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szívroham

Tragikus hirtelenséggel, egy nappal a születésnapja után, 35 évesen halt meg a közönségkedvenc színésző

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Szívrohamot kapott a sorozatsztár. Ece Irtemet gyászolják a rajongók.

Meghalt Ece Irtem török színésznő. Úgy tudni, szívrohamot kapott, de a hatóságok vizsgálják a tragédia körülményeit. Rajongók ezrei gyászolják a közkedvelt sorozat sztárját. 

Ece Irtem török színésznő meghalt.
Ece Irtem török színésznő meghalt. 
Forrás: Shutterstock

Ece Irtem saját otthonában hunyt el

A 35 éves Ece Itremet az Egy szerelem című sorozatból ismerték a rajongók, Iszlíl karakterét alakította. A színésznőt az otthonában találták holtan. Az elsődleges információk szerint szívrohamot kapott, de a halál körülményeit még vizsgálják. 

„Ece Irtem ma 12 óra körül elhunyt az otthonában az édesanyja volt vele. A vizsgálatok szerint szívrohamot kapott, de a hatóságok még vizsgálják a tragédiát. A végleges eredményt a boncolási jegyzőkönyv nyilvánosságra hozatala után osztjuk meg a nagyközönséggel” − nyilatkozta Itrem ügyvédje és cáfolta azt a pletykát, hogy Ece öngyilkos lett. 

Rajongók ezrei gyászolják

Az X-en rajongók tömegei búcsúznak tőle. „Az élet egy pillanat alatt végetérhet. Egy apró vérrög és vége” − idéz egy kommentelőt a Daily Star.  

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

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