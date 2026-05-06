Újabb részletek a válási drámában: súlyos vereséget mért Angelina Jolie Brad Pittre a bíróságon

Újabb pofon Brad Pittnek: a bíróság kimondta, hogy Angelina Jolie-nak nem kell kiadnia privát üzeneteit a francia borászatuk miatt zajló, évek óta húzódó jogi háborúban. Miközben Pitt ügyvédei azzal vádolják a színésznőt, hogy bosszúból játszotta át a birtokot egy orosz oligarchának, ez a mostani döntés falat húzott Jolie magánélete köré, és alaposan keresztbe tett Pitt bizonyítási stratégiájának. Íme a részletek!

Brad Pitt és Angelina Jolie válása tovább bonyolódik.

Forrás: Getty Images

Angelina Jolie és Brad Pitt pereskedése egyre drámaibb Angelina Jolie 2016 szeptemberében indította el a válást, és a 10 éve tartó pereskedés egyre durvább eredményeket szül.

Brad Pitt több mint 35 millió dollárra perli a színésznőt, de a legújabb bírósági döntés nem neki kedvez.

Mutatjuk a birtok ügyének újdonságait!

Hiába telt el egy évtized a hollywoodi álompár szakítása óta, a Château Miraval borászat körüli jogi csatározás továbbra is lázban tartja a közvéleményt. A legfrissebb fordulat szerint Angelina Jolie fontos győzelmet aratott: a bíróság elutasította Brad Pitt indítványát, így a színésznőnek nem kell átadnia azt a 22 bizalmas üzenetváltást, amelyet Pitt ügyvédei mindenáron meg akartak szerezni.

A sárdobálás még 2016-ban kezdődött azon a hírhedt magánrepülőgépes úton, ahol Pitt állítólag bántalmazta a családot – bár vádemelés nem történt, ez az incidens vált minden későbbi vita forrásává. A valódi gazdasági háború azonban 2021-ben robbant ki, amikor Jolie váratlanul túladott a közös borászatban lévő tulajdonrészén. Pitt válaszul 2022-ben pert indított, azt állítva, hogy volt felesége megszegte korábbi szóbeli megállapodásukat, és mostanra már 35 millió dolláros kártérítést követel az eladás okozta vélt veszteségek miatt.

Míg Bard Pitt csapata 2025 végén belső levelezésekkel próbálta sarokba szorítani a színésznőt, azt sugallva, hogy az eladás tudatos károkozás volt, Angelina ügyvédi csapata szerint ez a lépés Brad újabb próbálkozása arra, hogy zaklassa és büntesse volt feleségét a válásuk miatt. Bár a mostani döntés Jolie-nak kedvez, a bíróság jelezte: a bizonyítási eljárás során még előkerülhetnek olyan tények, amelyek megfordíthatják az állást. A háború tehát folytatódik, és egyelőre úgy tűnik, a Miraval-ügyben az utolsó pohár bort még messze nem töltötték ki.

"A bíróság látja az igazságot: ez az ügy nem a borról szól, hanem a hatalomról és a kontrollról" – szivárgott ki a színésznő környezetéből.

További sztáros cikkeink is érdekelhetnek: