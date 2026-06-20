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A klinika sármos Udo dokija volt: felismerhetetlen lett a 71 éves Sascha Hehn

Profimedia - United Archives / Valdmanis
sorozatsztár Régen és ma A klinika Sascha Hehn
Laci Patricia
2026.06.20.
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A klinika főcímdalát hallva sokaknak azonnal Brinkmann professzor Udo doki arca ugorhat be. Sajnos a professzort alakító Klausjürgen Wussow már nem él, 2007-ben hunyt el. A rajongók nagy örömére azonban Sascha Hehn 70 fölött is egészséges és aktívan sportol.

Nők milliói voltak szerelmesek A klinika Udo dokijába, akit a piszkosul sármos Sascha Hehn alakított. A német színész már gyerekkorától kezdve a szórakoztatóiparban dolgozott, de a kórházas sorozattal, illetve az Álomhajóval vált ismertté. 

April 25, 2024, Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany: Sascha Hehn, popular TV actor, known from the ZDF series: Schwarzwaldklinik and Das Traumschiff, portrait, circa 1986. (Credit Image: © United Archives via ZUMA Press Wire)
Sascha Hehn így nézett ki fiatalon.
Forrás: United Archives / Valdmanis / Profimedia
  • Sascha Hehn A klinika szívtipró sztárja volt.
  • Ő alakította a sorozatban dr. Udo Brinkmannt.
  • A klinika mellett az Álomhajó sztárja is volt, de 2019 óta nem vállal tévés szereplést.

Sascha Hehn így néz ki most

Hehn már az '50-es évek vége óta aktívan színészkedett, sőt, fiatal felnőtt éveiben még erotikus filmekben is szerepet vállalt. Azután vált igazán ismertté, miután elvállalta A klinika főszerepét, ő lett a jóképű dr. Udo Brinkmann, 1985 és 1989 között játszotta a karaktert. 1981 és 2019 között pedig az Álomhajó sztárja volt. Rajongói többsége ezzel a két produkcióval azonosítja. Az utóbbi években sokat változott, amellett, hogy teljesen megőszült, szakállat is növesztett.

Sokan már rá sem ismernének a sztárra, akinek a képe egykor tinilányok falán lógott. Ahogy az idő haladt, egyre kevésbé vágyott az állandó szereplésre. Végül 2019-ben vállalta el az utolsó szerepét, azóta sem forgatott.

Ma már a golf a mindene

Egy régebbi, Bildnek adott interjújában arról beszélt, mennyire nem vágyott soha luxuséletre: „Nem élek szegénységben, egyáltalán nem. De nincs szükségem jachtra, a horgászathoz elég egy kis csónak is. Az autóm? Nem egy Golf Cabriolet. Egy VW buszt vezetek. Ez függetlenné tesz, még szundítani is tudok benne. Egyébként sokat golfozom” – nyilatkozta.

Az Instagramja is tele van golfozós poszttal, egyértelmű, hogy ez a sport közel áll a szívéhez. Ha már szívügyek, fiatalabb párja, Gloria Krass a felesége 2022 óta, de ennek ténye csak két évvel később derült ki. 2014 óta vannak együtt.

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