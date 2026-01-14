Sokkoló részleteket hozott nyilvánosságra a rendőrség Kiefer Sutherland letartóztatásáról

A rendőrség tájékoztatása szerint az eset a Sunset Boulevard és a Fairfax Avenue kereszteződése közelében történt. A BBC News úgy tudja, hogy Kiefer Sutherland beszállt egy sofőrszolgálat járművébe, majd fizikailag bántalmazta az autó vezetőjét, közben pedig olyan fenyegetéseket tett, amelyek jogilag is bűncselekménynek számíthatnak. Az eset során senki sem szenvedett súlyos sérülést, és orvosi ellátásra sem volt szükség.

Kiefer Sutherlandet óvadék ellenében engedték csak szabadlábon

Forrás: WireImage

A rendőrség egyelőre nem hozott nyilvánosságra részleteket az áldozatról, de sokat elmond, hogy Kiefer Sutherlandet csak 50 ezer dolláros óvadék ellenében engedték el. A kaliforniai törvények szerint az úgynevezett „bűncselekménynek minősülő fenyegetés” akár három év börtönnel és 10 ezer dolláros bírsággal is sújtható. Ebbe a kategóriába tartozik minden olyan eset, amikor valaki más testi sértéssel vagy halállal fenyeget meg valakit – függetlenül attól, hogy valóban szándékában áll-e végrehajtani a tettlegességet. A törvény szempontjából az is elég, ha a fenyegetés célja az, hogy a másik félelmet vagy rettegést érezzen. Az LAPD hollywoodi egysége nyomoz az ügyben, Donald Sutherland fiának pedig február 2-án kell megjelennie a bíróságon.

Kiefer Sutherlandet jól ismeri a rendőrség

Kiefer Sutherlandnek már korábban is többször volt dolga a rendőrséggel: 2007-ben ittas vezetésért és a próbaidő megszegéséért 47 napot töltött börtönben, 2009-ben pedig testi sértés miatt vették őrizetbe – bár utóbbi esetben a vádakat később ejtették. Utoljára 2020-ban állították meg a rendőrök, amikor szabálytalanult vezetett.

