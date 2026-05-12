Újabb sztárok csatlakoztak A Féher Lótusz 4. évadához: mutatjuk a neveket

A különös és különc gazdagokról szóló sorozat minden évadban más helyszínen és más szereplőkkel tér vissza. Ha nem lenne elég a meglepő fordulatokban gazdag történet, A Fehér Lótusz 4. évada most újabb csavarral szolgál a rajongók számára.

Mutatjuk, kik lesznek az új Fehér Lótusz szereplők!

A Fehér Lótusz szereplői: újabb nevekkel bővült a stáb Az HBO sikersorozatát már forgatják, várhatóan 2027-ben láthatják a nézők.

A Fehér Lótusz 4. évada Franciországba repíti majd a történetet.

A sorozat eredetileg bejelentett szereplői mellé újabb három sztár csatlakozott.

A drámasorozat legújabb felvonásáról annyit már lehet tudni, hogy a francia Saint Tropezben található Château de La Messardière-ben fog játszódin. Azonban a cselekményszálról egyelőre semmi sem szivárgott ki. A már bejelentett Fehér Lótusz szereplők közül egy színésznőtől máris búcsút kellett intenie a produkciónak. Kiesett ugyanis Helena Bonham Carter, mert a számára írt karakter mégsem fog szerepelni az új egyhetes őrületben. Meglepő módon azonban három új név került fel a stáblistára.

Ők A Fehér Lótusz 4. évadának újonnan bejelentett szereplői: Max Minghella, Pekka Strang és Ben Kingsley.

A Fehér Lótusz 4. évadának új szereplői

Az első húzónév a 82 éves Ben Kingsley, aki Gandhi megformálásáért elnyerte az Oscar-díjat. A színész több mint 50 éves karrierje során számos olyan nagyszerű alkotásban szerepelt, mint a Schindler listája, a Csütörtöki nyomozóklub, vagy épp a Viharsziget. A csapathoz csatlakozik még Max Minghella, akit a nézők a Sziriána, az Elvis, a Social Network – A közösségi háló és a Spirál: Fűrész hagyatéka című filmekből ismerhetnek. A harmadik, aki bekerült A Fehér Lótusz szereplők közé Pekka Strang. A finn színész vígjátékokban, de komorabb darabokban is bizonyított már, köztük A kopogás című horrorban is – írja a Daily Mirror.

