2026. ápr. 6., hétfő

Mel B véget vetett a találgatásoknak: ezt mondta a Spice Girls újraegyesüléséről

Komáromi Bence
2026.04.04.
A szókimondó énekesnő nem tartotta magába a véleményét. Mel B őszintén elárulta, hogy van-e esély a Spice Girls újraegyesülésére.

Nem lesz Spice Girls jubileumi koncert júniusban! Erről maga Mel B beszélt nemrég egy interjúban. Az énekesnő szerint hozzá is eljutottak azok a rajongói híresztelések, melyek szerint a banda alapításának 30. évfordulójára újraegyesül a csapat, de szerinte ezek csak légből kapott pletykák voltak és a valóságban nem sok esély van arra, hogy újra összeálljon a banda. Hogy miért? Erről is beszélt a világsztár.

Idén lesz 30 éves a Spice Girls, azonban Mel B szerint nem tervezik a banda feltámasztását
Meghiúsult a Spice Girls újraegyesülése

  • Idén több jel is arra utalt, hogy a banda tagjai arra készülnek, hogy közös koncertet adjanak a régi idők emlékére.
  • Az elmúlt hónapokban több olyan felvétel is készült a csapat tagjairól, amelyen közösen zenéltek.
  • Egy alkalommal Geri Halliwell-Horner, Mel C és Emma Bunton is összeállt egy meghitt zenélésre Victoria Beckhaméknél.
  • Mel B azonban rendre kihagyta ezeket az alkalmakat. Később kiderült, hogy továbbra is haragszik Gerire, emiatt nem is tervezi, hogy csatlakozzon a bandához.
  • Brooklyn Beckham családi konfliktusa miatt az év elején újra a slágerlisták élére került a Spice Girls, emiatt megerősödtek azok a rajongói hangok, akik az újraegyesülést szorgalmazták.
  • Később nyilvánosságra került, hogy egy Netflix-dokumentumfilmet és egy jubileumi koncertet tervez a csajbanda, azonban a belső konfliktusok miatt kútba esett mindkét projekt.

Mel B számára már nem hiányzik 50 évesen a Spice Girls-életérzés

Miután napvilágra került, hogy Mel B az egyik oka annak, hogy nem áll újra össze a csapat, az énekesnő úgy döntött, hogy tiszta vizet önt a pohárba és elmondja a saját véleményét a témában.

„Nem fog újraegyesülni a csapat ebben biztos vagyok. Ha ez mégis megtörténne, az sokkoló lenne számomra, fogalmazzunk így. Nem volt rossz élmény a legutolsó turnénk sem, de eljárt felettünk az idő. 50 éves vagyok, nem unszolhatsz már valakit, hogy menjen turnézni, ha nem akar. Én ezt most 50 éves koromban döntöttem el" – nyilatkozta az énekesnő a The Sunnak. Mel B beszámolt arról is, hogy tervezi-e, hogy még valaha színpadra álljon.

„Őszintén megmondom, nem tudom. Nagyon tisztelem és szeretem ezeket a lányokat és nem ülnék itt, ha nem lennék Spice Girls-tag. Sok szép emlékem van ezzel kapcsolatban, de nem tudom, hogy van-e még keresnivalóm a színpadon" – tette hozzá a világsztár.

Mel B nem bírta ki, hogy a nyilatkozata végén azért ne szúrjon oda név említése nélkül az egyik bandatagnak:

„Az elmúlt hónapokban mindannyiunkat megkerestek a dokumentumfilm tervével. Szerintem mindannyian hajlanánk is rá, azonban ezt csak úgy lehet csinálni, ha őszinték vagyunk. Szerintem pedig nem mindenki akar őszinte lenne a csajok közül" – utalt az énekesnő a Gerivel fenálló balhéjára.

