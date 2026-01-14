Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 14., szerda Bódog

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Golden Globe 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
bűntény

Sokkoló részleteket hozott nyilvánosságra a rendőrség Kiefer Sutherland letartóztatásáról

bűntény Kiefer Sutherland letartóztatás
Szabados Dániel
2026.01.14.
A Los Angeles-i rendőrség január 12-én hajnalban őrizetbe vette Kiefer Sutherlandet. A hatóságok közlése szerint a 24 sztárja súlyos bűncselekményt követett el.

A rendőrség tájékoztatása szerint az eset a Sunset Boulevard és a Fairfax Avenue kereszteződése közelében történt. A BBC News úgy tudja, hogy Kiefer Sutherland beszállt egy sofőrszolgálat járművébe, majd fizikailag bántalmazta az autó vezetőjét, közben pedig olyan fenyegetéseket tett, amelyek jogilag is bűncselekménynek számíthatnak. Az eset során senki sem szenvedett súlyos sérülést, és orvosi ellátásra sem volt szükség.

Kiefer Sutherlandet óvadék ellenében engedték csak szabadlábon
Kiefer Sutherlandet óvadék ellenében engedték csak szabadlábon
Forrás: WireImage

A rendőrség egyelőre nem hozott nyilvánosságra részleteket az áldozatról, de sokat elmond, hogy Kiefer Sutherlandet csak 50 ezer dolláros óvadék ellenében engedték el. A kaliforniai törvények szerint az úgynevezett „bűncselekménynek minősülő fenyegetés” akár három év börtönnel és 10 ezer dolláros bírsággal is sújtható. Ebbe a kategóriába tartozik minden olyan eset, amikor valaki más testi sértéssel vagy halállal fenyeget meg valakit – függetlenül attól, hogy valóban szándékában áll-e végrehajtani a tettlegességet. A törvény szempontjából az is elég, ha a fenyegetés célja az, hogy a másik félelmet vagy rettegést érezzen. Az LAPD hollywoodi egysége nyomoz az ügyben, Donald Sutherland fiának pedig február 2-án kell megjelennie a bíróságon.

Kiefer Sutherlandet jól ismeri a rendőrség

Kiefer Sutherlandnek már korábban is többször volt dolga a rendőrséggel: 2007-ben ittas vezetésért és a próbaidő megszegéséért 47 napot töltött börtönben, 2009-ben pedig testi sértés miatt vették őrizetbe – bár utóbbi esetben a vádakat később ejtették. Utoljára 2020-ban állították meg a rendőrök, amikor szabálytalanult vezetett.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Előállították a rendőrök a Resztessetek, betörők! sztárját: egy motelban kapták rajta

A Reszkessetek, betörők! ikonikus színésze, Daniel Stern ellen eljárás indult Kaliforniában. A színészt, aki évek óta visszavonultan, egy kaliforniai farmon él, múlt hónapban egy camarillói motelben kapták rajta rendőrök.

Rá sem ismerni Andrew Garfieldra: szőke firzurával sokkolt Pókember – Fotó

Andrew Garfield új frizurával bukkant fel Las Vegasban: hosszú, szőke hajjal jelent meg barátnője, Monica Barbaro oldalán.

A Szex és New York Bigje, Chris Noth durván odaszúrt Sarah Jessica Parkernek

Nagyon úgy fest, hogy a két híresség között továbbra sem szent a béke. Chris Noth ezúttal egy kommentben fejtette ki a véleményét Sarah Jessica Parkerről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu