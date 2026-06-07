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Hoppá! Katalin hercegné az exével mulatott: Vilmos előtt ezt a férfit szerette – Fotó

brit királyi család esküvő Katalin hercegné Peter Phillips
Horváth Angéla
2026.06.07.
Katalin hercegné és Vilmos herceg is részt vett Peter Phillips és Harriet Sperling esküvőjén a Cotswoldsban. Az ünnepségen azonban nemcsak a királyi család tagjai jelentek meg, hanem Katalin hercegné egykori pasija, Rupert Finch is.
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Peter Phillips, Anna hercegnő fia a hétvégén vette feleségül Harriet Sperlinget. A szertartást a Kemble faluban található All Saints templomban tartották, az esküvőn pedig Vilmos herceg és Katalin hercegné is ott volt. 

Peter Phillips és Harriet Sperling Katalin hercegné exét is meghívták az esküvőjükre
Peter Phillips és Harriet Sperling Katalin hercegné exét is meghívták az esküvőjükre
Forrás: Profimedia

A 44 éves Katalin hercegné bézs bouclé Roland Mouret ruhában érkezett, színben hozzáillő kalappal és magassarkúval. Vilmos herceg hagyományos zsakettet viselt. 

Katalin hercegné és Vilmos herceg Peter Phillips esküvőjén
Katalin hercegné és Vilmos herceg Peter Phillips esküvőjén
Forrás: Profimedia

A vendégek között feltűnt Rupert Finch is, Katalin hercegné régi szerelme. A férfi a feleségével, Lady Natasha Rufus Isaacsszel érkezett. Finch szintén klasszikus öltönyt viselt, felesége pedig kék virágmintás ruhát választott az alkalomra.

Rupert Finch, Katalin hercegné régi szerelme, és felesége, Lady Natasha Rufus Isaacs Peter Phillips esküvőjén
Rupert Finch, Katalin hercegné régi szerelme, és felesége, Lady Natasha Rufus Isaacs Peter Phillips esküvőjén
Forrás: Profimedia

 

Katalin hercegné és Rupert Finch kapcsolata: az egyetemen jöttek össze

Katalin hercegné és Rupert Finch kapcsolata az egyetemi évekre nyúlik vissza. Még 2001-ben jártak együtt, amikor mindketten a skóciai St. Andrews Egyetem hallgatói voltak. Katalin a híres, 2002-es egyetemi divatbemutatója idején is Finch-csel volt együtt: ez volt az az esemény, amelyen áttetsző miniruhában lépett a kifutóra. A beszámolók szerint ekkor figyelt fel rá Vilmos herceg. Katalin és Finch rövid románca A korona című sorozat hatodik, egyben utolsó évadában is megjelent. Finchet Oli Green alakította, a későbbi walesi hercegnét pedig Meg Bellamy játszotta - írja a People.

Sem Katalin, sem Finch nem beszélt még a kapcsolatukról. A férfi egyszer mindössze ennyit mondott: „Ez nem olyan dolog, amiről valaha is beszélni fogok. Ez Kate és köztem marad, már régen volt.”

Katalin hercegné és Vilmos herceg 2010 októberében eljegyezték egymást, és 2011. április 29-én házasodtak össze a Westminster-apátságban. A szertartáson Rupert Finch is ott volt. Finch is megnősült idő közben, 2013-ban vette feleségül Lady Natasha Rufus Isaacst. Három lányuk született: Georgia Finch 2015-ben, Cienna Finch 2017-ben, India Finch pedig 2020-ban.

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