A Leaving Neverland rendezője élesen kritizálta a Michael Jackson-filmet: szerinte a popkirály rosszabb volt, mint Jeffrey Epstein

Újabb vitát kavart Michael Jackson megítélése: a Leaving Neverland rendezője, Dan Reed élesen bírálta a rajongókat, és a néhai popsztárt az elítélt szexragadozó Jeffrey Epsteinhez hasonlította.

Dan Reed a Lionsgate által készített, nagy érdeklődés övezte Michael című életrajzi film kapcsán nyilatkozott a The Hollywood Reporternek. A produkcióban Jaafar Jackson alakítja híres nagybátyját. A rendezőt arról kérdezték, hogyan lehetséges, hogy Jackson népszerűsége az utóbbi években újra erősödik – többek között egy sikeres musicalnek és az új filmnek köszönhetően.

„Az embereket egyszerűen nem érdekli” – fogalmazott Reed. Szerinte a rajongók figyelmen kívül hagyják a gyermekmolesztálási vádakat, és inkább újra élvezik az énekes zenéjét. Hozzátette: a dokumentumfilmben megfogalmazott állításokat szerinte soha nem cáfolták meg, ugyanakkor az interneten terjedő leegyszerűsítő tartalmak segítettek abban, hogy sokan újra pozitívan tekintsenek Jacksonra.

A rendező úgy véli, gyakorlatilag lehetetlen megváltoztatni a közvéleményt. „Sokan egyszerűen imádják a zenéjét, és nem akarnak tudomást venni másról. Őszintén szólva nem tudom, mi lenne elegendő ahhoz, hogy megváltoztassa a véleményüket” – mondta, hozzátéve, hogy még egyértelmű bizonyítékok esetén sem biztos, hogy másként reagálnának.

Reed szerint a közönségnek a Jackson zenéit hallgatva is szembe kellene néznie a vádakkal, és elgondolkodnia azon, ez miként befolyásolja az élményt.

Dan Reed a Michael Jackson-film rendezőjét is kritizálta

Kritikával illette a Michael című film rendezőjét, Antoine Fuqua is, amiért az alkotás nem foglalkozik a Jackson elleni vádakkal. „Hogyan lehet hiteles történetet mesélni róla anélkül, hogy ezt megemlítenénk?” – tette fel a kérdést, majd hozzátette: szerinte a nézők teljesen figyelmen kívül hagyják ezt az oldalt, miközben a filmet nézik.

A film valóban nem tér ki a szexuális visszaélésekkel kapcsolatos ügyekre, mivel a történet 1988-ban zárul, még azelőtt, hogy bármilyen vádat emeltek volna az énekes ellen.