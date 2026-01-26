„Mire én itt hagyom ezt a földi életet“ – III. Károly király élete legnagyobb örökségéről vallott

Február 6-án érkezik a Prime Video kínálatába a Finding Harmony: A King’s Vision című új dokumentumfilm, amely III. Károly király élethosszig tartó elkötelezettségét mutatja be a környezeti fenntarthatóság iránt. A 77 éves uralkodó számára mindig is központi szerepet játszott a természetvédelem, és az alkotásban a vadvilág és az ember kapcsolatának fontosságát helyezték előtérbe. A film különösen kiemeli a király Harmónia filozófiáját, amely szerint az emberiségnek a természettel összhangban kell élnie, nem pedig attól elkülönülve.

III. Károly király a természet védelmére esküdött

A brit uralkodó és a természetvédelem Február 6-án debütál a Prime Video-n a Finding Harmony: A King’s Vision dokumentumfilm.

dokumentumfilm. A film Károly király természetvédelem iránti életre szóló elkötelezettségét és a Harmónia filozófiáját mutatja be.

Archív felvételek és exkluzív interjúk segítségével a király életútja is feltárul.

A Király Alapítvány fenntartható projektjeit, köztük a biogazdálkodást, városrendezést és közösségfejlesztést is bemutatják.

Nicolas Brown rendezte a dokumentumfilmet, narrátora Kate Winslet, aki a Király Alapítvány nagykövete.

A film több mint 240 országban lesz elérhető a Prime Video-n

III. Károly király mindig is elkötelezett óvta a természetet

Károly király az interjúkban hangsúlyozza, hogy célja a természet megőrzése, és reméli, hogy a film által üzenete eljut a közönséghez. „Mire én itt hagyom ezt a földi életet, talán kicsit jobban tudatosul majd az emberekben, hogy újra össze kell hozni a dolgokat” – mondta. Az uralkodó szerint a természet részeként kell tekintenünk magunkra, hiszen bolygónk az egyetlen otthonunk.

A film bemutatja, hogyan lépett fel Károly már évtizedekkel ezelőtt a biogazdálkodás, a biológiai sokféleség védelme, az erdőirtás és az éghajlatváltozás ellen, sokszor kritikákkal szembesülve. A dokumentumfilm bemutatja a Király Alapítvány munkáját is, amely fenntartható projekteket valósít meg Ayrshire-ben, Skóciában, a Dumfries House-ban, az élelmiszertermelés, a városrendezés, a közösségrehabilitáció, a fenntartható textíliák és a hagyományos készségek területén – olvasható az Amazon hivatalos oldalán.