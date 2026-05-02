2026. máj. 3., vasárnap

Teljes fordulat az Oscar-díjnál: évtizedes szabályokat írnak át, és új platformra költözik

Rideg Léna
2026.05.02.
Komoly változtatásokat jelentett be a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia. A mesterséges intelligencia használatától a jelölési rendszerig több ponton is átalakul az Oscar-díj szabályzata, miközben a díjátadó jövője is új irányt vesz.

A Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia több ponton is módosítja szabályzatát a következő Oscar-díj előtt, részben a mesterséges intelligencia térnyerésére reagálva. A döntéshozók szerint a változtatások célja, hogy a szervezet továbbra is alkalmazkodni tudjon a filmipar technológiai fejlődéséhez, miközben figyelembe veszi a nemzetközi alkotói közösség visszajelzéseit is.

Így változnak az Oscar-díj szabályai

Az egyik legfontosabb újítás az, hogy a színészi kategóriákban kizárólag olyan alakítások jelölhetők, amelyeket bizonyíthatóan emberek adtak elő, és nevük hivatalosan szerepel a film stáblistáján. A forgatókönyvírói kategóriák esetében szintén szigorítottak: a legjobb eredeti és adaptált forgatókönyv díjára csak ember által írt művek pályázhatnak.

Az Akadémia ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy részletes információt kérjen egy-egy produkcióban alkalmazott generatív mesterséges intelligencia szerepéről, különösen az emberi szerzőség mértékének tisztázása érdekében.

Fontos változások a jelölési rendszerben és a zenei kategóriák szabályaiban

A technológiai kérdések mellett más jelentős változás is született: eltörlik azt a több évtizedes szabályt, amely eddig megakadályozta, hogy egy színész ugyanabban az évben ugyanabban a kategóriában több jelölést kapjon. 

Az új rendszerben ezentúl előfordulhat, hogy egy előadó több alakításával is bekerül a jelöltek közé, amennyiben mindkettő elegendő szavazatot kap.

Módosulnak a legjobb eredeti dal kategória szabályai is. Pontosították, hogy a stáblista alatt felhangzó dalok milyen feltételekkel számítanak jelölhetőnek: ha egy szám az első új zenei tételként csendül fel a főcím alatt, a nevezéshez csatolt videónak tartalmaznia kell a film utolsó 15 másodpercét közvetlenül a stáblista kezdete előtt.

Frissített iránymutatások vonatkoznak emellett többek között a szereposztásért, operatőri munkáért, nemzetközi filmekért, vizuális effektekért, valamint a maszkmesteri és fodrászati teljesítményért járó díjakra is.

Új korszak jön: az Oscar-gála a YouTube-ra költözik

A szabályváltozások egy másik jelentős átalakulás előtt érkeznek: az Oscar-gála közvetítése a jövőben új platformra költözik. A YouTube többéves megállapodást kötött az akadémiával, amelynek értelmében 2029-től egészen 2033-ig kizárólagos joggal sugározza a ceremóniát. 

Ezzel lezárul az együttműködés az ABC csatornával, amely 1976 óta közvetítette az eseményt. Az új megállapodás részeként világszerte ingyenesen lesz elérhető a vörös szőnyeges felvezetés, a kulisszák mögötti tartalmak és a Governors Ball is (Az Oscar-díjátadó afterpartyja), az Egyesült Államokban pedig a YouTube TV előfizetői is követhetik az eseményeket.

A legutóbbi Oscar-gálát Conan O'Brien vezette, az est legnagyobb nyertese pedig a One Battle After Another volt, amely hat díjat, köztük a legjobb filmnek járó elismerést is elnyerte.

