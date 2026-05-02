Tom Holland meglepő vallomása: ez változtatta meg gyökeresen az életét

Tom Holland nyíltan beszélt arról, hogy korábban az alkoholfogyasztás milyen hatással volt az életére és a pályájára. A 29 éves brit színész elárulta: egy időben az ivás kifejezetten hátráltatta a munkáját, ezért 2022 januárjában úgy döntött, felhagy vele.

Tom Holland korábban gyakran nyúlt az alkoholhoz.

A Pókember-filmek sztárja a USA Todaynek nyilatkozva úgy fogalmazott: pályája az utóbbi években meredeken ívelt felfelé, és szerinte ha nem hagy fel az alkoholfogyasztással, nem így alakul az élete. Mint mondta, szerencsésnek érzi magát, amiért tiszta fejjel élheti meg a sikereit, és bizakodva tekint a jövőbe.

A színész magánélete régóta a figyelem középpontjában áll, különösen mióta egy párt alkot Zendayával. Tom Holland szerint a hírnévvel járó nyomás önmagában is megterhelő, az alkohol pedig csak tovább fokozta ezt. Úgy fogalmazott: színészként a folyamatos reflektorfény komoly stresszt jelent, és az ivás nála inkább rontott a helyzeten, mintsem segített volna.

A döntés, hogy felhagy az alkohollal, jelentős változást hozott az életében. Elmondása szerint ma már frissebben ébred, kiegyensúlyozottabbnak érzi magát, és magabiztosabban áll a mindennapokhoz, mind emberként, mind szakemberként.

Nem ő az egyetlen, aki ezt az utat választotta

A színész úgy látja, a saját tapasztalata egy szélesebb generációs változásba is illeszkedik. Szerinte egyre több fiatal fordul el az alkoholtól, és keres helyette más, kevésbé kockázatos kikapcsolódási formákat. Úgy véli, ez biztonságosabb és közösségibb közeget teremt. A változás a közvetlen környezetében is jól érzékelhető. Mint mesélte, baráti társaságában is visszaszorult az ivás: míg korábban egy-egy összejövetel hajnalig tartó italozásba torkollott, ma már gyakran előfordul, hogy egy egész este is eltelik alkohol nélkül.

Korábban a Harry Potter sztárja, Daniel Radcliffe is őszintén vallott alkoholproblémáról. Ő a Harry Potter-filmek idején küzdött a függőséggel, majd 2010 körül teljesen felhagyott az ivással, miután felismerte, hogy a hírnév okozta nyomást alkohollal próbálja kezelni.