Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 17., vasárnap Paszkál

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
mellplasztika

Elrontott, fájdalmas mellplasztikájáról vallott a fitneszmodell - Videón mutatta meg az eredményt

mellplasztika plasztikai műtét plasztika fitneszmodell
Life
2026.05.17.
Mindenki csak ámult Cheyenne Caspary tökéletes testén, de a felszín alatt pokoli fájdalmak és torz implantátumok rejtőztek. A 35 éves nő most elárulta: van egy dolog, amit annyira megbánt a mellplasztikájában, hogy legszívesebben visszacsinálná az elmúlt 15 évet.

A gyönyörű fitneszmodell, Cheyenne Caspary évekig titkolta a ruhái alatt a félresikerült mellplasztikai műtétek okozta torzulásokat és a kínzó fájdalmat. Most, két elrontott beavatkozás után végre megtörte a csendet, és elárulta azt a végzetes hibát, amit szinte minden nő elkövet, mielőtt kés alá fekszik! 

Mellplasztika
Ezt az egy dolgot bánta meg a fitneszmodell a mellplasztikai döntéseivel kapcsolatban.
Forrás: Shutterstock

Mellplasztikai rémálom és egy 6 éves várakozás 

  • Cheyenne egy felkapott fitneszmodell, aki Instagramon és TikTokon több ezer embert inspirál, tanít a kondizás művészetére.  
  • A 35 éves nő egész életében küzdött a melleivel, és a mellimplantátum csak rontott a helyzeten.  
  • Mutatjuk a részleteket! 

A kaliforniai fitneszmodell, Cheyenne Caspary története minden nő számára tanulságos lehet, aki plasztikai műtéten töri a fejét. A 20 évesen a lány egy dús C-kosárra vágyott, de az álomból hamarosan rémálom lett. Két fájdalmas plasztikai beavatkozás és évekig tartó elégedetlenség után Cheyenne most a TikTokon is kitálalt a plasztikai sebészek sötét titkairól. 

Az első műtétje után egy fájdalmas szövődmény, a kapszuláris kontraktúra miatt keményedtek meg a mellei, a második beavatkozás pedig – amire a sebésze „beszélte rá” – valóságos katasztrófába torkollott: az implantátumok egyszerűen lecsúsztak a helyükről. 

Íme az előtte és utána felvétel, ahol a bal oldali videókon egyből látszik az elrontott plasztika.

 

A titok, amit senki nem mondott el neki 

Cheyenne rájött, hogy az igazi problémát az izom feletti mellimplantátum okozta, ami miatt mellei természetellenesek és kényelmetlenek voltak. A fitneszmodell most zokogva vallott arról az egyetlen hibáról, amit a mai napig a legjobban sajnál: „Bárcsak ne tettem volna meg! Nem voltam elég magabiztos ahhoz, hogy a megérzéseimre hallgassak a sebész szavai helyett. Ha visszamehetnék az időben, legalább egy évet várnék a döntéssel, és tucatnyi orvost kérdeznék meg, mielőtt kés alá fekszem.” 

A modell végül az országot átrepülve talált rá arra a specialistára, aki izom alatti mellimplantátumot helyezett be neki, így végre helyretette a melleit. Cheyenne most azt üzeni minden sorstársának: ne dőljetek be az első plasztikai ajánlatnak, mert a gyors döntés ára az egészségetek lehet! 

További plasztiaki műtétes cikkeink is érdekelhetnek:

Plasztikai beavatkozás, ami tönkreteheti a párkapcsolatodat

A különböző szépészeti beavatkozások szükségessége régóta vita tárgyát képezi. Egy kutatás szerint egy bizonyos plasztikai beavatkozás kifejezetten árt a párkapcsolatoknak!

Ilyen a tökéletes női test a tudomány szerint - Meglepődsz a válaszon

Kiderült, hogy a férfiak agya valójában nem a vékonyságra van beprogramozva! Miközben a nők milliói sanyargatják magukat a tökéletes női test eléréséhez, a tudomány bebizonyította, hogy egyetlen bűvös szám dönt el mindent! Te vajon rendelkezel az ideális aránnyal?

Mellkisebbítő műtétre ment, de valami más is eltűnt a testéről - Pasija vette észre először

Sokkoló dolgot vett észre egy nő a műtétje után. Azt hitte, csak mellkisebbítő műtéten vesz részt, de az altatás alatt mást is eltávolítottak a testéről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu