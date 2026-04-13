„Ehhez élnem kell…” – Ezek voltak Fülöp herceg utolsó szavai fiához, Károlyhoz

Rideg Léna
2026.04.13.
Szinte napra pontosan öt év telt el Fülöp herceg halála óta. Most kiderült, miről beszélt utoljára III. Károly király és édesapja alig néhány órával azelőtt, hogy az edinburgh-i herceg örök álomba szenderült.

Megható részleteket osztott meg utolsó beszélgetéséről édesapjával III. Károly király: az uralkodó egy korábbi BBC-dokumentumfilmben idézte fel, miről beszélgetett édesapjával, Fülöp herceggel mindössze egy nappal a halála előtt.

Fény derült III. Károly király és Fülöp herceg egyik utolsó beszélgetésére.
III. Károly király és Fülöp herceg különleges búcsúja 

Öt év telt el azóta, hogy Fülöp herceg 2021. április 9-én, 99 éves korában elhunyt. Fia a Fülöp herceg: A királyi család emlékei című dokumentumfilmben beszélt az utolsó közös pillanatokról. A produkciót eredetileg a herceg 100. születésnapjának megünneplésére tervezték, ám halála után átdolgozták, és a családtagok személyes visszaemlékezéseivel egészítették ki.

Károly király felidézte, hogy az utolsó beszélgetésük során éppen apja közelgő születésnapjáról esett szó. Elmondása szerint hangosabban kellett beszélnie, mert Fülöp hallása már romlott. Amikor a születésnapi ünnepségről és egy esetleges fogadásról kérdezte, a herceg rá jellemző, száraz humorral reagált: „Nos, ehhez élnem kell, nem igaz?” A király nevetve válaszolt: „Tudtam, hogy ezt fogod mondani!”

A dokumentumfilmből kiderül, milyen volt Fülöp herceg a hétköznapokban

A dokumentumfilmben nemcsak Károly, hanem a királyi család több tagja is megszólal. Többek között Anna hercegnő, András herceg és Edward herceg, valamint több unoka is. A visszaemlékezésekből egy szerethető, humoros, családcentrikus ember képe rajzolódik ki.

Károly király többek között arról is beszélt, hogy édesapja különös tehetséggel szervezett játékokat és családi programokat, amelyek vidám pillanatokat tartogattak. Anna hercegnő egy skóciai horgászat emlékét idézte fel: elmondása szerint hiába próbálkozott, nem járt sikerrel, mire apja végül elismerte, hogy talán mégsem olyan egyszerű a dolog, mint gondolta.

A családi történetek között Eugénia yorki hercegnő is megosztott egy személyes emléket. Elmondta, hogy nagyapja egy saját készítésű, virágcsokrot ábrázoló festménnyel lepte meg őt esküvője alkalmából 2018-ban. A képet ma is londoni otthonában őrzi, és különösen büszke rá – írja a Hello! magazin.

