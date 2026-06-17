Tragikus hirtelenséggel, egy nappal a születésnapja után, 35 évesen halt meg a közönségkedvenc színésző

Meghalt Ece Irtem török színésznő. Úgy tudni, szívrohamot kapott, de a hatóságok vizsgálják a tragédia körülményeit. Rajongók ezrei gyászolják a közkedvelt sorozat sztárját.

Ece Irtem török színésznő meghalt.

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Ece Irtem saját otthonában hunyt el

A 35 éves Ece Itremet az Egy szerelem című sorozatból ismerték a rajongók, Iszlíl karakterét alakította. A színésznőt az otthonában találták holtan. Az elsődleges információk szerint szívrohamot kapott, de a halál körülményeit még vizsgálják.

„Ece Irtem ma 12 óra körül elhunyt az otthonában az édesanyja volt vele. A vizsgálatok szerint szívrohamot kapott, de a hatóságok még vizsgálják a tragédiát. A végleges eredményt a boncolási jegyzőkönyv nyilvánosságra hozatala után osztjuk meg a nagyközönséggel” − nyilatkozta Itrem ügyvédje és cáfolta azt a pletykát, hogy Ece öngyilkos lett.

Rajongók ezrei gyászolják

Az X-en rajongók tömegei búcsúznak tőle. „Az élet egy pillanat alatt végetérhet. Egy apró vérrög és vége” − idéz egy kommentelőt a Daily Star.

Turkish actress Ece Irtem has passed away at 35, only one day after her birthday. Authorities are currently investigating the cause of death following a suspected heart attack. #EceIrtem #OneLove #TurkishDrama pic.twitter.com/LGlxFBiHZC — Muscat Daily (@muscat_daily) June 16, 2026

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