Szívszorító szavak: Bruce Willis lányai gyászolnak − Mabel és Evelyn lehet, sosem lépnek túl a történteken

Bruce Willisnél 2023-ban diagnosztizáltak frontotemporális demenciát, ami jelentősen befolyásolja a személyiséget, a viselkedést, valamint a nyelvi készségeket. Emma Heming nagyon nehéz helyzetbe került, férje ápolása mellett két közös gyermekük, a 14 éves Mabel és a 12 éves Evelyn neveléséről is gondoskodik.

Bruce Willis betegségét Emma Willis azonnal közölte a lányaikkal is.

Forrás: Northfoto

Bruce Willis gyerekei tudták, hogy baj van

Emma Heming a The Bossticks podcastban idézte fel, hogyan osztotta meg Bruce Willis diagnózisát lányaikkal. Elmondása szerint a gyerekek már előre tudták, hogy az orvosi vizsgálatok után konkrét választ kapnak, és ezt nekik is elmondják − írja a Hello.

„Amikor Bruce-t diagnosztizálták, a gyerekek tudták, hogy egy megnevezéssel fogok hazamenni, bármi is legyen ez, és mondtam nekik, hogy frontotemporális demencia, és készítettek egy betűszót a Fantastic Turtles Dancing szóból, hogy emlékezzenek a betűk sorrendjére” – emlékezett vissza Emma, és hozzátette, hagyott időt a gyerekeinek, hogy feldolgozzák a hallottakat és várta, hogy kérdéseik legyenek.

Emma Heming runs errands with young daughters she shares with Bruce Willis https://t.co/VzbEGM1erd pic.twitter.com/Q4G6DP4SkI — Page Six (@PageSix) November 10, 2025

Bruce Willis gyerekei nehezen viselik, hogy apjuk már külön él

Bruce Willis és felesége már hónapokkal ezelőtt úgy döntöttek, hogy a színész átköltözik egy minden igényt kielégítő otthonba, ahol 24 órás orvosi felügyelet alatt áll. Emma azt is elmondta, hogy a gyerekeik hogyan viszonyulnak az így kialakult helyzethez. „Gyászolnak, nagyon hiányzik nekik az apjuk. De kitartóak, és megbirkóznak a fájdalommal. Nem tudom, hogy valaha fel tudják-e majd dolgozni ezt a helyzetet, vagy egyáltalán túl lehet-e lépni ezen a gyászon. Ahogy a mostohalányom Scout Willis írta a könyvében: 'a gyász az az ár, amit azért fizetünk, mert valakit mélyen szeretünk'. Ez pedig tényleg így van” − mondta.

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