Hoppá! Katalin hercegné az exével mulatott: Vilmos előtt ezt a férfit szerette – Fotó

Peter Phillips, Anna hercegnő fia a hétvégén vette feleségül Harriet Sperlinget. A szertartást a Kemble faluban található All Saints templomban tartották, az esküvőn pedig Vilmos herceg és Katalin hercegné is ott volt.
A 44 éves Katalin hercegné bézs bouclé Roland Mouret ruhában érkezett, színben hozzáillő kalappal és magassarkúval. Vilmos herceg hagyományos zsakettet viselt.
A vendégek között feltűnt Rupert Finch is, Katalin hercegné régi szerelme. A férfi a feleségével, Lady Natasha Rufus Isaacsszel érkezett. Finch szintén klasszikus öltönyt viselt, felesége pedig kék virágmintás ruhát választott az alkalomra.
Katalin hercegné és Rupert Finch kapcsolata: az egyetemen jöttek össze
Katalin hercegné és Rupert Finch kapcsolata az egyetemi évekre nyúlik vissza. Még 2001-ben jártak együtt, amikor mindketten a skóciai St. Andrews Egyetem hallgatói voltak. Katalin a híres, 2002-es egyetemi divatbemutatója idején is Finch-csel volt együtt: ez volt az az esemény, amelyen áttetsző miniruhában lépett a kifutóra. A beszámolók szerint ekkor figyelt fel rá Vilmos herceg. Katalin és Finch rövid románca A korona című sorozat hatodik, egyben utolsó évadában is megjelent. Finchet Oli Green alakította, a későbbi walesi hercegnét pedig Meg Bellamy játszotta - írja a People.
Sem Katalin, sem Finch nem beszélt még a kapcsolatukról. A férfi egyszer mindössze ennyit mondott: „Ez nem olyan dolog, amiről valaha is beszélni fogok. Ez Kate és köztem marad, már régen volt.”
Katalin hercegné és Vilmos herceg 2010 októberében eljegyezték egymást, és 2011. április 29-én házasodtak össze a Westminster-apátságban. A szertartáson Rupert Finch is ott volt. Finch is megnősült idő közben, 2013-ban vette feleségül Lady Natasha Rufus Isaacst. Három lányuk született: Georgia Finch 2015-ben, Cienna Finch 2017-ben, India Finch pedig 2020-ban.
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