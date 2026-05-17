Tényleg ezt kellene viselnünk? Éktalpú sneakerek, avagy a divatdiktátorok bosszúja

Karl Lagerfeld és Giorgio Armani valószínűleg maradandó károsodást szenvedtek égi lakosztályaikban az alábbi lábbelik láttán. És mi is nézzük, nézzük, de nem tudjuk eldönteni, mire gondoltak az alkotók, amikor a kifutókra és a boltok polcaira küldték ezt a bizarr képződményt, amelynek neve: éktalpú sneaker.
- A sportos és a nőies ez esetben egyáltalán nem találkozik.
- A trend mögött ott áll Kendall Jenner, aki addig hordta, míg a tervezők rá nem haraptak.
- A kínálat a „még épp elmegy” daraboktól a teljesen vállalhatatlanig terjed. Nézd csak meg a képeket!
Míg egy klasszikus magassarkú –ami lehet kényelmes is –optikailag nyújtja a lábat, addig az éktalpú sneaker olyan benyomást kelt, mintha viselője begipszelt lábbal próbálna elbicegni a baleseti sebészetről. Na jó, ne legyünk ennyire szigorúak, hiszen előnye is van:
1. Ha ilyet viselsz, soha többé nem kell más segítségére szorulnod, ha a boltban a legfelső polcról szeretnél valamit leemelni.
2. A fesztiválokon végre látsz is valamit a tömegben a hátsó sorból.
3. Ha elárasztja az utcákat a víz, a zoknid garantáltan száraz marad.
Kendall Jenner hibája, hogy az éktalpú sneaker divatba jött
Már 3 éve is viselt éktalpú sneakert, aztán újra és újra elővette, egészen addig, amíg meg nem ihlette az alkotókat. Csakhogy ez a „sportosan elegáns” fazon nagyjából annyit emel a megjelenésünkön, mint pixelhiba a 4K-filmeken. Ahelyett, hogy megnyújtaná az alakot, a robusztus talpszerkezet optikailag vastagítja a lábszárat, állandó feszültségbe kényszeríti a vádlit, amitől a járás nem kecsessé, hanem darabossá válhat.
Éktalpú sneaker, amin az arany sem segít
Következzék egy igazi gyöngyszem a műfajban, Giuseppe Zanotti alkotása. Állítólag nyáron és tavasszal is viselhető, a háromszínű hasított bőr felsőrész aranyszínű sarokbetéttel és cipzárral egészül ki.
A majdnem jó éktalpú sneaker
A Puma Karmin Lace Mesh modellje hálós felsőrésszel és a masszív fehér éktalppal rendelkezik. Az összes közül talán ez a legvállalhatóbb darab tavaszra és nyárra.
Mintha egy fatönköt húznál a lábadra
Íme Isabel Marant 2025/2026-os kollekciójának barna, velúrból készült éktalpú sneakere az átmeneti időszakokra. A kép címe lehetne: hegyi túra a kifutón. Egyébként van olyan magashegyi túra, ami életre szóló élmény. Ez nem az.
Nomád életérzés ekrü színben
Isabel Marant Scarlet modellje, pontosabban 2013-as darabjának továbbgondolt változata. Tökéletes példája annak, hogy van, amit nem szabad túlgondolni, egyszerűen csak el kell engedni. Ekrü színű bőrből készült tépőzáras – pont az a cipőfazon, ami éveket öregít rajtad és télen masszív márványoszlopnak mutatja a szép lábaidat.
Lehet még tetézni
Van valami, amit idén az éktalpú sneakerek és a csatakanca cipők sem tudnak überelni. Hadd mutassuk be a Converse új gyöngyszemét, a belebújós, hegyes orrú, minimál sarokkal ékesített, farmer felsőrésszel ellátott csodát! Vedd szemügyre, pislogj néhányat, aztán próbáld meg meditációval kitörölni emlékezetedből a látottakat.
