2026. máj. 10., vasárnap Ármin, Pálma

A kimagaslóan intelligens emberek közé tartozol, ha ezekből a filmekből legalább hármat szeretsz

Simon Benedek
2026.05.10.
Gondoltad volna, hogy a filmnézési szokásaidból megtudhatod, mennyire vagy intelligens? Ha ezekből a filmekből legalább hármat szeretsz, akkor biztosan az intelligens emberek közé tartozol!

A pszichológusok szerint azok az emberek, akik bizonyos típusú filmeket kedvelnek nagyobb eséllyel intelligensek. Az ilyen alkotások értelmezése aktív figyelmet, következtetési készséget és nyitottságot igényel a nézőktől. Íme 5 film, amelyek közül, ha 3-at szeretsz, akkor biztosan az intelligens emberek közé tartozol!

  • A pszichológusok szerint a komplex filmeket kedvelők gyakran fejlettebb gondolkodással rendelkeznek.
  • Az ilyen alkotások aktív figyelmet, logikát és nyitottságot igényelnek a nézőktől.
  • Ha az 5 felsorolt film közül legalább 3-at szeretsz, akkor magas az IQ-d!

5-ből legalább 3-at szeretsz? Akkor tuti az intelligens emberek közé tartozol!

Vannak filmek, amelyeknek a szeretete nem éppen magas IQ-ról árulkodik. Ezzel szemben a most következő produkciók gyakran szándékosan hagynak nyitva kérdéseket, játszanak az idővel vagy filozófiai, elméleti kérdéseket boncolgatnak. Éppen ezért nem minden néző számára könnyen feldolgozhatóak, viszont akik élvezik ezeket a filmes alkotásokat, azok általában az intelligens emberek közé tartoznak!

Eredet

Álomban az álom (és azon belül még egy álom) – röviden erről szól az Eredet. Christopher Nolan többszintű álomvilágot épít fel, ahol a valóság és az illúzió folyamatosan összemosódik. A nézőnek végig követnie kell az egymásba ágyazott idősíkokat és történéseket, ami komoly koncentrációt és magas intelligenciát igényel.

Mementó

A film visszafelé haladó narratívája folyamatos mentális erőfeszítésekre kényszeríti a nézőt. Nem passzívan követjük az eseményeket, hanem aktívan részt kell vegyünk a cselekményben, hogy rekonstruáljuk a történetet, ami komoly memóriát és logikai gondolkodást igényel. Az információk darabokban érkeznek, így az összefüggések felismerése is kulcsfontosságú. 

Csillagok között

A Csillagok között magas érzelmi intelligenciát kíván, valamint az érzelmi szál mellett tudományos és filozófiai mélységet feszeget. Az emberiség túlélése iránti elkeseredett kutatás egy haldokló Földön, amelyet a szeretet ereje, az idő relativitása és a tudományos felfedezés vezérel. Cooper, a pilóta, a szerettei megmentése érdekében egy féreglyukon át utazik az űrben, bizonyítva, hogy a szeretet az egyetlen dolog, ami képes áthidalni az idő és a tér dimenzióit. 

Harcosok klubja

Első ránézésre, mielőtt megnézi valaki ezt a filmet – ha esetleg van olyan, aki még nem látta –, akkor talán úgy gondolja, hogy egy szimpla bunyós filmet fog látni. A valóság azonban ennél sokkal drámaibb és részletesebb: a fogyasztói társadalom kritikája mellett mély pszichológiai rétegeket tár fel a Brad Pitt és Edward Norton főszereplésével készült Harcosok klubja. A filmvégi csavar pedig minden percet megér!

Kódjátszma

Alan Turingről, az Enigma nevű náci kódmasina rejtélyét megoldó brit tudósról szól a film. A kódfejtés folyamata, a mintázatok felismerése és a problémamegoldás mind olyan készségek, amelyek a magasabb szintű gondolkodáshoz kapcsolódnak.

