Váratlan, de ennél a színnél nincs menőbb nyáron – A megosztó árnyalat csak így lesz csinos

Vibráló, friss, természetet idéző zöld egy csipetnyi sárgás árnyalattal. A matcha zöld a kortárs festőművészeket és a baristákat is megihlette az utóbbi pár évben – miért épp a tervezőket kerülné el ez a különleges divatszín?

A matcha zöld viáguralomra tör!

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A matcha zöld a természet frissességét és a modern eleganciát ötvözi, és talán éppen ezért lett a szezon egyik legkedveltebb árnyalata.

Minden bőrtónushoz illik, és könnyedén kombinálható pasztellszínekkel is.

A kifutókról a sztárok gardróbjában landolt: Gigi Hadid és Palvin Barbi is előszeretettel viseli.

A matcha zöld szettek a sztárok gardróbjaiban is helyet kaptak

Ez a szín remekül passzol a modern, minimalista divattrendbe, és nagyon reméljük, hogy még sokáig velünk is marad. A szuperereje abban rejlik, hogy szinte minden bőrtípushoz illik, és az olyan divatszínekkel is remekül párosítható, mint a Cloud Dancer és a kávébarna.

Jól szabott blézerként, maxi ruhaként, de még fehérneműkét is a tiszta energiát közvetíti, akárcsak maga a matcha ital.

Bár a kávé is hatásos ébresztő, a matcha lassabban és tartósabban fejti ki hatását. Véd az oxidatív stressz ellen, javítja a memóriát, fejleszti a kognitív funkciókat, képes enyhíteni a szorongást, és még abban is segít, hogy megszabadulhass a nem kívánt zsírrétegtől.

Először 2025-ben, a Gucci kínálatában bukkant fel

Méghozzá az ikonikus Gucci Bamboo táskák formájában, majd a Miu Miu és Victoria Beckham kollekcióiban. Utóbbi márka kifutóján különösen sikeres volt. Matcha zöld színű estélyit először Gigi Hadid viselt a divatbemutatón, később pedig Palvin Barbara hordta ezt a különleges zöld árnyalatot.

Gigi Hadid testhezálló midi ruhája telitalálat: teljes felületét csillogó kristályok és strasszok borítják. A hangsúlyos válltömések elegáns, nyújtott sziluettet kölcsönöznek a modellnek, az összképet pedig fémesen csillogó, nyitott orrú, zöld magassarkú szandál teszi teljessé.

A matcha zöld Gigi Hadid ruhatárába is bekerült.

Forrás: Getty Images

Amikor – szintén 2025-ben – a Longchamp egy teljes kollekciót épített a matcha köré nyárra, hirtelen megugrott a kereslet az ilyen darabok után. A vaj- és narancssárga, valamint a fehér és a barna után felüdülés volt egy olyan zöldet látni az üzletekben, mely illik a vidám, meleg nyárhoz, a természet közelségét idézi.