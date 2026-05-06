Bizarr dologért fizetnek több mint 400 ezer forintot a modellnek - Erre nem gondolnál

Az edzőtermi videóival vonzotta be a követőit az OnlyFans-modell. Louisa Khovanski viszont nemcsak a nézettség miatt csinálja a videóit.

Egy OnlyFans-modell pénztárcája Louisa Khovanski egy 32 éves OnlyFans-modell, aki sokat mutató edzőtermi videókkal keresi a kenyerét.

A tartalomgyártó bevétele havonta már a hat számjegyet is elérte kanadai dollárban.

A glammodell azt állította, hogy fizetés nélkül is csinálná ezeket az edzéseket.

Louisa Khovanski, a 32 éves kanadai glammodell, vagyis az erotikus tartalomgyártással foglalkozó influenszer rájött, hogy férfiak százezrei fizetnek neki csak azért, hogy nézhessék, hogyan edz. A 5.1 millió Instagram-követővel rendelkező digitális tartalomkészítő elárulta, hogy a rajongói akár 1000 fontot, vagyis több mint 400 ezer forintot is képesek kifizetni szimplán azért, hogy lássák, hogy izzasztja meg a modell a testét.

A hatjegyű havi bevételt (kanadai dollárban értendő) termelő tartalomgyártó elmondása szerint eleinte csak kedvtelésből posztolt pár videót az edzéseiről, de a kommentelők reakciói mindent megváltoztattak.

Először csak kis részleteket töltöttem fel, aztán észrevettem, hogy az emberek többet akarnak, üzennek nekem, és borravalót adnak.

– mesélte a modell.

Hobbiból üzlet

Szerinte egyáltalán nem meglepő, hogy az emberek ilyen hevesen reagáltak. „Sokan azt hiszik, ez őrültség, de ilyen világban élünk most. Ha valaki szívesen néz, és támogatni akar, akkor nem fogok panaszkodni.”

Louisa elárulta, hogy az edzés számára nem csupán a pénzkeresést jeleni, hiszen mentálisan és fizikailag is szüksége van rá: „A pénz fantasztikus, de anélkül is csinálnám az edzéseket.”

