Martin Short megtörte a csendet: először szólalt meg a lánya tragikus haláláról

Februárban darabjaira hullott a színész élete, miután elvesztette a legidősebb gyermekét, Katherine Shortot. Martin Short lánya 42 éves korában öngyilkosságot követett el. A tragédia lesújtotta a színészt, aki azóta elvonultan él és elzárkózott az újságíróktól, a világtól. Most azonban erőt vett magán, és először osztotta meg a rajongóival, hogy min ment keresztül az elmúlt időszakban.

Katherine Short halála Martin Short legidősebb gyermeke februárban, a hollywoodi otthonában lett öngyilkos.

A 42 éves pszichológus az egész életét annak szentelte, hogy segíthessen a mentális betegségekkel küzdő embereknek. Közben pedig titokban ő maga is küzdött a saját démonjaival.

Katherine egyike volt annak a három gyermeknek, akiket Martin Short a 2010-ben elhunyt feleségével, Nancy Dolmannal fogadott örökbe.

Martin Short lánya súlyos mentális problémákkal küzdött

Katherine 2006 óta pszichológusként és szociális munkásként a mentális betegségekkel küzdő emberekért dolgozott. A halála után nem sokkal kiderült, hogy azért választotta ezt az utat magának, mert ő maga is borderline személyiségzavarral küzdött és mindent megtett azért, hogy legyőzze a laikus emberek előítéleteit és a mentális betegségek miatti megbélyegzést. Édesapja most megerősítette, hogy Katherine Short öngyilkosságát az okozta, hogy végül a betegség felülkerekedett rajta.

„Ez egy rémálom. A lányom sokáig küzdött egy extrém nehéz mentális betegséggel, a borderline személyiségzavarral és az ezzel járó körülményekkel. Mindent megtett, amit csak tudott, de eljött az a pont, amikor már nem bírta tovább. Az embereknek meg kell érteniük, hogy a mentális betegségek ugyanolyan halálosak lehetnek, mint a rák. A lányom pedig egy végzetes betegség következtében hunyt el, amikor már nem tudott tovább küzdeni" – árulta el a gyászoló édesapa a People magazinnak.

A lap tájékoztatása szerint Martin Short hamarosan visszatér a képernyőre, szerepelni fog a Netflix új dokusorozatában, a Marty, Life Is Short című alkotásban, amely a színész életét és drámai pillanatait mutatja be a nagyközönség számára.

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

