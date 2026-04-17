Titokban férjhez ment Horváth Csenge – A gyermekével a szíve alatt mondta ki a boldogító igent

Férjhez ment Horváth Csenge. Fésűs Nelly lánya a 24 óráig elérhető Instagram-történetében osztotta meg a követőivel, hogy titokban összeházasodott az erdélyi kedvesével, Barabás Ottóval.

Barabás Ottó és Horváth Csenge mostantól férj és feleség

Hosszú út vezetett Horváth Csenge esküvőjéig Mindössze egy évvel ezelőtt derült ki, hogy egy párt alkot a divatmodell és az erdélyi vállalkozó.

A szerelmüket sokáig titkolták, azonban Horváth Csenge kerekedő pocakja lebuktatta őket, és így kiderült az is, hogy hamarosan szülői örömök elé néznek.

Tavaly novemberben aztán hivatalosan is megerősítették a várandósság tényét, majd elárulták azt is, hogy Ottó eljegyezte Csengét.

Az esküvőjüket ugyanúgy kezelték, mint a magánéletüket, a nyilvánosság teljes kizárásával. A rajongói csupán egy Instagram-posztból értesültek a nagy hírről.

Számtalan rosszindulatú pletykát és támadást kellett kibírniuk az elmúlt fél évben, azonban úgy tűnik, hogy ez csak még erősebbé tette a kapcsolatukat.

Horváth Csenge terhesen állt az oltár elé

Sajtóhírek szerint a modell idén májusban adhat életet első gyermekének. A szerelmesek azonban nem akarták megvárni a gyermekáldás idejét, inkább korábban már áprilisban összekötötték az életüket. A Bors szúrta ki, hogy a felek egy titkos esküvő keretében mondták ki egymásnak a boldogító igent. A nem mindennapi eseményről mindössze egyetlen fotót posztoltak a közösségi médiában, amelyen Csenge elárulta, hogy most már Barabásék a hivatalos megszólításuk.

Horváth Csenge egy titkos esküvő keretében összeházasodott Barabás Ottóval

