Károly király lesújtó diagnózisára utalt beszédében − Tudja, hogy ő ezt már nem fogja megérni

Világsztárok, mint Lionel Richie, Anna Wintour, Ralph Lauren vagy Donatella Versace előtt mondott beszédet Károly király − a King’s Trust 50 éves fennállása kapcsán pedig a távoli jövőre is kitért.

Károly király New Yorkban.

Forrás: PA Wire

Károly király: „Én már nem fogom látni a távoli jövőt”

Az aukciósházban mondott beszédében Károly király, aki a King’s Trust 50 éves fennállásáról és annak jövőjéről is beszélt. „Ahogy a jövőbe tekintünk, én már nem fogom látni a távoli jövőt” – jelentette ki az uralkodó, aki 2024 óta rákbetegségben szenved. „Mérhetetlenül hálás vagyok önöknek azért, amit támogatóként tesznek ebben a létfontosságú törekvésben, hogy bajnokként álljanak a következő generáció mellé” – idézi a Mirror.

Az uralkodót 2024 óta kezelik

Rákdiagnózisa után Károly rendszeres kezeléseken vett részt, 2025-ben bejelentette, hogy a korai diagnózisnak hála, azokat ritkítani lehet. Bennfentesek szerint azonban Károly király sokkal betegebb, mint azt bárki is gondolná, már a temetési tervét is elkészítették. Úgy tudni, az uralkodó betegsége gyógyíthatatlan és ezzel ő is tisztában Sőt, a minap kiderült, hogy még egy betegséggel is küzd, amire az ujjai hívták fel a figyelmet.

