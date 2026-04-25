Megdöbbentő: a sztriptíztáncosnőknek ezeket a szigorú szabályokat kell betartaniuk

Shutterstock -
éjszakai klub sztriptíztáncosnő sztriptízbár táncos szabály
Az éjszakai klubok engedélyeztetéséhez rengeteg szabálynak kell megfelelniük az üzemeltetőknek és a táncosoknak. Még a borravaló gyűjtésére való harisnyakötők helyét is szigorúan megszabják a sztriptíztáncosoknak.

Az éjszakai kluboknak világszerte rengeteg szigorú szabálynak kell megfelelniük. Most a brit Hull Városi Tanács által kiadott kódexre derült fény – a sztriptíztáncosokra vonatkozó szabályok között pedig szerepelnek igen meglepőek is.

A The Purple Door éjszakai bár megújítaná az engedélyét. Így derültek ki a sztriptíztáncosnőkre vonatkozó szabályok.
Forrás: HullLive

Az angliai Hull városában található The Purple Door sztriptízbár megújítaná a szexuális szórakozóhelyi engedélyét – ennek kapcsán került reflektorfénybe a téma a szigetországban. A hasonló helyeknek nemcsak be kell tartaniuk a rájuk vonatkozó szabályokat, hanem évente meg is kell újítani az engedélyüket.

A szexuális szórakozóhely olyan helyszínnek minősül, amely elő szórakoztatást nyújt a közönség szexuális izgalmának felkeltése céljából. A sztriptíztáncosnőknek pedig komoly szabályoknak kell megfelelniük.

Ezeket kell betartania a sztriptíztáncosoknak

  • A fellépők nem vehetnek részt prostitúcióban.
  • Azok a fellépők, akik a műszakjuk alatt elhagyják a helyszínt, a következő műszakjukig nem léphetnek be a bárba.
  • A fellépőknek a fellépés befejezése után azonnal az öltözőbe kell menniük, és fel kell öltözniük.
  • A fellépőknek teljes ruházatban kell lenniük, ha éppen nincsenek a „színpadon”. A fürdőköpenyek és a köntösök nem számítanak megfelelő felsőruházatnak.
  • A fellépők között egyáltalán nem lehet fizikai kontakt a performanszok alatt.
  • Egyetlen fellépés sem tartalmazhat szexuális segédeszközt.
  • A borravaló gyűjtésére viselt harisnyakötők nem helyezkedhetnek el a comb közepénél magasabban.

A helyiségre vonatkozóan is meg kell felelni pár szabálynak, például a sztriptíztáncra kijelölt területnek nem szabad láthatónak lennie az utcáról, illetve minden olyan területet be kell kamerázni, ahol a fellépők táncolnak.

