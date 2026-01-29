A Spice Girls énekesnője, Mel C is kifejtette véleményét a Beckham család drámájáról

Bár együtt kezdték a karrierjüket, igencsak különböző életutat jártak be a Spice Girls korábbi tagjai, Victoria Beckham és Mel C. Az előbbi folyamatosan halmozta a szakmai elismeréseket és a férjével, David Beckhammel a reflektorfényben élték az egész életüket. Ezzel szemben Mel C szándékosan a háttérbe vonult és a családját féltő szeretettel óvta a nyilvánosságtól. Most a két énekesnőt újra összehozta a sors, miután egyre több olyan hírt hallani, hogy újraegyesülhet a Spice Girls. Éppen ezért Mel C sem tarthatta magában a véleményét a Beckham családban jelenleg is zajló konfliktusról.

A Spice Girls korábbi tagja Mel C is elmondta a véleményét a Brooklyn Beckham-ügyről

Mel C szigorúan odafigyelt rá, hogy máshogy nevelje a gyermekét, mint Victoria

Az énekesnő nemrég a Page Sixnek arról beszélt, hogy szándékosan úgy nevelte a lányát, Scarlettet, hogy a gyermek távolmaradjon a médiától és a zeneipartól.

„Szerintem rendkívül nehéz egy olyan szülő árnyékában felnőni, aki világhírű. A helyzet azonban az, hogy a lányomnak ez kicsit könnyebb volt, mert még kiskorában meghoztam azt a döntést, hogy ne mutassuk meg őt a nyilvánosság előtt. Ráadásul nem tervez zenei pályára lépni, ez pedig nagy megkönnyebbülés a számomra" - kezdte beszámolóját Melanie. A popsztár ezután megpróbált titokzatos lenni és nem mondott konkrét neveket, azonban finoman utalt rá, hogy a korábbi bandatársa egészen máshogy állt a gyerekneveléshez.

„Nyilvánvalóan vannak közeli barátaim, akik egészen másképp csinálták ezt, de ezért nem ítélkezhetek. Én azonban a hírnév árnyoldalával kapcsolatos tapasztalataim miatt úgy éreztem, hogy ez a helyes döntés. Nem bánom utólag sem, hogy így tettem" - zárta sorait a popsztár. Mel C mindössze pár nappal azután tette ezt a kijelentését, hogy újra együtt bulizott Victoria Beckhammel. A két családanya ugyanis közösen vett részt a Spice Girls harmadik tagja, Emma Bunton 50. születésnapi buliján.

