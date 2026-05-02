Károly király lesújtó diagnózisára utalt beszédében − Tudja, hogy ő ezt már nem fogja megérni

A new York-i Christie’s aukciósházban mondott beszédet a brit uralkodó. Károly király megjegyzése felkavaró volt.

Világsztárok, mint Lionel Richie, Anna Wintour, Ralph Lauren vagy Donatella Versace előtt mondott beszédet Károly király − a King’s Trust 50 éves fennállása kapcsán pedig a távoli jövőre is kitért. 

Károly király New Yorkban.
Károly király: „Én már nem fogom látni a távoli jövőt”

Az aukciósházban mondott beszédében Károly király, aki a King’s Trust 50 éves fennállásáról és annak jövőjéről is beszélt. „Ahogy a jövőbe tekintünk, én már nem fogom látni a távoli jövőt” – jelentette ki az uralkodó, aki 2024 óta rákbetegségben szenved. „Mérhetetlenül hálás vagyok önöknek azért, amit támogatóként tesznek ebben a létfontosságú törekvésben, hogy bajnokként álljanak a következő generáció mellé” – idézi a Mirror

Az uralkodót 2024 óta kezelik

Rákdiagnózisa után Károly rendszeres kezeléseken vett részt, 2025-ben bejelentette, hogy a korai diagnózisnak hála, azokat ritkítani lehet. Bennfentesek szerint azonban Károly király sokkal betegebb, mint azt bárki is gondolná, már a temetési tervét is elkészítették. Úgy tudni, az uralkodó betegsége gyógyíthatatlan és ezzel ő is tisztában Sőt, a minap kiderült, hogy még egy betegséggel is küzd, amire az ujjai hívták fel a figyelmet

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
