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Váratlan, de ennél a színnél nincs menőbb nyáron – A megosztó árnyalat csak így lesz csinos

Matchazöld ruhák Palvin Barbi
Getty Image - Dimitrios Kambouris
2026 nyári divat divatszín zöld szín
Jónás Ágnes
2026.06.17.
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Két év kellett, mire ez a friss, természetközeli árnyalat meghódította Palvin Barbi és Gigi Hadid gardróbjait, most azonban ideje, hogy te is beszerezz ilyen árnyalatú ruhadarabokat. A matcha zöld rég nemcsak a kávézók világában hódít, hanem a divatban is egyre nagyobb szerepet kap. Mutatjuk, hogyan kombináld ezt harmonikus színt nyáron!

Vibráló, friss, természetet idéző zöld egy csipetnyi sárgás árnyalattal. A matcha zöld a kortárs festőművészeket és a baristákat is megihlette az utóbbi pár évben – miért épp a tervezőket kerülné el ez a különleges divatszín? 

Matchazöld ruhák
A matcha zöld viáguralomra tör!
Forrás:  Getty Image
  • A matcha zöld a természet frissességét és a modern eleganciát ötvözi, és talán éppen ezért lett a szezon egyik legkedveltebb árnyalata.
  • Minden bőrtónushoz illik, és könnyedén kombinálható pasztellszínekkel is.
  • A kifutókról a sztárok gardróbjában landolt: Gigi Hadid és Palvin Barbi is előszeretettel viseli.

A matcha zöld szettek a sztárok gardróbjaiban is helyet kaptak

Ez a szín remekül passzol a modern, minimalista divattrendbe, és nagyon reméljük, hogy még sokáig velünk is marad. A szuperereje abban rejlik, hogy szinte minden bőrtípushoz illik, és az olyan divatszínekkel is remekül párosítható, mint a Cloud Dancer és a kávébarna.  

Jól szabott blézerként, maxi ruhaként, de még fehérneműkét is a tiszta energiát közvetíti, akárcsak maga a matcha ital. 

Bár a kávé is hatásos ébresztő, a matcha lassabban és tartósabban fejti ki hatását. Véd az oxidatív stressz ellen, javítja a memóriát, fejleszti a kognitív funkciókat, képes enyhíteni a szorongást, és még abban is segít, hogy megszabadulhass a nem kívánt zsírrétegtől.

Először 2025-ben, a Gucci kínálatában bukkant fel

Méghozzá az ikonikus Gucci Bamboo táskák formájában, majd a Miu Miu és Victoria Beckham kollekcióiban. Utóbbi márka kifutóján különösen sikeres volt. Matcha zöld színű estélyit először Gigi Hadid viselt a divatbemutatón, később pedig Palvin Barbara hordta ezt a különleges zöld árnyalatot.  

Gigi Hadid testhezálló midi ruhája telitalálat: teljes felületét csillogó kristályok és strasszok borítják. A hangsúlyos válltömések elegáns, nyújtott sziluettet kölcsönöznek a modellnek, az összképet pedig fémesen csillogó, nyitott orrú, zöld magassarkú szandál teszi teljessé.

Matchazöld ruhák Gigi Hadid
A matcha zöld Gigi Hadid ruhatárába is bekerült.
Forrás:  Getty Images

Amikor – szintén 2025-ben – a Longchamp egy teljes kollekciót épített a matcha köré nyárra, hirtelen megugrott a kereslet az ilyen darabok után. A vaj- és narancssárga, valamint a fehér és a barna után felüdülés volt egy olyan zöldet látni az üzletekben, mely illik a vidám, meleg nyárhoz, a természet közelségét idézi. 

Így építsd be ruhatáradba a matcha zöldet

A legkönnyebben úgy építheted be a szettedbe, ha a meleg és a hideg színek kiegyensúlyozására törekszel: egy fehér lenvászon ing matcha zöld nadrággal vagy midi szoknyával tökéletes választás a meleg hétköznapokra, de legalább ilyen izgalmas párosítás a lágy matcha zöld és a púderrózsaszínnel és a levendulalilával. Az arany kiegészítők eleganciát kölcsönöznek a szetteknek.

Matchazöld ruhák
Egy matcha zöld szett vörös hajúanak és napbarnított bőrűeknek is telitalálat.
Forrás:  Getty Images

Ha egy üde, télen-nyáron viselhető színnel frissítenéd fel a ruhatáradat, a japán zöld tea, azaz a matcha zöld az egyik legjobb választás lesz számodra is!

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