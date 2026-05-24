Új fordulat András volt herceg ügyében: megszólalt a nő, akit Epstein vitt hozzá – Óriási bajt okozhat az áldozat

Komoly akadályba ütközött a nyomozás. Egy nő, aki korábban azt állította, hogy Jeffrey Epstein az Egyesült Királyságba repítette, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen Andrew Mountbatten-Windsorral, most közölte: nem hajlandó együttműködni a rendőrséggel.

Ahogy megírtuk, a Thames Valley rendőrség kiterjesztette az egykori herceg ellen folyó vizsgálatot. Andrew Mountbatten-Windsor után már nem csak korrupció és közhivatali visszaélések, hanem szexuális bűncselekmények miatt is nyomoznak. A hatóság megerősítette, hogy kapcsolatba lépett velük egy nő jogi képviselője. Az akkor fiatal lányt állítólag 2010-ben egy windsori címre vittek Andráshoz. A rendőrség jelezte, hogy amennyiben a nő hivatalos feljelentést tesz, az ügyet komolyan veszik és körültekintően kezelik.  A nő amerikai ügyvédje,  Bradley Edward azonban arról beszélt, hogy ügyfele nem kíván a nyomozókhoz fordulni, mert nem szeretné, ha az eddiginél is jobban elveszítené a magánéletét.

Edwards, aki az elítélt pedofil Jeffrey Epstein több mint 200 állítólagos áldozatát képviselte, azt állította, hogy ügyfele húszas éveiben járhatott, amikor 2010-ben Epstein Angliába vitte. A beszámoló szerint a nő egy éjszakát András hercegnél töltött, majd körbevezették a Buckingham-palotában, és teáztak is vele. Az ügyvéd most a Daily Mailnek is megerősítette, hogy ügyfele nem kíván hivatalosan vallomást tenni. „Őt, és minket, a képviselőit is, folyamatosan zaklatnak Andrew Mountbatten-Windsor ügyében. Jobban, mint valaha Epstein miatt. A védencem nem akarja kockáztatni, hogy még jobban elveszítse a magánéletét” – mondta Bradley Edwards.

A rendőrség közölte: már több tanút meghallgattak, és további jelentkezőket várnak.  „Szeretném hangsúlyozni, hogy az ajtónk mindenki nyitva áll.  Ha egy áldozat készen áll a velünk való együttműködésre, várjuk, akármennyi idő is telt el. Bízunk benne, az Epstein-áldozatok közül, aki releváns információval rendelkezik, jelentkezik” − idézi Oliver Wright rendőrfőnök-helyettest a lap.

