Michael Jackson nővére csont és bőr: megijedtek a rajongók La Toya Jacksontól

La Toya Jackson a Michael Jackson életéről szóló életrajzi film Los Angeles-i premierjén tette tiszteletét áprilisban. A rajongók lefagytak a döbbenettől, a fotósok pedig veszettül keresték a szöget, ahonnan a legelőnyösebb képeket készíthetik róla. Elölnézetből ugyanis Szörnyellaként festett, oldalról pedig... na, mindegy is. A lényeg, hogy a rajongók pánikba estek, és azt pletykálták, a 69 éves világsztár már a végét járja.

A Los Angeles-i Dolby Theatre vörös szőnyegén egy testhez simuló, váll nélküli fekete ruhát viselt, amely hangsúlyozta vékony alakját, csontos vállát. Néhányan aggódva kérdezték: „Nagyon beesettnek tűnik az arca. Vajon jól van?”

A gyász súlya

A drasztikus fogyás egyik legvalószínűbb oka a családi tragédia: 2024 szeptemberében váratlanul elhunyt bátyja, Tito Jackson, ami mélyen megrázta. La Toya köztudottan érzelmes típus, és a közeli hozzátartozók elvesztése nála fizikai tünetekkel párosul. Az énekesnő maga is utalt arra, hogy a gyász és az azzal járó állandó stressz miatt ment el az étvágya.

Rejtélyes kórházi látogatások

Az aggodalmakat tovább fokozzák La Toya Instagram-bejegyzései. 2025 novemberében több olyan videót is megosztott, amelyek orvosi rendelőkben és kórházi környezetben készültek. Bár a felvételeken igyekezett megőrizni optimizmusát, a kísérőszövegekben kontrollvizsgálatokról és tesztekről számolt be.

Konkrét diagnózist vagy betegséget nem nevezett meg. Egyesek krónikus betegségre, mások a túlzott plasztikai beavatkozások mellékhatásaira gyanakodtak.

Genetika vagy valami más?

A védelmére kelő rajongók nem győznek emlékeztetni arra, hogy a Jackson családban a vékony testalkat genetikai adottság, illetve, hogy teljesen normális, ha valaki a hetedik ikszhez közeledve veszít a súlyából. Az énekesnő − aki szentül hiszi, hogy testvérét, Michael Jacksont megölték − egyébként növényi alapú étrendet követ, egy bennfentes szerint kizárólag bioételeket fogyaszt, étrendje pedig főként zöld leveles és keresztesvirágú zöldségekből, brokkoliból, kelkáposztából és karfiolból áll. Az alábbi videó viszonylag friss és épp egy családi összejövetelről készült.