A Leaving Neverland rendezője élesen kritizálta a Michael Jackson-filmet: szerinte a popkirály rosszabb volt, mint Jeffrey Epstein

Újabb vitát kavart Michael Jackson megítélése: a Leaving Neverland rendezője, Dan Reed élesen bírálta a rajongókat, és a néhai popsztárt az elítélt szexragadozó Jeffrey Epsteinhez hasonlította.
Újabb port kavart a Michael Jackson-film: ezúttal a Leaving Neverland rendezője szólalt meg
Dan Reed a Lionsgate által készített, nagy érdeklődés övezte Michael című életrajzi film kapcsán nyilatkozott a The Hollywood Reporternek. A produkcióban Jaafar Jackson alakítja híres nagybátyját. A rendezőt arról kérdezték, hogyan lehetséges, hogy Jackson népszerűsége az utóbbi években újra erősödik – többek között egy sikeres musicalnek és az új filmnek köszönhetően.
„Az embereket egyszerűen nem érdekli” – fogalmazott Reed. Szerinte a rajongók figyelmen kívül hagyják a gyermekmolesztálási vádakat, és inkább újra élvezik az énekes zenéjét. Hozzátette: a dokumentumfilmben megfogalmazott állításokat szerinte soha nem cáfolták meg, ugyanakkor az interneten terjedő leegyszerűsítő tartalmak segítettek abban, hogy sokan újra pozitívan tekintsenek Jacksonra.
A rendező úgy véli, gyakorlatilag lehetetlen megváltoztatni a közvéleményt. „Sokan egyszerűen imádják a zenéjét, és nem akarnak tudomást venni másról. Őszintén szólva nem tudom, mi lenne elegendő ahhoz, hogy megváltoztassa a véleményüket” – mondta, hozzátéve, hogy még egyértelmű bizonyítékok esetén sem biztos, hogy másként reagálnának.
Reed szerint a közönségnek a Jackson zenéit hallgatva is szembe kellene néznie a vádakkal, és elgondolkodnia azon, ez miként befolyásolja az élményt.
Dan Reed a Michael Jackson-film rendezőjét is kritizálta
Kritikával illette a Michael című film rendezőjét, Antoine Fuqua is, amiért az alkotás nem foglalkozik a Jackson elleni vádakkal. „Hogyan lehet hiteles történetet mesélni róla anélkül, hogy ezt megemlítenénk?” – tette fel a kérdést, majd hozzátette: szerinte a nézők teljesen figyelmen kívül hagyják ezt az oldalt, miközben a filmet nézik.
A film valóban nem tér ki a szexuális visszaélésekkel kapcsolatos ügyekre, mivel a történet 1988-ban zárul, még azelőtt, hogy bármilyen vádat emeltek volna az énekes ellen.
A popkirálynak kétszer is bíróság elé kellett állnia gyermekmolesztálás vádjával
Michael Jacksont 2005-ben tíz rendbeli gyermekmolesztálással vádolták meg, egy kaliforniai esküdtszék azonban minden pontban felmentette. Korábban, 1993-ban Evan Chandler vádolta meg azzal, hogy szexuálisan zaklatta 13 éves fiát. Jackson ezt következetesen tagadta, az ügy pedig 1994-ben peren kívüli egyezséggel zárult.
A film készítése során a produkció állítólag eredetileg foglalkozott a Chandler-üggyel, ám a családdal kötött korábbi megállapodás egy záradéka megtiltotta, hogy a gyermeket ábrázolják vagy akár megemlítsék.
A helyzet végül egy körülbelül 15 millió dolláros újraforgatást tett szükségessé, amelynek költségeit a beszámolók szerint Jackson hagyatéka fedezte.
A Today című műsorban Colman Domingo, aki az énekes apját, Joe Jacksont alakítja, reagált a kritikákra. Mint mondta, a film tudatosan az 1960-as évektől 1988-ig tartó időszakra koncentrál, és elsősorban Jackson tehetségére és személyiségére fókuszál. „Ez egy bensőséges portré arról, hogy ki is volt Michael” – fogalmazott.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: