Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 29., csütörtök Adél

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
rivalizálás

A Spice Girls énekesnője, Mel C is kifejtette véleményét a Beckham család drámájáról

rivalizálás Brooklyn Beckham Spice Girls Mel C
Komáromi Bence
2026.01.29.
Egyre több családtag, barát és ismerős érzi úgy, hogy állást kell foglalnia az egyre súlyosabb családi viszályban. Most a Spice Girls korábbi énekese Mel C is elmondta a véleményét.

Bár együtt kezdték a karrierjüket, igencsak különböző életutat jártak be a Spice Girls korábbi tagjai, Victoria Beckham és Mel C. Az előbbi folyamatosan halmozta a szakmai elismeréseket és a férjével, David Beckhammel a reflektorfényben élték az egész életüket. Ezzel szemben Mel C szándékosan a háttérbe vonult és a családját féltő szeretettel óvta a nyilvánosságtól. Most a két énekesnőt újra összehozta a sors, miután egyre több olyan hírt hallani, hogy újraegyesülhet a Spice Girls. Éppen ezért Mel C sem tarthatta magában a véleményét a Beckham családban jelenleg is zajló konfliktusról.

A Spice Girls korábbi tagja Mel C is elmondta a véleményét a Brooklyn Beckham-ügyről
A Spice Girls korábbi tagja Mel C is elmondta a véleményét a Brooklyn Beckham-ügyről
Forrás: NORTHFOTO

Mel C szigorúan odafigyelt rá, hogy máshogy nevelje a gyermekét, mint Victoria

Az énekesnő nemrég a Page Sixnek arról beszélt, hogy szándékosan úgy nevelte a lányát, Scarlettet, hogy a gyermek távolmaradjon a médiától és a zeneipartól. 

„Szerintem rendkívül nehéz egy olyan szülő árnyékában felnőni, aki világhírű. A helyzet azonban az, hogy a lányomnak ez kicsit könnyebb volt, mert még kiskorában meghoztam azt a döntést, hogy ne mutassuk meg őt a nyilvánosság előtt. Ráadásul nem tervez zenei pályára lépni, ez pedig nagy megkönnyebbülés a számomra" - kezdte beszámolóját Melanie. A popsztár ezután megpróbált titokzatos lenni és nem mondott konkrét neveket, azonban finoman utalt rá, hogy a korábbi bandatársa egészen máshogy állt a gyerekneveléshez.

„Nyilvánvalóan vannak közeli barátaim, akik egészen másképp csinálták ezt, de ezért nem ítélkezhetek. Én azonban a hírnév árnyoldalával kapcsolatos tapasztalataim miatt úgy éreztem, hogy ez a helyes döntés. Nem bánom utólag sem, hogy így tettem" - zárta sorait a popsztár. Mel C mindössze pár nappal azután tette ezt a kijelentését, hogy újra együtt bulizott Victoria Beckhammel. A két családanya ugyanis közösen vett részt a Spice Girls harmadik tagja, Emma Bunton 50. születésnapi buliján.

Ha kíváncsiak vagytok a Brooklyn Beckham és a családja között folyó családi viszály részleteire, akkor az erről szóló cikkeinket itt tudjátok elolvasni:

„Ez túl sok volt nekem” – Lily Collinst megríkatta Victoria Beckham

Ritka és őszinte pillanatot láthattak a tévénézők. Lily Collins élő adásban próbálta visszatartani a könnyeit, amikor váratlanul szemtől szembe találta magát egyik legnagyobb példaképével, Victoria Beckhammel.

Az esküvőszervező kitálalt: így viselkedett Brooklyn Beckham és Nicola Peltz a nagy nap előtt − Ez lehet a pár igazi arca?

Preston Bailey esküvőszervező szerint a 2022-es esküvő előkészületei során semmi nem utalt súlyos viszályra. Semmi olyasmit nem tapasztalt, amiről most a sajtó és Brooklyn Beckham is beszél.

Brooklyn Beckham vallomása: „A szüleim megpróbálták tönkretenni a kapcsolatomat"

Újabb csapás érte David és Victoria Beckhamet. Brooklyn Beckham nyilvánosan kitálalt a családi viszályról és elárulta, hogy miért hagyta maga mögött a szüleit és a testvéreit.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu