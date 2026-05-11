Martin Short megtörte a csendet: először szólalt meg a lánya tragikus haláláról

gyász veszteség öngyilkosság
Komáromi Bence
2026.05.11.
A világsztár lánya, Katherine Short néhány hónappal ezelőtt a saját kezével vetett véget az életének. Martin Shortot maga alá temette a gyász és sokáig nem tudott megszólalni a fájdalomtól. Mostanra sikerült annyira összeszednie magát, hogy részleteket osszon meg a tragédiáról és arról, hogyan viseli a lánya elvesztését.

Februárban darabjaira hullott a színész élete, miután elvesztette a legidősebb gyermekét, Katherine Shortot. Martin Short lánya 42 éves korában öngyilkosságot követett el. A tragédia lesújtotta a színészt, aki azóta elvonultan él és elzárkózott az újságíróktól, a világtól. Most azonban erőt vett magán, és először osztotta meg a rajongóival, hogy min ment keresztül az elmúlt időszakban.

Martin Short lánya, Katherine Short februárban vesztette életét
Katherine Short halála

Martin Short lánya súlyos mentális problémákkal küzdött

Katherine 2006 óta pszichológusként és szociális munkásként a mentális betegségekkel küzdő emberekért dolgozott. A halála után nem sokkal kiderült, hogy azért választotta ezt az utat magának, mert ő maga is borderline személyiségzavarral küzdött és mindent megtett azért, hogy legyőzze a laikus emberek előítéleteit és a mentális betegségek miatti megbélyegzést. Édesapja most megerősítette, hogy Katherine Short öngyilkosságát az okozta, hogy végül a betegség felülkerekedett rajta.

„Ez egy rémálom. A lányom sokáig küzdött egy extrém nehéz mentális betegséggel, a borderline személyiségzavarral és az ezzel járó körülményekkel. Mindent megtett, amit csak tudott, de eljött az a pont, amikor már nem bírta tovább. Az embereknek meg kell érteniük, hogy a mentális betegségek ugyanolyan halálosak lehetnek, mint a rák. A lányom pedig egy végzetes betegség következtében hunyt el, amikor már nem tudott tovább küzdeni" – árulta el a gyászoló édesapa a People magazinnak.

A lap tájékoztatása szerint Martin Short hamarosan visszatér a képernyőre, szerepelni fog a Netflix új dokusorozatában, a Marty, Life Is Short című alkotásban, amely a színész életét és drámai pillanatait mutatja be a nagyközönség számára.

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
