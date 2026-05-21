A carnivore diéta: formabontó, zsírégető étrend vagy veszélyes divat?

A mai világban a divatdiéták gombamód szaporodnak, de kevés olyan radikális irányzat létezik, mint a carnivore diéta. Ez a formabontó, kizárólag állati eredetű alapanyagokra épülő húsevő diéta teljesen megosztja a közvéleményt és az orvostudományt is. Miközben a követői csodás fogyásokról és kicsattanó energiáról számolnak be, a dietetikusok a fejüket fogják. Vajon tényleg a karnivor étrend a hosszú élet és a tökéletes alak titka, vagy egy újabb kockázatos trend, ami romba dönti a szervezetünket? Íme a részletek!

A carnivore diéta előnyei és hátrányai.

A carnivore diéta, az igazi kalóriacsökkentő étrend

A ragadozó diéta (angolul the carnivore diet meal plan) alapelve végtelenül egyszerű, mégis drasztikus: kizárólag hús, szárnyasok, tojás, tenger gyümölcsei, halak, bizonyos tejtermékek és víz fogyasztását engedélyezi. Ezzel szemben teljesen ki kell zárnod az étrendedből az összes zöldséget, gyümölcsöt, gabonafélét, hüvelyest, magvat és diófélét. Emiatt a módszert gyakran zéró szénhidrátos diétának is nevezik.

Míg egy tipikus ketogén étrendben a napi kalóriák körülbelül 70-75%-a zsírból, 20%-a fehérjéből és legfeljebb 10%-a szénhidrátból származik, addig a carnivore diéta a leginkább ketogén jellegű mind közül, hiszen szinte egyáltalán nem enged meg szénhidrátot. Mivel a szénhidrátok teljes elhagyásával a rejtett kalóriák és a nassolás is megszűnik, ez a módszer drasztikus és azonnali kalóriacsökkenést eredményez.

A húsevő diéta előnyei

A módszer rajongói szerint a tiszta húsevő diéta számtalan pozitívummal bír, amelyek miatt megéri belevágni:

Villámgyors fogyás

Mivel a testet folyamatos ketózisra kényszeríti, a szervezet elképesztő sebességgel kezdi elégetni a felhalmozott zsírt, így a súlycsökkenés szinte azonnal beindul.

Egyszerűség

Nem kell kalóriákat számolgatni, bonyolult recepteket bújni vagy makrotápanyag-arányokkal bajlódni. Ha valami nem állati eredetű, nem eheted meg, ennyire egyszerű.

Stabil energiaszint

Megszűnnek a szénhidrátok okozta hirtelen vércukorszint-ingadozások, a kajakóma és az állandó éhségérzet.

Emésztési panaszok enyhülése

Sokan számolnak be arról, hogy a puffadás és a gázképződés teljesen megszűnik a növényi rostok és az irritáló anyagok kiiktatásával.