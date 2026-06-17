Váratlan, de ennél a színnél nincs menőbb nyáron – A megosztó árnyalat csak így lesz csinos

Vibráló, friss, természetet idéző zöld egy csipetnyi sárgás árnyalattal. A matcha zöld a kortárs festőművészeket és a baristákat is megihlette az utóbbi pár évben – miért épp a tervezőket kerülné el ez a különleges divatszín?
- A matcha zöld a természet frissességét és a modern eleganciát ötvözi, és talán éppen ezért lett a szezon egyik legkedveltebb árnyalata.
- Minden bőrtónushoz illik, és könnyedén kombinálható pasztellszínekkel is.
- A kifutókról a sztárok gardróbjában landolt: Gigi Hadid és Palvin Barbi is előszeretettel viseli.
A matcha zöld szettek a sztárok gardróbjaiban is helyet kaptak
Ez a szín remekül passzol a modern, minimalista divattrendbe, és nagyon reméljük, hogy még sokáig velünk is marad. A szuperereje abban rejlik, hogy szinte minden bőrtípushoz illik, és az olyan divatszínekkel is remekül párosítható, mint a Cloud Dancer és a kávébarna.
Jól szabott blézerként, maxi ruhaként, de még fehérneműkét is a tiszta energiát közvetíti, akárcsak maga a matcha ital.
Bár a kávé is hatásos ébresztő, a matcha lassabban és tartósabban fejti ki hatását. Véd az oxidatív stressz ellen, javítja a memóriát, fejleszti a kognitív funkciókat, képes enyhíteni a szorongást, és még abban is segít, hogy megszabadulhass a nem kívánt zsírrétegtől.
Először 2025-ben, a Gucci kínálatában bukkant fel
Méghozzá az ikonikus Gucci Bamboo táskák formájában, majd a Miu Miu és Victoria Beckham kollekcióiban. Utóbbi márka kifutóján különösen sikeres volt. Matcha zöld színű estélyit először Gigi Hadid viselt a divatbemutatón, később pedig Palvin Barbara hordta ezt a különleges zöld árnyalatot.
Gigi Hadid testhezálló midi ruhája telitalálat: teljes felületét csillogó kristályok és strasszok borítják. A hangsúlyos válltömések elegáns, nyújtott sziluettet kölcsönöznek a modellnek, az összképet pedig fémesen csillogó, nyitott orrú, zöld magassarkú szandál teszi teljessé.
Amikor – szintén 2025-ben – a Longchamp egy teljes kollekciót épített a matcha köré nyárra, hirtelen megugrott a kereslet az ilyen darabok után. A vaj- és narancssárga, valamint a fehér és a barna után felüdülés volt egy olyan zöldet látni az üzletekben, mely illik a vidám, meleg nyárhoz, a természet közelségét idézi.
Így építsd be ruhatáradba a matcha zöldet
A legkönnyebben úgy építheted be a szettedbe, ha a meleg és a hideg színek kiegyensúlyozására törekszel: egy fehér lenvászon ing matcha zöld nadrággal vagy midi szoknyával tökéletes választás a meleg hétköznapokra, de legalább ilyen izgalmas párosítás a lágy matcha zöld és a púderrózsaszínnel és a levendulalilával. Az arany kiegészítők eleganciát kölcsönöznek a szetteknek.
Ha egy üde, télen-nyáron viselhető színnel frissítenéd fel a ruhatáradat, a japán zöld tea, azaz a matcha zöld az egyik legjobb választás lesz számodra is!
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