Megdöbbentő: a sztriptíztáncosnőknek ezeket a szigorú szabályokat kell betartaniuk

Az éjszakai kluboknak világszerte rengeteg szigorú szabálynak kell megfelelniük. Most a brit Hull Városi Tanács által kiadott kódexre derült fény – a sztriptíztáncosokra vonatkozó szabályok között pedig szerepelnek igen meglepőek is.

A The Purple Door éjszakai bár megújítaná az engedélyét. Így derültek ki a sztriptíztáncosnőkre vonatkozó szabályok.

Forrás: HullLive

A sztriptíztáncosnőkre vonatkozó szabályok

Az angliai Hull városában található The Purple Door sztriptízbár megújítaná a szexuális szórakozóhelyi engedélyét – ennek kapcsán került reflektorfénybe a téma a szigetországban. A hasonló helyeknek nemcsak be kell tartaniuk a rájuk vonatkozó szabályokat, hanem évente meg is kell újítani az engedélyüket.

A szexuális szórakozóhely olyan helyszínnek minősül, amely elő szórakoztatást nyújt a közönség szexuális izgalmának felkeltése céljából. A sztriptíztáncosnőknek pedig komoly szabályoknak kell megfelelniük.

Ezeket kell betartania a sztriptíztáncosoknak

A fellépők nem vehetnek részt prostitúcióban.

Azok a fellépők, akik a műszakjuk alatt elhagyják a helyszínt, a következő műszakjukig nem léphetnek be a bárba.

A fellépőknek a fellépés befejezése után azonnal az öltözőbe kell menniük, és fel kell öltözniük.

A fellépőknek teljes ruházatban kell lenniük, ha éppen nincsenek a „színpadon”. A fürdőköpenyek és a köntösök nem számítanak megfelelő felsőruházatnak.

A fellépők között egyáltalán nem lehet fizikai kontakt a performanszok alatt.

Egyetlen fellépés sem tartalmazhat szexuális segédeszközt.

A borravaló gyűjtésére viselt harisnyakötők nem helyezkedhetnek el a comb közepénél magasabban.

A helyiségre vonatkozóan is meg kell felelni pár szabálynak, például a sztriptíztáncra kijelölt területnek nem szabad láthatónak lennie az utcáról, illetve minden olyan területet be kell kamerázni, ahol a fellépők táncolnak.

