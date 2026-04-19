Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 19., vasárnap Emma

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
baywatch

Szerelem, csalódás, újrakezdés – Pamela Anderson kitálalt múltbéli kapcsolatairól

A világsztár elárulta, miért és hogyan alakult át a szerelemhez fűződő viszonya az évek során. Pamela Anderson kijelentette, sokkal boldogabb, ha csak saját magára koncentrál.

A Baywatch ikonikus sztárja a melbourne-i Wanderlust True North rendezvényen új életszakaszáról is beszélt. Pamela Anderson jelenleg a romantikus kapcsolatok helyett önmagára és a munkájára helyezi a hangsúlyt.

Forrás: picture alliance
  • Pamela Anderson először él most egyedül.
  • Tudatosan nemet mond a párkapcsolatra.
  • Korábban egyik kapcsolatból a másikba lépett.
  • Nem zárja ki, hogy lesz még szerelmes, de már másképp tekint rá
  • Több házasság és csalódás van mögötte.

Pamela Anderson: „Egyik kapcsolatból a másikba ugráltam”

Az 58 éves színésznő minden eddiginél jobban kitárulkozott, amikor a múltjáról és jelenéről beszélt. „A mostani az egyetlen életszakaszom, hogy egyedül vagyok” – mondta az ausztrál közönségnek Pamela Anderson. „Egyik kapcsolatból a másikba ugrottam, és ez nagy baj volt. De ez most az én időm. Csak a munkámmal és önmagammal foglalkozom. Persze azt nem tudhatom, mit hoz a jövő” – tette hozzá. 

Nem keresi, de nem is zárja ki a szerelmet

„Fenntartom a jogot, hogy beleszeressek a színésztársaimba. Összejövük vagy véget ér a forgatás és összetörik a szívem, de túl leszek rajta, és úgyis lesz egy másik film és így tovább” – fogalmazott önironikusan és arról is beszélt, hogy ha szerelmes, ő teljesen átadja magát a másiknak, így inkább most a kisebb flörtöknél marad, azok azonban fontosak számára. „Ez tart életben” – idézi a Hello

„A szex nem az egyetlen módja annak, hogy szeressünk valakit” 

Pamela Anderson ötször ment férjhez, többek között Tommy Lee-hez – két közös gyerekük van Brandon és Dylan –, valamint Kid Rockhoz. A közelmúltban Liam Neesonnal is kapcsolatba hozták, miután együtt dolgoztak a 2025-ös The Naked Gun című filmen.

A színésznő elmondta hogy a múltbeli szerelmei mély nyomot hagytak benne. „Nem hiszem, teljesen túltettem magam rajtuk. Régimódi kisvárosi lány vagyok. Mindig azt akartam, hogy a kapcsolatom vagy a házasságom működjön. Nagyon nagy csapás volt, amikor mindez darabokra hullott” – nyilatkozta és arról is beszélt, hogy megtanulta, hogyan lehet távolról szeretni. „Nem vagy részese a mindennapi életüknek. De őszintén kívánom nekik, hogy legyenek boldogok és másképp szeretem őket. A szex nem az egyetlen módja annak, hogy szeressünk valakit” – szögezte le. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
