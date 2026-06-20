Ne ess ezekbe a hibákba! 4 dolog, ami könnyen lemerítheti a gyerek energiáját

Biztosan minden szülő számára ismerős az a pillanat, amikor egy teljesen átlagos, eseménytelen nap végén a gyerek mégis hulla fáradtan roskad össze a kanapén. Ilyenkor hajlamosak vagyunk azonnal a fizikai okokat keresni, vagy akár a korai lefekvést sürgetni, annak ellenére, hogy ez a fajta kimerültség ritkán jelent valós, fizikai fáradtságot.

Egy kiegyensúlyozott és érzelmileg stabil gyerek mögött mindig egy jól felépített, kiszámítható napirend és egy harmonikus, támogató családi háttér áll.

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Ha a gyerek a nap végén fáradtnak, mentálisan kimerültnek tűnik, az azt jelzi, hogy elfogyott a belső energiája.

Ilyenkor még a legaktívabb gyerekek is hisztissé, nyűgössé válhatnak, sőt, könnyen be is zárkózhatnak.

Mutatjuk azt a 4 hibát, amit ha elkövetsz a gyerekednél, azzal pillanatok alatt elszívhatod az energiáját.

A gyerek tűrőképessége sem véges

Bár hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a kicsik energiája kifogyhatatlan, és a nap végén is képesek fáradhatatlanul pörögni, az igazság az, hogy a mentális és érzelmi kapacitásuknak is megvannak a saját határai.

Ha egy iskolában eltöltött nap után még otthon is számos láthatatlan stresszor éri őket, a belső raktáruk pillanatok alatt lemerülhet, ami gyakran indokolatlan kifáradáshoz, álmossághoz vezeti őket.

Éppen ezért, ha a családi körben sem adottak a számukra szükséges érzelmi biztonsági feltételek, a gyermek egy idő után képes akár a viselkedése felett is elveszíteni a kontrollt. Ez a fajta lelki feszültség nem feltétlenül tombolásban vagy hisztiben, gyakran inkább fáradtságban vagy hirtelen bezárkózásban mutatkozhat meg náluk.

Ez a 4 dolog könnyen lemeríti az energiájukat

Stresszes családi légkör

A gyermekek a legapróbb, szinte láthatatlan családi konfliktusokat is azonnal megérzik.

Ha egy hosszú és fárasztó iskolai vagy óvodai nap után a kicsiknek még otthon is egy feszült, stresszes családi légkörrel kell szembesülniük, az pillanatok alatt tovább merítheti belső energiaraktárukat.

Sokan azt hiszik, hogy az otthon tomboló belső feszültségeket csupán a hangos, ordibálós veszekedések során érzik meg a kicsik, azonban a szőnye galá söpört, elfojtott haragot vagy a családi kassza miatti felnőtt szorongást is szinte szivacsként szívhatják magukba. Ez a folytonos bizonytalanságérzet pedig arra kényszeríti őket, hogy állandó készenléti állapotban legyenek, hogy tudják mik lesznek a következő lépések. Éppen ezért a gyerek agya egy ilyen esetben egyfajta túlélési mechanizmusba kapcsolhat át, ami rendkívül kimerítő lehet számukra mind mentális, mind fizikai értelemben.

Irreális elvárások

Minden szülő büszke akar lenni a gyermekére, de sokszor észre sem veszik, hogy ezzel mekkora terhet pakolnak a vállukra. Elvárják, hogy példásan viselkedjenek az óvodában, vagy, hogy hibátlanul teljesítsenek az iskolában minden tantárgyból, vagy akár ők legyenek a legjobbak az általuk játszott sportokból, emellett pedig otthon is, szinte gombnyomásra szót fogadjanak. Ez a folyamatos nyomás azonban rettentő sokat árt a kicsikre nézve, ugyanis az állandó megfelelni akarás és a kudarctól való félelem mind összemosódik a fejükben, ami miatt később túlzottan maximalisták lesznek önmagukkal szemben. Ezzel ellentétben mégis sok szülő esik abba a hibába, hogy mindenáron a saját gyereküket akarják a legjobbnak látni, ezzel pedig olyan irreális elvárásokat zúdítanak rájuk, amik fokozatosan, de bitosan lemeríthetik a belső energiaraktárukat. Amikor egy gyerektől önmaga helyett egy folyamatosan az elvárásoknak megfelelő minirobotot várnak el a szülők, azzal olyan belső szorongást indítanak el benne, ami mentálisan és fizikailag is, könnyen kimerültté teheti őket.

Kiszámíthatatlan napirend

A még fejlődésben levő, legkisebb korosztálynak van a leginkább szüksége a mindennapos stabilitásra, amit egy jól megszervezett napirend könnyen megadhat nekik.

A gyerekek számára ugyanis a kiszámíthatóság vagy egy a mindennapjaikba beépített rutin nem korlátokat, sokkal inkább egyfajta biztonsági hálót adhat.

Abban az esetben, ha az otthoni környezetben nincs meg ez az alapvető váz, mint a lefekvés, az étkezések vagy a délutáni programok pontos ideje, szó szerint elveszítik a talajt a lábuk alól, ugyanis nincs egy minta, amit biztosan követhetnek. Az ilyen esetekben gyakran arra kényszerülnek a kicsik, hogy folyamatosan résen legyenek, és figyeljék, hogy mi is lesz a következő lépés. Ez az állandó mentális éberség azonban könnyen leszívhatja az energiájukat, az idegrendszerük egy idő után pedig még túlterheltté is válhat, ami nagyobb hisztikben, vagy éppen egy hatalmas fáradtságban csúcsosodhat ki.

Állandó összehasonlítgatás

Az állandó összehasonlítgatás talán a legsúlyosabb hiba, amit egy szülő a gyereknevelés során elkövethet.

Amikor a kicsiket folyamatosan ahhoz mérjük, hogy a testvérük, az osztálytársuk vagy a szomszéd gyerek mennyivel ügyesebb, vagy éppen mennyivel jobb jegyet hozott haza, egy olyan hamis mércét állítunk eléjük, aminek akarva-akaratlanul is meg szeretnének felelni a jövőben.

Ezzel a romboló szokással a szülők azonban éppen az ellenkezőjét érik el annak, amit szeretnének, hiszen a gyerekbe egyfajta belső szorongás, egy megfelelési kényszer alakulhat ki, ami miatt a jövőben már rettegve, gyomorgörcssel fogja elmondani, milyen osztályzatokat kapott, és elképzelhető, hogy olyan információkat sem fog megosztani, amiket korábban megtett, hiszen többet nem érzi biztonságban magát már a szülő mellett sem. A gyerekek azt raktározzák el magukban, hogy a szülői szeretetet csakis akkor érdemelhetik ki, ha megfelelnek ezeknek az elvárásoknak. Ez az állandó szeretetért vívott küzdelem képes szinte teljesen kimeríteni a gyerek energiáját, aki így nyűgösebb, fáradtabb is lehet a megszokottnál.