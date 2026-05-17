Pamela Anderson készen áll az új szerelemre: egy sármos világsztárra vetette ki a hálóját

Mindössze félévvel ezelőtt derült ki, hogy szakított egymással Pamela Anderson és Liam Neeson. A világsztárok a Csupasz pisztoly forgatásán kerültek romantikus viszonyba egymással, majd hónapokig egy párt alkottak, ám végül barátsággá szelídült a köztük lévő kémia. Most azonban a színésznő bejelentette, hogy készen áll egy új kapcsolatra. Ezzel együtt felhangosodtak azok a hangok is, melyek szerint Tom Cruise és Pamela Anderson hónapok óta kerülgetik egymást és szinte izzik köztük a levegő. Alakulóban van Hollywood új álompárja? Hamarosan kiderül.

Pamela Anderson Tom Cruise-zal randizgat? Meglepő pletykák terjednek Hollywoodban

Forrás: picture alliance

Pamela Anderson újra belevágott a párkeresésbe

A színésznő egyik barátja osztotta meg a Page Six-szel, hogy a Baywatch sztárja néhány éves szünet után újra késznek érzi magát az ismerkedésre. Sőt, a bennfentestől megtudhattuk, hogy Pamela Anderson már ki is nézett magának valakit.

„Pamela készen áll rá, hogy helyet adjon a szerelemnek az életében. Az elmúlt évek mozgalmasak és intenzívek voltak a munka terén, de ezzel bizonyította mindenkinek a tehetségét és a képességeit Hollywoodban. Most pedig elérkezettnek látja az időt, hogy végre többet foglalkozzon a magánéletével. Nemrég ráadásul A The Last Showgirl című filmnek köszönhetően megismerkedett Tom Cruise-zal, akivel azóta is tartják a kapcsolatot. Nem tudtuk nem észrevenni, hogy hatalmas a szikra közöttük" – árulta el a lap forrása. A barát szerint Pamela és Tom rendszeresen felhívják egymást és titokban találkoztak is már egymással a színfalak mögött. A színész egyébként tavaly szakított az előző kedvesével, Ana De Armasszal, azóta pedig keveset hallani a magánéletéről, úgyhogy minden esély meg van rá, hogy ő is gyengéd érzéseket táplál Pamela irányába. Mi izgatottan várjuk, hogy mi lesz ennek a történetnek a vége.

