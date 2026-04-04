Mel B véget vetett a találgatásoknak: ezt mondta a Spice Girls újraegyesüléséről

Nem lesz Spice Girls jubileumi koncert júniusban! Erről maga Mel B beszélt nemrég egy interjúban. Az énekesnő szerint hozzá is eljutottak azok a rajongói híresztelések, melyek szerint a banda alapításának 30. évfordulójára újraegyesül a csapat, de szerinte ezek csak légből kapott pletykák voltak és a valóságban nem sok esély van arra, hogy újra összeálljon a banda. Hogy miért? Erről is beszélt a világsztár.

Idén lesz 30 éves a Spice Girls, azonban Mel B szerint nem tervezik a banda feltámasztását

Meghiúsult a Spice Girls újraegyesülése Idén több jel is arra utalt, hogy a banda tagjai arra készülnek, hogy közös koncertet adjanak a régi idők emlékére.

Az elmúlt hónapokban több olyan felvétel is készült a csapat tagjairól, amelyen közösen zenéltek.

Egy alkalommal Geri Halliwell-Horner, Mel C és Emma Bunton is összeállt egy meghitt zenélésre Victoria Beckhaméknél.

Mel B azonban rendre kihagyta ezeket az alkalmakat. Később kiderült, hogy továbbra is haragszik Gerire, emiatt nem is tervezi, hogy csatlakozzon a bandához.

Brooklyn Beckham családi konfliktusa miatt az év elején újra a slágerlisták élére került a Spice Girls, emiatt megerősödtek azok a rajongói hangok, akik az újraegyesülést szorgalmazták.

Később nyilvánosságra került, hogy egy Netflix-dokumentumfilmet és egy jubileumi koncertet tervez a csajbanda, azonban a belső konfliktusok miatt kútba esett mindkét projekt.

Mel B számára már nem hiányzik 50 évesen a Spice Girls-életérzés

Miután napvilágra került, hogy Mel B az egyik oka annak, hogy nem áll újra össze a csapat, az énekesnő úgy döntött, hogy tiszta vizet önt a pohárba és elmondja a saját véleményét a témában.

„Nem fog újraegyesülni a csapat ebben biztos vagyok. Ha ez mégis megtörténne, az sokkoló lenne számomra, fogalmazzunk így. Nem volt rossz élmény a legutolsó turnénk sem, de eljárt felettünk az idő. 50 éves vagyok, nem unszolhatsz már valakit, hogy menjen turnézni, ha nem akar. Én ezt most 50 éves koromban döntöttem el" – nyilatkozta az énekesnő a The Sunnak. Mel B beszámolt arról is, hogy tervezi-e, hogy még valaha színpadra álljon.

„Őszintén megmondom, nem tudom. Nagyon tisztelem és szeretem ezeket a lányokat és nem ülnék itt, ha nem lennék Spice Girls-tag. Sok szép emlékem van ezzel kapcsolatban, de nem tudom, hogy van-e még keresnivalóm a színpadon" – tette hozzá a világsztár.