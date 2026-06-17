A körmök apró jeleket adhatnak egészségünkről, és a csíkos köröm ezek közül az egyik leggyakoribb. Hosszanti barázdák vagy felületi változások sokszor az idő előrehaladtával jelentkeznek, de néha vitaminhiányt, pajzsmirigyproblémát vagy más egészségügyi elváltozást is jelezhetnek. Ha figyelsz rájuk, időben észreveheted a problémát.

A csíkos köröm jelezheti a vitaminhiányt, pajzsmirigy problémákat vagy más elváltozásokat, de legtöbbször az öregedéssel együtt járó természetes állapot.

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Mitől alakul ki a csíkos köröm és mikor érdemes orvoshoz fordulni?

Ha észreveszed, hogy a körmödön hosszanti csíkok jelennek meg, nem kell rögtön pánikba esni. A csíkos köröm, más néven barázdált köröm, sokszor ártalmatlan jelenség, de néha a szervezetünk üzenetét is hordozza. A körmök természetes növekedése során apró vonalak alakulhatnak ki, különösen az idő előrehaladtával. Ám ha a csíkok mélyek vagy színük változik, érdemes odafigyelni, mert a csíkos köröm okai között találhatók vitaminhiányok és pajzsmirigy-problémák is.

A csíkos köröm betegségre is utalhat?

A csíkos köröm minták bizonyos esetekben komolyabb figyelmet igényelhetnek. A hosszanti csíkos köröm gyakran együtt jár törékenységgel, lassabb növekedéssel vagy a körömfelület megváltozásával. Ilyen esetekben a csíkos köröm betegség tüneteként is értelmezhető.

Vitaminhiány : biotin, vas vagy C-vitamin hiányát jelezheti a csíkos, törékeny köröm.

: biotin, vas vagy C-vitamin hiányát jelezheti a csíkos, törékeny köröm. Pajzsmirigy problémák : a csíkos köröm pajzsmirigy alulműködésre is utalhat, különösen, ha a köröm lassan nő.

: a csíkos köröm pajzsmirigy alulműködésre is utalhat, különösen, ha a köröm lassan nő. Bőrbetegségek: pikkelysömör vagy ekcéma is okozhat barázdált köröm felületet.

Ilyen az egészséges köröm színe és formája

Az egészséges köröm rózsaszínes, fényes és sima felületű. Nem mutat sötét vagy fehér foltokat, és nem töredezik. A formája enyhén ívelt, nem túl vékony, nem túl vastag, a körömágy pedig hidratált. Ha a körmöd eltér ettől a normától – például sárgás, túl vékony, vagy foltos – érdemes kicsit többet foglalkozni vele.

Gyors kalauz: körömelváltozások és lehetséges okok Fehér foltok a körmön: általában kisebb sérülések vagy cinkhiány.

általában kisebb sérülések vagy cinkhiány. Sárgás köröm: gombás fertőzés, dohányzás, túl sok körömlakk.

gombás fertőzés, dohányzás, túl sok körömlakk. Hosszanti barázdák: öregedés, vitaminhiány, pajzsmirigy-problémák.

öregedés, vitaminhiány, pajzsmirigy-problémák. Vízszintes barázdák (Beau-vonalak): súlyos betegség vagy stresszes időszak nyoma.

súlyos betegség vagy stresszes időszak nyoma. Törékeny, repedező köröm: biotinhiány, pajzsmirigy-alulműködés, túlzott víz- vagy vegyszerhasználat.

biotinhiány, pajzsmirigy-alulműködés, túlzott víz- vagy vegyszerhasználat. Sötét csíkok vagy foltok: ritkán bőrrák vagy melanóma jele, mindig orvosi ellenőrzést igényel.

ritkán bőrrák vagy melanóma jele, mindig orvosi ellenőrzést igényel. Domború, kanalas köröm: vas- vagy más nyomelem hiány, vérszegénység.

vas- vagy más nyomelem hiány, vérszegénység. Hajszálvékony fehér csíkok: stressz, kisebb vitaminhiány, vagy a köröm természetes növekedési variációja.

A legfontosabb körömápolási tippek

Rendszeres ápolással sokat tehetsz a csíkos körmök megelőzéséért és kezeléséért. Otthon egyszerűen készíthetsz természetes szérumokat: E-vitaminos olaj olíva- vagy kókuszolajjal keverve, amit minden este masszírozz a körömágyadba, csodákat tesz. A jojoba–argán keverék vagy a ricinusolaj éjszakai ápolásra szintén ajánlott. Ha a körmeid sárgásak vagy fakók, citromos-olívaolajos áztatással frissítheted őket.

Ne feledkezz meg a megfelelő vitaminbevitelről sem: a biotin, a vas és a C-vitamin kulcsfontosságú a köröm egészségéhez. Emellett kerüld a túl gyakori áztatást, használj védőkesztyűt mosogatáskor, és mindig kíméletesen bánj a körmöddel.

Egy kis odafigyeléssel a barázdált körmök kisimulhatnak, és a kezeid egészséges, ragyogó hatást keltenek.