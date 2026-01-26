Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
„Mire én itt hagyom ezt a földi életet“ – III. Károly király élete legnagyobb örökségéről vallott

brit királyi család Károly király III. Károly király
Rideg Léna
2026.01.26.
A brit uralkodó életének egyik legfontosabb küldetését mutatja be új dokumentumfilmje. A film III. Károly király természetvédelem iránti évtizedes elkötelezettségét ismerteti, miközben ritka archív felvételek és exkluzív interjúk révén a brit uralkodó életútját is bemutatja.

Február 6-án érkezik a Prime Video kínálatába a Finding Harmony: A King’s Vision című új dokumentumfilm, amely III. Károly király élethosszig tartó elkötelezettségét mutatja be a környezeti fenntarthatóság iránt. A 77 éves uralkodó számára mindig is központi szerepet játszott a természetvédelem, és az alkotásban a vadvilág és az ember kapcsolatának fontosságát helyezték előtérbe. A film különösen kiemeli a király Harmónia filozófiáját, amely szerint az emberiségnek a természettel összhangban kell élnie, nem pedig attól elkülönülve.

III. Károly király a természet védelmére esküdött
Forrás: Getty Images Europe

A brit uralkodó és a természetvédelem

  • Február 6-án debütál a Prime Video-n a Finding Harmony: A King’s Vision dokumentumfilm.
  • A film Károly király természetvédelem iránti életre szóló elkötelezettségét és a Harmónia filozófiáját mutatja be.
  • Archív felvételek és exkluzív interjúk segítségével a király életútja is feltárul.
  • A Király Alapítvány fenntartható projektjeit, köztük a biogazdálkodást, városrendezést és közösségfejlesztést is bemutatják.
  • Nicolas Brown rendezte a dokumentumfilmet, narrátora Kate Winslet, aki a Király Alapítvány nagykövete.
  • A film több mint 240 országban lesz elérhető a Prime Video-n

III. Károly király mindig is elkötelezett óvta a természetet

Károly király az interjúkban hangsúlyozza, hogy célja a természet megőrzése, és reméli, hogy a film által üzenete eljut a közönséghez. „Mire én itt hagyom ezt a földi életet, talán kicsit jobban tudatosul majd az emberekben, hogy újra össze kell hozni a dolgokat” – mondta. Az uralkodó szerint a természet részeként kell tekintenünk magunkra, hiszen bolygónk az egyetlen otthonunk.

A film bemutatja, hogyan lépett fel Károly már évtizedekkel ezelőtt a biogazdálkodás, a biológiai sokféleség védelme, az erdőirtás és az éghajlatváltozás ellen, sokszor kritikákkal szembesülve. A dokumentumfilm bemutatja a Király Alapítvány munkáját is, amely fenntartható projekteket valósít meg Ayrshire-ben, Skóciában, a Dumfries House-ban, az élelmiszertermelés, a városrendezés, a közösségrehabilitáció, a fenntartható textíliák és a hagyományos készségek területén – olvasható az Amazon hivatalos oldalán.

A film a brit uralkodó életútját is bemutatja

A 90 perces filmben archív felvételek és exkluzív interjúk mutatják be a király életútját és elkötelezettségét. A dokumentumfilmet Nicolas Brown rendezte, aki korábban a Human Planet és a Nature sorozatok epizódjait készítette, míg a narrációt az Oscar-díjas Kate Winslet vállalta. Winslet 2025-ben a Király Alapítvány nagykövete lett, és elmondása szerint megtiszteltetés számára, hogy részt vehetett a projektben.

A Finding Harmony: A King’s Vision világszerte elérhető lesz a Prime Video-n február 6-tól, több mint 240 országban és területen. 

