2026. ápr. 25., szombat

A Leaving Neverland rendezője élesen kritizálta a Michael Jackson-filmet: szerinte a popkirály rosszabb volt, mint Jeffrey Epstein

Rideg Léna
2026.04.25.
Újra fellángolt a vita a popkirály megítélése körül. A Leaving Neverland rendezője, Dan Reed kemény szavakkal bírálta Michael Jacksont és rajongóit, miközben az életrajzi filmet is hiteltelennek nevezte, amiért az szerinte figyelmen kívül hagyja a legsúlyosabb vádakat.

Újabb port kavart a Michael Jackson-film: ezúttal a Leaving Neverland rendezője szólalt meg

Dan Reed a Lionsgate által készített, nagy érdeklődés övezte Michael című életrajzi film kapcsán nyilatkozott a The Hollywood Reporternek. A produkcióban Jaafar Jackson alakítja híres nagybátyját. A rendezőt arról kérdezték, hogyan lehetséges, hogy Jackson népszerűsége az utóbbi években újra erősödik – többek között egy sikeres musicalnek és az új filmnek köszönhetően.

„Az embereket egyszerűen nem érdekli” – fogalmazott Reed. Szerinte a rajongók figyelmen kívül hagyják a gyermekmolesztálási vádakat, és inkább újra élvezik az énekes zenéjét. Hozzátette: a dokumentumfilmben megfogalmazott állításokat szerinte soha nem cáfolták meg, ugyanakkor az interneten terjedő leegyszerűsítő tartalmak segítettek abban, hogy sokan újra pozitívan tekintsenek Jacksonra.

A rendező úgy véli, gyakorlatilag lehetetlen megváltoztatni a közvéleményt. „Sokan egyszerűen imádják a zenéjét, és nem akarnak tudomást venni másról. Őszintén szólva nem tudom, mi lenne elegendő ahhoz, hogy megváltoztassa a véleményüket” – mondta, hozzátéve, hogy még egyértelmű bizonyítékok esetén sem biztos, hogy másként reagálnának. 

Reed szerint a közönségnek a Jackson zenéit hallgatva is szembe kellene néznie a vádakkal, és elgondolkodnia azon, ez miként befolyásolja az élményt.

Dan Reed a Michael Jackson-film rendezőjét is kritizálta

Kritikával illette a Michael című film rendezőjét, Antoine Fuqua is, amiért az alkotás nem foglalkozik a Jackson elleni vádakkal. „Hogyan lehet hiteles történetet mesélni róla anélkül, hogy ezt megemlítenénk?” – tette fel a kérdést, majd hozzátette: szerinte a nézők teljesen figyelmen kívül hagyják ezt az oldalt, miközben a filmet nézik.

A film valóban nem tér ki a szexuális visszaélésekkel kapcsolatos ügyekre, mivel a történet 1988-ban zárul, még azelőtt, hogy bármilyen vádat emeltek volna az énekes ellen.

A popkirálynak kétszer is bíróság elé kellett állnia gyermekmolesztálás vádjával

Michael Jacksont 2005-ben tíz rendbeli gyermekmolesztálással vádolták meg, egy kaliforniai esküdtszék azonban minden pontban felmentette. Korábban, 1993-ban Evan Chandler vádolta meg azzal, hogy szexuálisan zaklatta 13 éves fiát. Jackson ezt következetesen tagadta, az ügy pedig 1994-ben peren kívüli egyezséggel zárult.

A film készítése során a produkció állítólag eredetileg foglalkozott a Chandler-üggyel, ám a családdal kötött korábbi megállapodás egy záradéka megtiltotta, hogy a gyermeket ábrázolják vagy akár megemlítsék. 

A helyzet végül egy körülbelül 15 millió dolláros újraforgatást tett szükségessé, amelynek költségeit a beszámolók szerint Jackson hagyatéka fedezte.

A Today című műsorban Colman Domingo, aki az énekes apját, Joe Jacksont alakítja, reagált a kritikákra. Mint mondta, a film tudatosan az 1960-as évektől 1988-ig tartó időszakra koncentrál, és elsősorban Jackson tehetségére és személyiségére fókuszál. „Ez egy bensőséges portré arról, hogy ki is volt Michael” – fogalmazott.

