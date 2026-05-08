Harry herceg megható szavakkal köszöntötte a 100 éves David Attenborough-t: „Ő egy világi szent”

„Mindenkinek, aki az Egyesült Királyságban nőtt fel, Sir David Attenborough több, mint egy műsorvezető; ő egy világi szent” – írta Harry herceg. Hozzátette David Attenborough olyan alakja a brit közéletnek, aki a nemzeti identitás részévé vált.

Így köszöntötte Harry herceg a 100 éves David Attenborough-t.

Forrás: WireImage

Harry herceg Sir David Attenborough-t méltatta

Harry a Time magazinban megjelent esszéjében arról is írt, hogy a tudós nemzedékeket tanított meg a természet szeretetére és védelmére. Szerinte a világhírű műsorvezető nem hangos figyelmeztetésekkel hatott az emberekre, hanem azzal, hogy megmutatta, milyen lenyűgöző és sérülékeny a bolygó élővilága.

„Azzal nyerte el a világ bizalmát, hogy megmutatta nekünk: környezetünket érdemes megbecsülni” – fogalmazott Harry. Hozzátette: a tudós nem követelte a figyelmet, mégis képes volt magával ragadni a nézőket. Különös súlya van annak is, amikor David Attenborough az éghajlatváltozásról és a környezet pusztulásáról beszél. Úgy látja, egy olyan ember figyelmeztetését, aki egész életét a Föld élővilágának bemutatására tette fel, mindenkinek meg kell hallani, mert ez nem provokáció.

A százéves természetfilmes a születésnapját új dokumentumfilmmel ünnepli. A Life on Earth: Attenborough's Greatest Adventure május 6-án debütált, és visszatekint David Attenborough úttörő természetfilm-sorozatára, a Bolygónk, a Földre is.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: