága étrend-kiegészítőket, szigorú diétákat vagy kimerítő edzésprogramokat. Azt azonban elárulta, hogy idősebb korára egyre kevesebb vörös húst fogyaszt, és bár nem teljesen vegetáriánus, ma már sokkal inkább növényi alapú étrendet követ.

2020-ban a The Times magazinnak adott interjújában mondta el, hogy változtatott az étrendjét, de nem drasztikus módon.

„Nem nagyon eszem húst. Illetve, ez nem teljesen igaz, halat eszem” - mondta.

A legendás természetfilmes hozzátette, nem kizárólag ökológiai megfontolásból változtatott az étkezésén. A vörös húst fokozatosan hagyta el, nem eszik már marhát és sertést. Sajtot és halat továbbra is fogyaszt. Az orvosok szerint követendő ez az irány, ugyanis vörös húsból legfeljebb heti 500 grammot ajánlott fogyasztani. A vörös húsokkal kapcsolatban nemcsak a daganatos betegségek kockázatát szokták említeni. A Journal of Nutrition szerint a vörös és feldolgozott húsok nagyobb mennyiségű fogyasztása összefüggésbe hozható több krónikus betegség, köztük a 2-es típusú cukorbetegség, valamint a szív- és érrendszeri betegségek magasabb kockázatával is.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
