Tényleg ezt kellene viselnünk? Éktalpú sneakerek, avagy a divatdiktátorok bosszúja

Jónás Ágnes
2026.05.17.
Üdvözlünk a hibrid lábbelik horrorvilágában, ahol megtekintheted az idei év legújabb cipőtrendjét. A sportcipők és az óvónénik által 30 éve viselt fűzős csizmák nászából megszületett az éktalpú sneaker. Ez a divattörténeti képződmény azoknak készült, akik szeretnének úgy tenni, mintha épp az edzőterembe sietnének, miközben valójában egy láthatatlan sámlin egyensúlyoznak. Gyere, és nézd meg ezeket a bizarr topánokat!

Karl Lagerfeld és Giorgio Armani valószínűleg maradandó károsodást szenvedtek égi lakosztályaikban az alábbi lábbelik láttán. És mi is nézzük, nézzük, de nem tudjuk eldönteni, mire gondoltak az alkotók, amikor a kifutókra és a boltok polcaira küldték ezt a bizarr képződményt, amelynek neve: éktalpú sneaker.  

Trend vagy elrettentés? Színes éktalpú sneakerek lepték el a divat világát.
Éktalpú sneaker divatja

  • A sportos és a nőies ez esetben egyáltalán nem találkozik.
  • A trend mögött ott áll Kendall Jenner, aki addig hordta, míg a tervezők rá nem haraptak.
  • A kínálat a „még épp elmegy” daraboktól a teljesen vállalhatatlanig terjed. Nézd csak meg a képeket!

Míg egy klasszikus magassarkú –ami lehet kényelmes is –optikailag nyújtja a lábat, addig az éktalpú sneaker olyan benyomást kelt, mintha viselője begipszelt lábbal próbálna elbicegni a baleseti sebészetről. Na jó, ne legyünk ennyire szigorúak, hiszen előnye is van: 

1. Ha ilyet viselsz, soha többé nem kell más segítségére szorulnod, ha a boltban a legfelső polcról szeretnél valamit leemelni.

2. A fesztiválokon végre látsz is valamit a tömegben a hátsó sorból.

3. Ha elárasztja az utcákat a víz, a zoknid garantáltan száraz marad. 

Kendall Jenner hibája, hogy az éktalpú sneaker divatba jött

Már 3 éve is viselt éktalpú sneakert, aztán újra és újra elővette, egészen addig, amíg meg nem ihlette az alkotókat. Csakhogy ez a „sportosan elegáns” fazon nagyjából annyit emel a megjelenésünkön, mint pixelhiba a 4K-filmeken. Ahelyett, hogy megnyújtaná az alakot, a robusztus talpszerkezet optikailag vastagítja a lábszárat, állandó feszültségbe kényszeríti a vádlit, amitől a járás nem kecsessé, hanem darabossá válhat. 

Megint Kendall Jenner tehet mindenről: Stella McCartney Elyse Star platformos éktalpú cipő  247 000 Ft
Éktalpú sneaker, amin az arany sem segít

Következzék egy igazi gyöngyszem a műfajban, Giuseppe Zanotti alkotása. Állítólag nyáron és tavasszal is viselhető, a háromszínű hasított bőr felsőrész aranyszínű sarokbetéttel és cipzárral egészül ki. 

Hmmm....! Amikor az aranyozott elegancia találkozik a sportossal: Giuseppe Zanotti Lorenz éktalpú sneaker, fűzős, cipzáras 180 000 Ft
A majdnem jó éktalpú sneaker

A Puma Karmin Lace Mesh modellje hálós felsőrésszel és a masszív fehér éktalppal rendelkezik. Az összes közül talán ez a legvállalhatóbb darab tavaszra és nyárra. 

Amikor majdnem sikerült egy szép lábbelit alkotni: nyári fehér, légáteresztő éktalpú sneaker, Puma Karmin Lace Mesh 54 990 Ft
Mintha egy fatönköt húznál a lábadra

Íme Isabel Marant 2025/2026-os kollekciójának barna, velúrból készült éktalpú sneakere az átmeneti időszakokra. A kép címe lehetne: hegyi túra a kifutón. Egyébként van olyan magashegyi túra, ami életre szóló élmény. Ez nem az. 

Őszi-tavaszi velúr változat Isabel Marant Scarlet kb. 150 000 Ft
Nomád életérzés ekrü színben

Isabel Marant Scarlet modellje, pontosabban 2013-as darabjának továbbgondolt változata. Tökéletes példája annak, hogy van, amit nem szabad túlgondolni, egyszerűen csak el kell engedni. Ekrü színű bőrből készült tépőzáras – pont az a cipőfazon, ami éveket öregít rajtad és télen masszív márványoszlopnak mutatja a szép lábaidat.  

Szerencsére télen is tudunk majd miből választani. Scarlet éktalpú sneaker hosszú szárral 199 500 Ft
Lehet még tetézni

Van valami, amit idén az éktalpú sneakerek és a csatakanca cipők sem tudnak überelni. Hadd mutassuk be a Converse új gyöngyszemét, a belebújós, hegyes orrú, minimál sarokkal ékesített, farmer felsőrésszel ellátott csodát! Vedd szemügyre, pislogj néhányat, aztán próbáld meg meditációval kitörölni emlékezetedből a látottakat. 

Converse Chuck 70 De Luxe sportcipő 43 990 Ft
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
