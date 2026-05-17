Elrontott, fájdalmas mellplasztikájáról vallott a fitneszmodell - Videón mutatta meg az eredményt

A gyönyörű fitneszmodell, Cheyenne Caspary évekig titkolta a ruhái alatt a félresikerült mellplasztikai műtétek okozta torzulásokat és a kínzó fájdalmat. Most, két elrontott beavatkozás után végre megtörte a csendet, és elárulta azt a végzetes hibát, amit szinte minden nő elkövet, mielőtt kés alá fekszik!

Mellplasztikai rémálom és egy 6 éves várakozás Cheyenne egy felkapott fitneszmodell, aki Instagramon és TikTokon több ezer embert inspirál, tanít a kondizás művészetére.

A 35 éves nő egész életében küzdött a melleivel, és a mellimplantátum csak rontott a helyzeten.

A kaliforniai fitneszmodell, Cheyenne Caspary története minden nő számára tanulságos lehet, aki plasztikai műtéten töri a fejét. A 20 évesen a lány egy dús C-kosárra vágyott, de az álomból hamarosan rémálom lett. Két fájdalmas plasztikai beavatkozás és évekig tartó elégedetlenség után Cheyenne most a TikTokon is kitálalt a plasztikai sebészek sötét titkairól.

Az első műtétje után egy fájdalmas szövődmény, a kapszuláris kontraktúra miatt keményedtek meg a mellei, a második beavatkozás pedig – amire a sebésze „beszélte rá” – valóságos katasztrófába torkollott: az implantátumok egyszerűen lecsúsztak a helyükről.

Íme az előtte és utána felvétel, ahol a bal oldali videókon egyből látszik az elrontott plasztika.

A titok, amit senki nem mondott el neki

Cheyenne rájött, hogy az igazi problémát az izom feletti mellimplantátum okozta, ami miatt mellei természetellenesek és kényelmetlenek voltak. A fitneszmodell most zokogva vallott arról az egyetlen hibáról, amit a mai napig a legjobban sajnál: „Bárcsak ne tettem volna meg! Nem voltam elég magabiztos ahhoz, hogy a megérzéseimre hallgassak a sebész szavai helyett. Ha visszamehetnék az időben, legalább egy évet várnék a döntéssel, és tucatnyi orvost kérdeznék meg, mielőtt kés alá fekszem.”

A modell végül az országot átrepülve talált rá arra a specialistára, aki izom alatti mellimplantátumot helyezett be neki, így végre helyretette a melleit. Cheyenne most azt üzeni minden sorstársának: ne dőljetek be az első plasztikai ajánlatnak, mert a gyors döntés ára az egészségetek lehet!