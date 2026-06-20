A világ legismertebb TikTok-dokija újra rendelt! Dr. Amir Khan a legújabb videójában egy érdekességre hívta fel a figyelmet az emberi testtel kapcsolatban. Bemutatta, hogy az emberek combja mit árul el a várható élettartamukról.

Az emberi comb nem csak a test legnagyobb izma, még az élettartamunkat is előre megjósolhatja

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A TikTok-doki szerint a combunk megmutatja, mennyi a várható élettartamunk

A háziorvos videói milliós nézettségeket generálnak a TikTok-oldalán, amely nem véletlen. Dr. Amir Khan közérthető módon mutat be nehéz orvosi kifejezéseket és rengeteg érdekességet az emberi test rejtelmeiről. Ez történt a legutóbbi videójában is.

„Egy nagy mintás kutatás rámutatott, hogy a kisebb combú embereknél jelentősen magasabb a szívbetegségek és a korai halálozás kockázata. A vastagabb combok akár életet is menthetnek" – kezdte videójában a TikTok-doki. Khan szerint ez nem a testen lévő zsírral van összefüggésben, hanem az izomtömeggel.

„Mindig azt mondják a szakértők, hogy koncentráljunk a súlyunkra, meg veszítsünk minél több zsírt. De mi van, ha azt, hogy meddig fogunk élni, azt leginkább az izomtömegünk mérete befolyásolja?" – tette fel a kérdést a háziorvos. Példának a 2009-es British Medical Journal tanulmányát hozta fel, amely több ezer embert követett nyomon hosszú éveken át, és így vált egyértelművé, hogy összefüggés van a combok mérete és a szív- és érrendszeri betegségek között. Dr. Khan szerint az izmos combok nem nyújtanak varázsütésre védelmet a problémák ellen, azonban szabályozzák a vércukorszintet, javítják az inzulinaktivitást, segítenek a gyulladások leküzdésében, védik a csontokat, a teljes test mobilitását és fiatalságát.

„Tehát a kérdés nem az, hogy mennyi a súlyunk, hány kilót adtunk le, vagy idős korunkban mennyi zsír van a testünkön, hanem hogy mennyi izomtömeget tudunk fenttartani. Ugyanis ez határozhatja meg, hogy mennyire leszünk ellenállóak a szívbetegségekkel szemben" – zárta sorait a szakértő.

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