Szerelem, csalódás, újrakezdés – Pamela Anderson kitálalt múltbéli kapcsolatairól

A Baywatch ikonikus sztárja a melbourne-i Wanderlust True North rendezvényen új életszakaszáról is beszélt. Pamela Anderson jelenleg a romantikus kapcsolatok helyett önmagára és a munkájára helyezi a hangsúlyt.

Pamela Anderson: „Egyik kapcsolatból a másikba ugráltam”

Az 58 éves színésznő minden eddiginél jobban kitárulkozott, amikor a múltjáról és jelenéről beszélt. „A mostani az egyetlen életszakaszom, hogy egyedül vagyok” – mondta az ausztrál közönségnek Pamela Anderson. „Egyik kapcsolatból a másikba ugrottam, és ez nagy baj volt. De ez most az én időm. Csak a munkámmal és önmagammal foglalkozom. Persze azt nem tudhatom, mit hoz a jövő” – tette hozzá.

Nem keresi, de nem is zárja ki a szerelmet

„Fenntartom a jogot, hogy beleszeressek a színésztársaimba. Összejövük vagy véget ér a forgatás és összetörik a szívem, de túl leszek rajta, és úgyis lesz egy másik film és így tovább” – fogalmazott önironikusan és arról is beszélt, hogy ha szerelmes, ő teljesen átadja magát a másiknak, így inkább most a kisebb flörtöknél marad, azok azonban fontosak számára. „Ez tart életben” – idézi a Hello.

„A szex nem az egyetlen módja annak, hogy szeressünk valakit”

Pamela Anderson ötször ment férjhez, többek között Tommy Lee-hez – két közös gyerekük van Brandon és Dylan –, valamint Kid Rockhoz. A közelmúltban Liam Neesonnal is kapcsolatba hozták, miután együtt dolgoztak a 2025-ös The Naked Gun című filmen.

A színésznő elmondta hogy a múltbeli szerelmei mély nyomot hagytak benne. „Nem hiszem, teljesen túltettem magam rajtuk. Régimódi kisvárosi lány vagyok. Mindig azt akartam, hogy a kapcsolatom vagy a házasságom működjön. Nagyon nagy csapás volt, amikor mindez darabokra hullott” – nyilatkozta és arról is beszélt, hogy megtanulta, hogyan lehet távolról szeretni. „Nem vagy részese a mindennapi életüknek. De őszintén kívánom nekik, hogy legyenek boldogok és másképp szeretem őket. A szex nem az egyetlen módja annak, hogy szeressünk valakit” – szögezte le.